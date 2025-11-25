Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ đầu NSND Công Lý: Sống kín tiếng, đẹp người, tốt tính, giúp con gái giác ngộ 1 điều

25-11-2025 - 22:22 PM | Lifestyle

Sau ly hôn, cách dậy con của vợ đầu NSND Công Lý khiến nhiều người phải trầm trồ.

Thục Khuê là người vợ đầu tiên của NSND Công Lý. Cô từng công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, cụ thể là Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình – một vị trí kín tiếng nhưng gắn bó lâu dài với công việc truyền thông, sản xuất.

Thục Khuê được đồng nghiệp và bạn bè mô tả là người chu đáo, nhiệt tình, hiền lành nhưng cũng có cá tính riêng. Vẻ ngoài của chị thời trẻ được đánh giá rất ưa nhìn: gương mặt dịu dàng, đôi mắt sáng và nét đẹp Á Đông truyền thống.

Khi lớn lên, mặc dù công việc vất vả trong ngành truyền hình khiến chị trông chững chạc hơn, hình ảnh mới của Thục Khuê vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì vẻ “lão hóa ngược”.

Vợ đầu NSND Công Lý: Sống kín tiếng, đẹp người, tốt tính, giúp con gái giác ngộ 1 điều- Ảnh 1.

Vợ đầu NSND Công Lý thời trẻ.

Khi kết hôn, cả Công Lý và Thục Khuê đều còn khá trẻ. Trong thời gian chung sống, họ có với nhau một cô con gái tên thật là Nguyễn Công Thục Anh (biệt danh Kiến), sinh năm 2001. Theo nhiều nguồn, một trong những lý do khiến Công Lý và Thục Khuê chia tay là do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân.

Sau ly hôn, Thục Khuê nhận nuôi con gái và tiếp tục công việc tại VTV. Mối quan hệ giữa cô và Công Lý sau ly hôn vẫn tương đối văn minh, không căng thẳng, điều này được nhiều người nhắc đến là rất đáng trân trọng.

Vợ đầu NSND Công Lý: Sống kín tiếng, đẹp người, tốt tính, giúp con gái giác ngộ 1 điều- Ảnh 2.

NSND Công Lý và con gái.

Một điều đặc biệt được chính con gái họ nói ra mới đây: Thục Anh (con gái) thừa nhận từng rất ghét bố, vì cảm giác bị “bỏ rơi” khi bố và mẹ chia tay khi cô còn nhỏ. Theo Thục Anh, mẹ cô đã “khéo léo kể nhiều câu chuyện về bố” để cô hiểu rõ hơn về con người bố.

"Ngày nhỏ, những người ngoài xã hội khiến tôi có góc nhìn không hay về bố, thậm chí ghét và hận bố nhưng khi phát hiện ra điều đó, mẹ khéo léo kể nhiều câu chuyện về bố để tôi hiểu ông hơn. Tôi hóa giải được những hiểu lầm, định kiến trong lòng và dần quý bố hơn cũng nhờ mẹ tác động kiểu "mưa dầm thấm lâu". Tôi rất biết ơn mẹ về điều đó", Thục Anh chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Vợ đầu NSND Công Lý: Sống kín tiếng, đẹp người, tốt tính, giúp con gái giác ngộ 1 điều- Ảnh 3.

Vợ đầu NSND Công Lý hiện tại.

Hiện tại, Thục Khuê có cuộc sống khá kín tiếng nhưng được cho là bình yên, ổn định. Chị vẫn dành nhiều thời gian cho con gái, du lịch và công việc. Thục Khuê vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Thỉnh thoảng chị vẫn sang thăm Công Lý khi anh bị bệnh. Về đời tư, chị không chia sẻ kể từ khi ly hôn với Công Lý.

Vợ NSND Công Lý lên tiếng sau tuyên bố "mãi yêu anh Trấn Thành"

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 con đường “nối biển và hoa”, cao tới 1.700m: Chỉ những tài xế vững tay nhất mới dám đi

Việt Nam có 1 con đường “nối biển và hoa”, cao tới 1.700m: Chỉ những tài xế vững tay nhất mới dám đi Nổi bật

Sơn Tùng M-TP ủng hộ tổng 2,3 tỷ đồng

Sơn Tùng M-TP ủng hộ tổng 2,3 tỷ đồng Nổi bật

Hậu duệ gia đình dòng dõi nghệ thuật lừng lẫy miền Bắc: Đời nhiều thăng trầm, U50 kết hôn sau 3 tháng quen

Hậu duệ gia đình dòng dõi nghệ thuật lừng lẫy miền Bắc: Đời nhiều thăng trầm, U50 kết hôn sau 3 tháng quen

22:11 , 25/11/2025
53 tuổi, người phụ nữ này sống kỷ luật đến mức khó tin và tài chính tăng đều từng tháng nhờ 10 thói quen nhỏ

53 tuổi, người phụ nữ này sống kỷ luật đến mức khó tin và tài chính tăng đều từng tháng nhờ 10 thói quen nhỏ

22:10 , 25/11/2025
Người phụ nữ 63 tuổi sống một mình, tự do tài chính: Chi tiêu khôn ngoan, sống theo ý mình và không lệ thuộc ai

Người phụ nữ 63 tuổi sống một mình, tự do tài chính: Chi tiêu khôn ngoan, sống theo ý mình và không lệ thuộc ai

21:25 , 25/11/2025
Khách Tây khoe món 20k ở Việt Nam khiến anh mê tít

Khách Tây khoe món 20k ở Việt Nam khiến anh mê tít

21:18 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên