Nam diễn viên 52 tuổi: "Tôi không thể đùa giỡn với một nữ NSND - Phó chủ tịch"

Mới đây, chương trình Vietnam Interviews đã lên sóng với khách mời là NSND Trịnh Kim Chi. Mở đầu chương trình, diễn viên Trung Dũng giới thiệu: "Ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị một người nghệ sĩ mà nếu tôi không nói tên, chức vụ thì không ai nghĩ cô ấy đã ở tuổi U60.

Trung Dũng

Đó là một người phụ nữ đẹp từ khi còn trẻ. Tới ngày hôm nay cô ấy vẫn giữ được vóc dáng, vẻ đẹp sang trọng, tri thức. Nhìn từ phía sau lưng của người phụ nữ này, chúng ta sẽ không thể đoán được tuổi của cô ấy. Tôi không nói ngoa đâu.

Ngày hôm nay tôi đã mời được cô ấy tới đây mà không cần kịch bản vì tôi và cô ấy quen thân với nhau lắm rồi. Nói vậy thôi, tôi không thể đùa giỡn với một nữ NSND - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM. Đó là NSND Trịnh Kim Chi.

Không ai còn xa lạ với Trịnh Kim Chi, từ một diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh giờ là doanh nhân, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM. Đó là cả một quá trình dài với Trịnh Kim Chi.

Quay trở lại năm 1994, Trịnh Kim Chi còn là một sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh rồi lại đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam".

NSND Trịnh Kim Chi tiếp lời: "Thời gian đó tôi đang học ở trường Sân khấu, khoa Diễn viên năm thứ hai và quyết định đi thi Hoa hậu.

Thực ra từ năm Hà Kiều Anh thi Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền phong đã có nhã ý mời tôi tham gia nhưng tôi còn nhút nhát quá nên không dám tham gia.

Trịnh Kim Chi

Tới năm 1994, tôi liều mình tham gia theo lời mời của báo Tiền phong. Tôi phải xin trường cho nghỉ hai tuần để tham gia cuộc thi này. Song song đó, tôi còn đi đóng phim Thời thơ ấu của đạo diễn Lê Văn Duy.

Vì thế, trong một thời gian ngắn đó, tôi phải chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội thi Hoa hậu rồi lại xuống Kiên Giang để quay phim. Đó là giai đoạn kinh khủng với tôi. Tôi còn quá trẻ nên việc chạy show là điều không thể tưởng tượng nổi. Thời gian với tôi vô cùng áp lực khi vừa thi một cuộc thi lớn, lại phải vừa chạy về trường học rồi chạy xuống Kiên Giang quay phim.

Tất nhiên, trước sau gì tôi cũng vượt qua thôi nhưng thời gian đó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, áp lực. Tuy nhiên, những áp lực đó giúp tôi lớn hơn, trưởng thành hơn".