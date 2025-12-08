Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt sao Việt vào chia buồn với diễn viên Anh Đức

08-12-2025 - 14:20 PM | Lifestyle

Anh Đức nhận được nhiều lời chia buồn từ sao Việt trước sự ra đi của người thân.

Mới đây, diễn viên Anh Đức đã thay đổi ảnh đại diện thành hình hoa sen trắng và ngay lập tức hàng trăm người đã vào gửi lời chia buồn cùng nam diễn viên. Trong đó có rất nhiều sao Việt như: diễn viên Midu, hoa hậu Thu Hoài, diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Vân Trang, NSND Việt Anh, ca sĩ Bảo Yến Roise...

"Em xin chia buồn cùng anh và gia đình"; "Xin chia sẻ sâu sắc cùng bạn và gia đình"; "Chị chia buồn cùng em và gia đình"; "Xin chia buồn cùng anh và gia đình"... lời chia buồn của sao Việt gửi tới Anh Đức.

Ở status khác, Anh Đức đã đăng tải chia sẻ về sự ra đi của ông ngoại anh: "Mới hồi Tết lì xì cho ông ngoại, ông ngoại còn nói "cho ông nhận 9 cái lì xì nữa nha, là ông tròn 100 tuổi". Vậy mà hôm nay ông đi về với bà rồi. Ông ngoại của con là một ông giáo, con sắp tốt nghiệp rồi. Ông ngoại phù hộ cho con hoàn thành thật tốt để có thể làm nhà giáo giống ông nhé! Con chào ông, ông về với bà nhé!", nam nghệ sĩ viết.

Loạt sao Việt vào chia buồn với diễn viên Anh Đức- Ảnh 1.

Diễn viên Anh Đức.

Loạt sao Việt vào chia buồn với diễn viên Anh Đức- Ảnh 2.

chia sẻ của nam diễn viên về sự ra đi của người thân.

Qua chia sẻ của nam diễn viên có thể thấy, anh rất tự hào về ông ngoại mình. Và theo cáo phó diễn viên Anh Đức đăng tải, ông ngoại anh hưởng thọ 91 tuổi và có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Anh Đức (tên thật Tạ Anh Đức) sinh ngày 30/10/1987 tại TP.HCM, là một diễn viên hài, MC kiêm ca sĩ hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt. Anh được biết đến với lối diễn tự nhiên, hài hước và thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch cũng như nhiều chương trình giải trí. Ngoài diễn xuất, Anh Đức còn thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình và ca hát, cho thấy sự đa năng của mình. Về đời tư, anh công khai bạn gái vào năm 2023 và đến tháng 9/2024 thì tổ chức đám cưới, hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ.

Loạt sao Việt vào chia buồn với NSND Trung Anh

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyên Quang được vinh danh "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới 2025" tại World Travel Awards

Tuyên Quang được vinh danh "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới 2025" tại World Travel Awards Nổi bật

Chiếc xe gây sốt của “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh

Chiếc xe gây sốt của “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh Nổi bật

Nữ nghệ sĩ nổi danh: "Người ta cứ tự gửi tiền về tài khoản tôi, tổng cộng 10 nghìn đô"

Nữ nghệ sĩ nổi danh: "Người ta cứ tự gửi tiền về tài khoản tôi, tổng cộng 10 nghìn đô"

14:16 , 08/12/2025
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đãi khách với menu sang xịn nhưng có 1 điểm xưa nay hiếm trong các đám cưới Việt

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đãi khách với menu sang xịn nhưng có 1 điểm xưa nay hiếm trong các đám cưới Việt

14:06 , 08/12/2025
Lộ ảnh nam thần hạng A đình đám châu Á đi chợ Bến Thành, ngồi ăn chè mà đẹp hơn cả bìa tạp chí

Lộ ảnh nam thần hạng A đình đám châu Á đi chợ Bến Thành, ngồi ăn chè mà đẹp hơn cả bìa tạp chí

13:40 , 08/12/2025
Tổng tài phim giờ vàng được Bộ Quốc Phòng khen thưởng: Hot boy bán nước mía đổi đời nhờ thi Siêu mẫu, visual không điểm chê

Tổng tài phim giờ vàng được Bộ Quốc Phòng khen thưởng: Hot boy bán nước mía đổi đời nhờ thi Siêu mẫu, visual không điểm chê

13:18 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên