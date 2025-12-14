Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim Tử Long góp ý thẳng một nữ NSƯT từ Mỹ về

14-12-2025 - 10:25 AM | Lifestyle

"Tôi nói thật, về điện ảnh là Hà Tiên còn diễn hay hơn cả mẹ nó", Kim Tử Long nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã dẫn mẹ ruột và chồng mình tới nhà hàng của NSƯT Kim Tử Long ăn và hỏi thăm đàn anh. Được biết, cô vừa từ Mỹ về nước cách đây vài hôm, mang theo chồng và mẹ ruột.

Kim Tử Long góp ý thẳng một nữ NSƯT từ Mỹ về- Ảnh 1.

Kim Tử Long và Ngọc Huyền

Chồng cô về nước hai ngày để tham gia một khóa tu học rồi lại bay về Mỹ, còn Ngọc Huyền ở lại để làm một số công việc cũng như tham gia giải thưởng Ngôi sao xanh.

Biết đàn em tới thăm, nghệ sĩ Kim Tử Long dù bận rộn nhưng vẫn đích thân tới tận nhà hàng để tiếp đón và ngồi ăn uống cùng dù anh đã ăn trước đó.

Trong bữa ăn, Kim Tử Long nhận xét về con gái Ngọc Huyền là Hà Tiên. Anh nói: "Hà Tiên đúng là "sao nối ngôi" của Ngọc Huyền, kế thừa Ngọc Huyền để nối nghiệp diễn xuất. Tôi quay chung với Hà Tiên mà bất ngờ, không ngờ con bé lại diễn được tốt đến vậy. Nó diễn quá giỏi.

Chỉ tiếc một cái là phần tiếng nói của Hà Tiên chưa được chuẩn, vẫn bị lớ lớ. Nếu tiếng nói của Hà Tiên mà chuẩn là ngon luôn".

Mẹ Ngọc Huyền giải thích: "Vì Hà Tiên sinh ra, lớn lên ở Mỹ nên nói tiếng Anh quen rồi, nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Tối ngày nó nói tiếng Anh, về nhà ba nó cũng nói chuyện bằng tiếng Anh với nó. Nó đâu có nói tiếng Việt nhiều".

Kim Tử Long góp ý thẳng một nữ NSƯT từ Mỹ về- Ảnh 2.

Kim Tử Long nghe vậy liền góp ý thẳng đàn em: "Vì thế nên Ngọc Huyền phải tập cho Hà Tiên nói tiếng Việt nhiều hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, như vậy mà Hà Tiên vẫn nói được tiếng Việt như thế là hay lắm rồi. Nó diễn xuất mà nói tiếng Việt lại càng hay nữa, chứ trẻ con bên Mỹ mà nói tiếng Việt là sẽ bị lớ lớ.

Tôi nói thật, về điện ảnh là Hà Tiên còn diễn hay hơn cả mẹ nó. Mẹ nó còn không diễn điện ảnh hay bằng nó. Nó diễn rất tự nhiên. Cái này tôi không nịnh mà thực sự tôi phải khen.

Phim Sầu riêng tôi không được diễn chung nên không biết, nhưng phim Yêu nhau ngày nắng ấm này tôi diễn chung nên bất ngờ về Hà Tiên quá. Hà Nam (con trai Ngọc Huyền) thì lại không được như vậy, chỉ hợp với nhạc sĩ sáng tác, không hợp với diễn xuất, sẽ thua chị nó".

Ngọc Huyền chia sẻ: "Tôi không hề dạy nhiều, toàn tự Hà Tiên tìm tòi, mày mò".

Được biết, Ngọc Huyền về nước bỏ tiền đầu tư làm khá nhiều phim trong thời gian gần đây. Cô có cho con gái mình là Hà Tiên một số vai diễn trong phim Sầu riêng và Yêu nhau ngày nắng ấm.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ Tâm xin lỗi ở SVĐ Mỹ Đình

Mỹ Tâm xin lỗi ở SVĐ Mỹ Đình Nổi bật

Điểm miền núi phía Bắc nhiều người đang rủ nhau đi: Càng cuối năm càng đông, có đặc sản "hiếm" ở Việt Nam

Điểm miền núi phía Bắc nhiều người đang rủ nhau đi: Càng cuối năm càng đông, có đặc sản "hiếm" ở Việt Nam Nổi bật

Cao thủ của Kim Dung: Người có đồ đệ gây chấn động võ lâm nhưng bị tác giả "xóa sổ" khỏi giang hồ

Cao thủ của Kim Dung: Người có đồ đệ gây chấn động võ lâm nhưng bị tác giả "xóa sổ" khỏi giang hồ

10:02 , 14/12/2025
Thượng úy 21 tuổi vừa phá kỷ lục SEA Games 33: Quá khứ "thợ lặn" chuyển sang xạ thủ, môn gì cũng giỏi

Thượng úy 21 tuổi vừa phá kỷ lục SEA Games 33: Quá khứ "thợ lặn" chuyển sang xạ thủ, môn gì cũng giỏi

09:51 , 14/12/2025
Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm vì lùm xùm

Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm vì lùm xùm

09:45 , 14/12/2025
“Người con” của Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện ở SVĐ Mỹ Đình

“Người con” của Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện ở SVĐ Mỹ Đình

09:18 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên