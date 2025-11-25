Cơ ngơi 8000m² của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình, Phạm Phương Thảo là một giọng ca quen thuộc. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật vững vàng và giàu cảm xúc. Trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Phương Thảo không chỉ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp mà còn viên mãn trong chuyện tình cảm. Năm 2023, "người đẹp xứ Nghệ" được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này.

Phạm Phương Thảo (1982) là nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, khối bất động sản của Phạm Phương Thảo cũng khiến công chúng phải trầm trồ. Cô sở hữu mảnh đất rộng 8000m² tại Thạch Thất từ năm 2019 nhưng chưa sử dụng. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, cô mới quyết định xây dựng một không gian nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Gần gũi với thiên nhiên giúp nữ nghệ sĩ thư giãn và nảy sinh nhiều cảm hứng nghệ thuật.

Tại cơ ngơi này, Phạm Phương Thảo xây dựng điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và các con đường, tất cả đều được thiết kế nương theo địa hình đồi núi. Song song với việc hoàn thiện các hạng mục, cô trồng hàng nghìn cây ăn quả và cây cảnh, đồng thời giữ nguyên bãi đá tự nhiên, đổ thêm đất để trồng cây, tạo cảnh quan luôn xanh mướt.

Toàn cảnh biệt phủ rộng 8000m² của Phạm Thanh Thảo

Nữ NSND check-in trong vườn nhà

Khu vực điện thờ được xây dựng trong 100 ngày. Công trình này bề thế, trang nhã, sử dụng cột đá chạm khắc tỉ mỉ

Nhiều mặt tường của điện thờ được đắp tranh phù điêu theo chủ đề

Những bậc thang được bố trí theo hướng dòng suối nhỏ, dẫn nước từ nguồn chảy xuống chân công trình

Chòi lục giác với tầm view tuyệt đẹp. Đây là nơi Phạm Thanh Thảo ngồi hóng gió, thưởng trà

Ngôi nhà 2 tầng với thiết kế 8 phòng ngủ được Phạm Phương Thảo xây cạnh chòi lục giác. Khu vực này là nơi nghỉ ngơi của cô, bạn bè đến chơi và người giúp việc

Trong cơ ngơi rộng lớn, Phạm Phương Thảo còn dựng hòn non bộ làm tiểu cảnh

Ban đầu, nhiều thợ thi công e dè khi thiết kế hòn non bộ do phải vận chuyển những tảng đá nặng đến hàng chục tấn trong khi đường vào công trình vừa dốc vừa quanh co. Dù vậy, Phạm Phương Thảo vẫn quyết tâm tìm giải pháp và hoàn thiện công trình theo đúng ý muốn.

Tổng hợp