Loạt sao Việt vào chia buồn với NSND Trung Anh

Mới đây, NSND Trung Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, bạn bè và người thân khi đăng cáo phó thông báo tin anh trai ông qua đời.

"Anh trai tôi đã từ giã cõi trần sau một thời gian lâm bệnh nặng", nam NSND viết, kèm theo hình ảnh tờ cáo phó. Anh trai của NSND Trung Anh hưởng thọ 73 tuổi. Rất nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gửi lời chia buồn tới ông như diễn viên Bình An, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Minh Cúc, đạo diễn Bùi Thạch Chuyên, diễn viên Đức Thịnh, NSƯT Thanh Tâm, đạo diễn Trần Lực, diễn viên Bảo Thanh...

"Em xin được chia buồn với anh và gia đình ạ"; "Con xin chia buồn cùng bố và gia đình ạ"; "Cháu xin chia buồn cùng chú và gia đình ạ"... là những dòng chia buồn của đồng nghiệp gửi đến NSND Trung Anh.

NSND Trung Anh.

NSND Trung Anh (tên đầy đủ Bùi Trung Anh), sinh năm 1961, là một trong những gương mặt kỳ cựu và được yêu mến nhất của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông nổi bật với lối diễn tự nhiên, giàu chiều sâu tâm lý, thường hóa thân vào những người đàn ông chân chất, tử tế, nhiều trải nghiệm đời sống.

Ông gắn bó với sân khấu từ những năm đầu thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ lực trong nhiều vở diễn tiêu biểu. Ở điện ảnh và truyền hình, ông được biết đến rộng rãi qua các bộ phim ăn khách như Người phán xử, Sinh tử, Ghét thì yêu thôi, Về nhà đi con, Thương ngày nắng về… Đặc biệt, hình tượng người cha điềm đạm, ấm áp đã trở thành "thương hiệu" của Trung Anh trên màn ảnh.

Năm 2019, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận hơn ba thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật.

Ngoài sự nghiệp, Trung Anh từng chia sẻ hoàn cảnh gia đình khiến nhiều khán giả xúc động: ông là con út trong gia đình đông anh chị em, nhưng phần lớn anh chị đều mất sớm. Biến cố này khiến ông sống điềm đạm, trầm tĩnh và trân trọng gia đình hơn. Với ông, sân khấu và gia đình là hai điểm tựa quan trọng nhất.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Trung Anh vẫn giữ hình ảnh giản dị, kín tiếng, miệt mài với nghề và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi còn giữ "lửa nghề" của sân khấu phía Bắc.