Nữ nghệ sĩ nổi danh: "Người ta cứ tự gửi tiền về tài khoản tôi, tổng cộng 10 nghìn đô"

Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã hé lộ một tình tiết chưa từng kể trong việc giúp đỡ ca sĩ hóa điên Kim Ngân, người từng được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi cách đây hơn 2 năm.



Cô nói: "Từ trước tới giờ cách làm từ thiện của tôi là không kêu gọi. Tôi nghĩ cứ tự mình bỏ tiền ra trước rồi giúp được đến đâu thì giúp, ai thấy mình làm thì sẽ liên hệ. Tôi không kêu gọi từ thiện.

Kim Ngân và Thúy Nga

Năm nay kinh tế ở đâu cũng đi xuống. Ngay cả bên Mỹ này kinh tế cũng xuống dữ lắm, buôn bán chậm, bà con bên này cũng khó khăn lắm, nên không có nhiều tiền gửi về như xưa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng góp được chút nào hay chút ấy.

Mọi thứ bây giờ không như trước. Ngày xưa tôi nói một tiếng là mọi người gửi tiền thoải mái hơn, giờ khó khăn.

Tôi nhớ thời tôi đi theo giúp đỡ và quay về chị Kim Ngân, tôi không hề kêu gọi một tiếng nào nhưng người ta cứ tự gửi tiền về tài khoản của tôi, tổng cộng cũng được tới 10 nghìn đô.

Sau đó, vì nhiều chuyện xảy ra, tôi không giúp Kim Ngân được nữa nên đem 10 nghìn đô đó trả lại các mạnh thường quân. Vậy mà gia đình Kim Ngân giận tôi quá trời.

Nhưng giờ tôi không giúp nữa, không lẽ lại đưa hết tiền cho gia đình Kim Ngân, trong khi gia đình Kim Ngân có thiếu thốn gì đâu. Bản thân chị Kim Ngân thì tôi chỉ đưa chút một, làm sao đưa hết 10 nghìn đô cho Kim Ngân cầm được rồi Kim Ngân lại đi lang thang. Tôi làm thế các mạnh thường quân gửi tiền cũng đâu có chịu.

Hồi đó, nhiều người cứ giục tôi mua nhà cho chị Kim Ngân đi, mua mobile home (nhà di động) cho Kim Ngân đi rồi họ sẽ ủng hộ vài nghìn đô. Tôi không đồng ý vì Kim Ngân vẫn đang bệnh thì mua nhà làm sao được. Đợi khi nào Kim Ngân tỉnh thì tính tiếp.

Cũng may là tôi tỉnh táo không mua nhà vì nếu mua xong Kim Ngân lại bỏ đi, không chịu ở là chết tôi. Kim Ngân lúc đó cũng "gài" tôi, cứ chỉ tôi bảo mua nhà nọ nhà kia đi. Khán giả xem được thấy thương chị ấy nên muốn tôi mua nhà cho Kim Ngân.

Giả dụ tôi mua nhà cho Kim Ngân lúc đó mà sau này có vấn đề gì hay khán giả hết thương chị Kim Ngân, không tin tưởng tôi nữa là mỗi tháng tôi phải è cổ ra trả tiền thuế đất cho Kim Ngân. Tiền nhà thì không đáng bao nhiêu nhưng tiền thuế đất mỗi tháng phải hơn 2000 đô, tôi chịu sao được.

Vì thế nên tôi thấy rất may khi tôi không mua nhà cho Kim Ngân, cũng không kêu gọi gì".