Tài sản lớn nhất cuộc đời NSND Công Lý

Có những tài sản không thể đong đếm bằng tiền hay danh vọng, mà chỉ cảm nhận được qua ánh mắt, nụ cười và khoảnh khắc được trải qua cùng nhau. Với NSND Công Lý - nam nghệ sĩ gắn liền với vai Bắc Đẩu ở Táo Quân hay những vai diễn ở phim Việt giờ vàng - thì 2 người con chính là món quà quý giá nhất trong đời.

Đó là Thục Anh và Gia Bảo.

Trong từng chia sẻ của 3 bố con về nhau, từng lần thăm nom, từng bộ ảnh hay thước phim, tình cảm cha con nam nghệ sĩ hiện lên vừa giản dị, vừa sâu sắc, nhắc nhở tất cả mọi người rằng điều ý nghĩa nhất luôn là tình thân.

NSND Công Lý và 2 con

Hai người con khác mẹ, đều có gen nghệ thuật của bố

NSND Công Lý có 2 người con là Nguyễn Công Thục Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Công Gia Bảo (còn gọi là Tít, sinh năm 2005). Cả hai lại có 2 người mẹ khác nhau. Mẹ của Thục Anh là biên tập viên Thục Khuê còn mẹ của Gia Bảo là MC Thảo Vân, cả hai là vợ cũ của Công Lý.

Thục Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bộ phim tốt nghiệp của cô là phim tài liệu ngắn mang tên Có Một Chòm Sao kể về cuộc sống đời tư thăng trầm của bố. Phim được kể qua góc nhìn của con gái Thục Anh - người luôn cảm thấy bị bỏ rơi vì có một gia đình không trọn vẹn về bố, không phải về NSND Công Lý.

Bộ phim từng tham dự giải Cánh diều Vàng 2023 và được lựa chọn vào chương trình S-Express Vietnam 2024, trình chiếu tại các LHP trong khu vực Đông Nam Á.

Sau khi tốt nghiệp, cô là trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của VTV. Ngoài ra, Thục Anh đang là đạo diễn hình ảnh của dự án Thanh âm xanh - Vì một triệu cây tre Việt.

Cả bố lẫn mẹ đều là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, Gia Bảo - con trai của Công Lý và MC Thảo Vân nhận được sự quan tâm của khán giả từ nhỏ Năm 2023, chàng trai đỗ vào trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dù không theo đuổi nghệ thuật từ đầu như chị gái nhưng Gia Bảo cũng đã có những tiếp xúc với diễn xuất. Tháng 7/2024, con trai NSND Công Lý đảm nhận một vai phụ trong phim Việt giờ vàng Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Lần đầu chạm ngõ phim truyền hình và không có nhiều đất diễn song Gia Bảo khiến khán giả bất ngờ về tài năng diễn xuất của mình.

Tiết lộ về vai diễn của mình, con trai Công Lý cho biết khi đóng phim, anh chàng vẫn còn thấy lạ lẫm nhưng cũng thấy thích. Anh cũng cho biết ngoài nghề chính kinh doanh ra thì diễn viên sẽ là đam mê thứ 2 của mình.

Gia Bảo khi đi đóng phim

Với những hoạt động này, cả Thục Anh và đều đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều dự án nghệ thuật hơn trong thời gian tới.

Từ tổn thương đến tình yêu thương

Sau khi bố mẹ chia tay, cả Thục Anh và Gia Bảo đều ở với mẹ. Cũng chính vì lý do này mà cả hai thừa nhận rằng hồi bé không thân thiết với bố, nhiều khi cảm thấy tổn thương, bị bỏ rơi.

Trong phim tài liệu ngắn của mình, Thục Anh tâm sự: "Hầu như ai cũng thích bố với vai diễn Bắc Đẩu trong Táo Quân nhưng ngày bé, tôi ghét bố lắm. Vì bố... bỏ rơi, ít quan tâm đến tôi. Bố mẹ ly hôn khi tôi 1 tuổi, tôi quen sống với mẹ".

Đến khi Thục Anh lớn lên, mối quan hệ của bố con có phần được cải thiện. Nhưng phải đến lúc NSND Công Lý bị đột quỵ, Thục Anh mới nhận ra mình yêu bố đến nhường nào. Cô chia sẻ trong phim Có Một Chòm Sao: "Chính biến cố đó, tôi nhận ra là tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng. Tôi mới biết tôi cần bố nhiều ra sao và tôi sợ mất bố đến thế nào. Tôi khao khát được nghe giọng bố trên sân khấu, khao khát được nghe bố mắng khi tôi không vâng lời, khao khát được nghe giọng bố trên tivi, khao khát được ngồi cùng bố trong quán nhậu như hồi bé, tôi nhớ bố".

Thục Anh theo bố đi diễn

Cô cũng tiết lộ những kỷ niệm với bố như chọn theo đuổi ngành đạo diễn vì muốn hiểu bố hơn, muốn biết bố đã trải qua những khó khăn thế nào. Khi biết con chọn nghệ thuật, NSND Công Lý không phải đối nhưng cũng không đồng tình, chỉ nói rằng: “Sẽ khổ đấy”. Trong ngày đưa con đi thi nam nghệ sĩ cho con nghe một đoạn nhạc và hỏi hỏi: “Con có biết đây là loại hình nghệ thuật gì không?”. Thục Anh trả lời không và mãi sau này cô mới hiểu đó là cách bố muốn mình chuẩn bị kỹ càng.

Hay trong một tình huống khác, NSND Công Lý từng không nhìn mặt Thục Anh suốt 2 tháng trời vì cô không chịu thi bằng lái xe. Vấn đề có lẽ không ở tấm lòng mà sự lo lắng cho con gái.

"Bố có nói với tôi rằng làm đạo diễn thì phải biết nhiều thứ, chứ không riêng gì kiến thức chuyên ngành nên tôi muốn học thêm nữa để có nền tảng vững chắc hơn. Bố là thần tượng của tôi. Khi ra đoàn phim bố khác với ở nhà lắm, hay nói, hay trêu mọi người và rất nhí nhảnh", con gái NSND Công Lý tiết lộ trên Dân trí.

Gia Bảo từng chia sẻ trên Vietnamnet về bố: “Mình có nhiều nét tính cách giống bố, đó là thẳng thắn, nóng tính và hơi trầm. Mình ở với mẹ từ năm 5 tuổi. Hai bố con cũng rất ít khi ngồi nói chuyện riêng với nhau, nhất là bây giờ khi em đã lớn. Bố mình là người "bên ngoài nóng nảy nhưng bên trong ấm áp.

Cách yêu thương của bố theo kiểu khá cứng nhắc nên có khi còn khiến mình cảm thấy tổn thương. Chẳng hạn như nếu mình đi đứng không cẩn thận và bị ngã, bố sẽ mắng: ‘Đi đứng thế à?’ chứ không hỏi: ‘Con có làm sao không?’. Vậy nhưng bất cứ khi nào mình gặp khó khăn trong cuộc sống, bố sẽ vẫn âm thầm giúp đỡ và theo dõi.

Bố cũng là người không khéo léo giao tiếp, luôn nói những điều đang nghĩ mà chưa quan tâm đến phản ứng của người kia nên có thể làm mất lòng những ai lần đầu gặp”.

Gia Bảo cosplay bố

Khi biết con trai đi đóng phim, NSND Công Lý nhắn tin hỏi: "Thế con cũng đi diễn à"?... “Mình nhắn hỏi lại bố có thấy tự hào không, bố nói rất vui khi mình theo nghề diễn. Hai bố con ít khi nói những lời tình cảm nhưng tin nhắn đó của bố khiến mình cảm thấy có thêm nhiều động lực và sự tự tin” - Gia Bảo chia sẻ thêm với Vietnamnet.

Hiện tại, dù cả Thục Anh và Gia Bảo không sống chung với bố nhưng vẫn thường xuyên về thăm. Cả 3 bố con còn cùng nhau thực hiện một bộ ảnh dễ thương. Đây là bộ ảnh đầu tiên nhưng khoảnh khắc đơn giản đó trở nên đặc biệt, vì nó ghi lại sự kết nối giữa ba người.

Các con thường xuyên về thăm NSND Công Lý

Người ta có thể nhớ đến vai Bắc Đẩu của Công Lý, với tiếng cười sân khấu; nhưng với hai con, nam nghệ sĩ cũng chỉ là một người bố bình thường; là một người đàn ông trầm, ít nói, nghiêm khắc. Với NSND Công Lý, việc 2 người con ngày càng trưởng thành và hiểu chuyện, mối quan hệ cha con mới là tài sản quan trọng nhất.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)