Dòng người đổ về Vinhomes Ocean Park 2 bất chấp mưa rét

Tối ngày 13/12, SYNC FEST 2025 đã được tổ chức tại Kinh đô Ánh sáng KĐT Vinhomes Ocean Park 2 The Empire (Hưng Yên). Lần đầu tiên, cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi “Thủng Long Family” đã mang tới cho các bạn trẻ một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa, ngập tràn cảm xúc, nơi âm thanh - ánh sáng - chuyển động - hòa thành một và khán giả chính là trung tâm của cuộc chơi.

Cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom đốt cháy sân khấu với những phần trình diễn sôi động

Không chỉ là một lễ hội EDM (nhạc điện tử) “đến để nghe”, SYNC FEST 2025 như một ngày hội giải phóng năng lượng đúng nghĩa - nơi mỗi cá nhân được tháo bỏ rào cản và những e ngại thường ngày để bung tỏa hết mình và chạm tới phiên bản bùng nổ nhất của chính mình.

Ở SYNC FEST, ba yếu tố: chuyển động - âm nhạc - ánh sáng được lập trình chặt chẽ như một hệ sinh thái sống, tạo ra trạng thái đồng bộ hiếm thấy giữa sân khấu và khán giả ở các chương trình giải trí.

Bất chấp thời tiết có mưa gió và nhiệt xuống thấp khoảng 17-18°C, không khí tại SYNC FEST nhanh chóng nóng lên. Dàn “trai xinh gái đẹp” Hà thành, trong đó có đông đảo tiktoker, nghệ sĩ, diễn viên… đổ về Ocean Park 2, hòa chung cảm xúc trong những bản nhạc EDM sôi động và các màn chuyển động nhịp nhàng hiếm thấy ở một lễ hội ngoài trời.

Sự kiện thu hút đông khán giả trẻ

Trên sân khấu, Oliver và Bom (Thủng Long Family) xuất hiện với vai trò “kiến trúc sư” của sự kiện - không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp dẫn dắt khán giả. Sự kết hợp đa dạng giữa rap, MC, vũ đạo và các động tác vận động thể chất tạo nên một format biểu diễn vừa quen vừa lạ: quen về năng lượng, nhưng lạ ở cách khán giả được kéo vào cuộc chơi một cách chủ động. Ý tưởng này từng được nhắc đến trong nhiều mô hình giải trí, nhưng để triển khai mạch lạc, đồng bộ và đủ “đã” như tại SYNC FEST là điều không dễ. Và Thủng Long Family đã làm được.

Bên cạnh đó, chương trình dành gần một phần ba thời lượng để khán giả trực tiếp tham gia và thể hiện cá tính riêng. Đây cũng là phần tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của SYNC FEST, khi các bạn trẻ không còn ngại ngần phô diễn những điệu nhảy mang dấu ấn cá nhân - có thể vụng về, có thể ngẫu hứng, nhưng đầy tự do và năng lượng.

Một điều khiến SYNC FEST đặc biệt nằm ở chi tiết hiếm thấy ở các lễ hội âm nhạc thông thường: khán giả được hướng dẫn từng động tác, từng nhịp nhảy, để trở thành những màn biểu diễn hòa quyện, đồng nhất từ sân khấu đến khán đài. Đúng như cam kết từ hai nhà sáng tạo Long Oliver & Bom, khán giả đã thực sự trở thành những nghệ sĩ biểu diễn khi tất cả cùng hòa vào những điệu nhảy và âm nhạc đã gắn kết tất cả những trái tim đam mê, sôi nổi.

Nhiều khán giả bày tỏ đây là lần đầu tiên họ đi fest mà không còn cảm giác lạc lõng, không biết phải làm gì giữa đám đông. Ai cũng nhún nhảy từ đầu tới cuối chương trình theo sự điều hướng và dẫn dắt của cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver & Bom cùng các vũ công trên sân khấu. Có khán giả còn hài hước chia sẻ rằng: “Từ giờ tôi tự tin fest nào cũng tham gia được vì vừa… tốt nghiệp khóa nhảy ở SYNC FEST”.

Theo đó, SYNC FEST là dự án tâm huyết của bộ đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver & Bom, đến từ Thủng Long Family - nhóm sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok, được biết đến với tinh thần tiên phong và liên tục đổi mới trong suốt 5 năm hoạt động.

Nếu như trước đây, Thủng Long Family gây ấn tượng bằng những sản phẩm sáng tạo đột phá, thì với SYNC FEST, họ tiếp tục mang triết lý đổi mới đó sang lĩnh vực sự kiện, với khát vọng tạo ra một định dạng giải trí hoàn toàn mới cho giới trẻ Việt Nam. Có thể nói, SYNC FEST là một bước tiến mới trên hành trình kiến tạo định dạng giải trí tương lai của bộ đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom.

Chia sẻ về dự án, nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver cho biết: “Với SYNC FEST, chúng tôi mong muốn tạo ra một lễ hội âm nhạc để khán giả không chỉ đứng xem mà sẽ 'game hóa' trải nghiệm giải trí.

Xuất phát từ tư duy của người làm sáng tạo nội dung và vũ công, chúng tôi nhận thấy khán giả đi EDM Fest hoặc sẽ nhảy cực sung, hoặc là còn chút ngần ngại để quẩy cùng âm nhạc, họ thiếu một 'cú hích' để giải phóng cơ thể.

Nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver từng là dancer nổi tiếng và huấn luyện viên thể hình

SYNC FEST giải quyết điều đó bằng cách biến cả đêm diễn thành một sàn Rhythm Game (game nhịp điệu) khổng lồ. Ở đó, chuyển động của khán giả - âm nhạc - ánh sáng được đồng bộ (sync) hoàn toàn. Khán giả không cần kỹ năng nhảy, mà chỉ cần tham gia vào trò chơi này, và chính khán giả là một người biểu diễn, chính khán giả là người tạo nên visual cho sự kiện”.

Trong khi đó, nữ nghệ sĩ sáng tạo Bom nhấn mạnh sự mới mẻ trong tư duy sản xuất SYNC FEST: “Điều khiến tôi và Oliver trăn trở nhất không phải là mời nghệ sĩ nổi tiếng nào đến để trình diễn, mà là làm sao để khán giả có được cảm giác 'ngôi sao' ngay dưới sân khấu.

Nữ nghệ sĩ sáng tạo Bom từng là dancer nổi tiếng tại Hà Nội

SYNC FEST là sự giao thoa táo bạo giữa 'văn hóa quẩy' của EDM và 'phương thức kết nối' của Fitness. Chúng tôi không muốn khán giả đến chỉ để tiêu thụ âm nhạc một cách thụ động mà muốn họ được 'xả', được hò reo và chuyển động đồng điệu, nơi năng lượng tập thể tạo ra sự bùng nổ dopamine cực mạnh. Đó là một trải nghiệm giải phóng năng lượng tích cực và trọn vẹn mà SYNC FEST đang hướng đến”.