Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!

14-12-2025 - 10:50 AM | Lifestyle

Thậm chí nhiều người đi qua còn dừng lại chụp ảnh check in vì cổng hoa cùng dinh thự quá đỗi xa hoa lộng lẫy.

Mùa cưới cuối năm quả thật rộn ràng hơn bao giờ hết. Dân tình còn chưa hết choáng ngợp trước lễ cưới xa hoa của ái nữ "vua hàng hiệu" thì nay lại tiếp tục được phen xuýt xoa khi một đám cưới đình đám khác chuẩn bị lên sóng. Nhân vật chính lần này là ái nữ của một tập đoàn lớn, nổi tiếng kín tiếng nhưng độ chịu chi thì chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu.

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 1.
Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 2.

(Nguồn: @tinh_thong2002)

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 3.

(Nguồn: @tinh_thong2002)

Chưa cần đến những hình ảnh chính thức trong ngày trọng đại, chỉ vài khoảnh khắc hậu trường được hé lộ đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Nổi bật nhất chính là cổng hoa đồ sộ, được trang trí cầu kỳ với hàng nghìn bông hoa tươi, trải dài theo lối vào như bước vào một khu vườn cổ tích. Tông màu trang nhã nhưng sang trọng, đủ để thấy quy mô và đẳng cấp của buổi lễ không hề đơn giản.

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 4.
Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 5.

(Nguồn: @thanhhuyenthanh180824)

Đáng chú ý hơn cả là dinh thự phía sau cổng hoa - nơi được ví như một tòa lâu đài thu nhỏ. Kiến trúc bề thế, không gian rộng lớn cùng cách bài trí tinh tế khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ cần đứng từ xa nhìn vào, ai cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa và mức đầu tư "không phải dạng vừa" của gia đình cô dâu.

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 6.
Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 7.

(Nguồn: @tronvilla)

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 8.
Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 9.

(Nguồn: @tronvilla)

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 10.
Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 11.

(Nguồn: @tronvilla)

Dù danh tính cô dâu chú rể vẫn chưa được tiết lộ nhiều, nhưng với những gì đã lộ diện, cư dân mạng hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đây sẽ là một trong những đám cưới hoành tráng bậc nhất mùa cuối năm nay.

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 12.
Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 13.

(Nguồn: @tronvilla, @tinh_thong2002)

Điều khiến dân tình càng thêm choáng ngợp chính là việc những hình ảnh đang gây sốt khắp cõi mạng thực chất chỉ mới là lễ ăn hỏi. Chưa phải lễ cưới chính thức nhưng quy mô trang trí, mức độ đầu tư và không gian tổ chức đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người.

Từ cổng hoa hoành tráng cho đến dinh thự nguy nga phía sau, tất cả khiến dân tình không khỏi thốt lên: "Mới ăn hỏi mà đã thế này thì không biết đám cưới chính thức còn hoành tráng đến mức nào!". Thậm chí nhiều người đi qua còn dừng lại chụp ảnh check in vì cổng hoa cùng dinh thự quá đỗi xa hoa lộng lẫy.

Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!- Ảnh 14.

Chỉ trong thời gian ngắn, loạt khoảnh khắc hiếm hoi này đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng loạt bình luận xuýt xoa. Nhiều người cho rằng, ngay cả khi chưa lộ diện cô dâu chú rể, chỉ riêng phần lễ ăn hỏi thôi cũng đủ để đám cưới của ái nữ tập đoàn này trở thành tâm điểm bàn tán suốt mùa cưới cuối năm.

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ Tâm xin lỗi ở SVĐ Mỹ Đình

Mỹ Tâm xin lỗi ở SVĐ Mỹ Đình Nổi bật

Điểm miền núi phía Bắc nhiều người đang rủ nhau đi: Càng cuối năm càng đông, có đặc sản "hiếm" ở Việt Nam

Điểm miền núi phía Bắc nhiều người đang rủ nhau đi: Càng cuối năm càng đông, có đặc sản "hiếm" ở Việt Nam Nổi bật

Dòng người đổ về Vinhomes Ocean Park 2 bất chấp mưa rét

Dòng người đổ về Vinhomes Ocean Park 2 bất chấp mưa rét

10:48 , 14/12/2025
Kim Tử Long góp ý thẳng một nữ NSƯT từ Mỹ về

Kim Tử Long góp ý thẳng một nữ NSƯT từ Mỹ về

10:25 , 14/12/2025
Cao thủ của Kim Dung: Người có đồ đệ gây chấn động võ lâm nhưng bị tác giả "xóa sổ" khỏi giang hồ

Cao thủ của Kim Dung: Người có đồ đệ gây chấn động võ lâm nhưng bị tác giả "xóa sổ" khỏi giang hồ

10:02 , 14/12/2025
Thượng úy 21 tuổi vừa phá kỷ lục SEA Games 33: Quá khứ "thợ lặn" chuyển sang xạ thủ, môn gì cũng giỏi

Thượng úy 21 tuổi vừa phá kỷ lục SEA Games 33: Quá khứ "thợ lặn" chuyển sang xạ thủ, môn gì cũng giỏi

09:51 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên