Kim Tử Long góp ý thẳng một nữ NSƯT từ Mỹ về

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã dẫn mẹ ruột và chồng mình tới nhà hàng của NSƯT Kim Tử Long ăn và hỏi thăm đàn anh. Được biết, cô vừa từ Mỹ về nước cách đây vài hôm, mang theo chồng và mẹ ruột.



Kim Tử Long và Ngọc Huyền

Chồng cô về nước hai ngày để tham gia một khóa tu học rồi lại bay về Mỹ, còn Ngọc Huyền ở lại để làm một số công việc cũng như tham gia giải thưởng Ngôi sao xanh.

Biết đàn em tới thăm, nghệ sĩ Kim Tử Long dù bận rộn nhưng vẫn đích thân tới tận nhà hàng để tiếp đón và ngồi ăn uống cùng dù anh đã ăn trước đó.

Trong bữa ăn, Kim Tử Long nhận xét về con gái Ngọc Huyền là Hà Tiên. Anh nói: "Hà Tiên đúng là "sao nối ngôi" của Ngọc Huyền, kế thừa Ngọc Huyền để nối nghiệp diễn xuất. Tôi quay chung với Hà Tiên mà bất ngờ, không ngờ con bé lại diễn được tốt đến vậy. Nó diễn quá giỏi.

Chỉ tiếc một cái là phần tiếng nói của Hà Tiên chưa được chuẩn, vẫn bị lớ lớ. Nếu tiếng nói của Hà Tiên mà chuẩn là ngon luôn".

Mẹ Ngọc Huyền giải thích: "Vì Hà Tiên sinh ra, lớn lên ở Mỹ nên nói tiếng Anh quen rồi, nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Tối ngày nó nói tiếng Anh, về nhà ba nó cũng nói chuyện bằng tiếng Anh với nó. Nó đâu có nói tiếng Việt nhiều".

Kim Tử Long nghe vậy liền góp ý thẳng đàn em: "Vì thế nên Ngọc Huyền phải tập cho Hà Tiên nói tiếng Việt nhiều hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, như vậy mà Hà Tiên vẫn nói được tiếng Việt như thế là hay lắm rồi. Nó diễn xuất mà nói tiếng Việt lại càng hay nữa, chứ trẻ con bên Mỹ mà nói tiếng Việt là sẽ bị lớ lớ.

Tôi nói thật, về điện ảnh là Hà Tiên còn diễn hay hơn cả mẹ nó. Mẹ nó còn không diễn điện ảnh hay bằng nó. Nó diễn rất tự nhiên. Cái này tôi không nịnh mà thực sự tôi phải khen.

Phim Sầu riêng tôi không được diễn chung nên không biết, nhưng phim Yêu nhau ngày nắng ấm này tôi diễn chung nên bất ngờ về Hà Tiên quá. Hà Nam (con trai Ngọc Huyền) thì lại không được như vậy, chỉ hợp với nhạc sĩ sáng tác, không hợp với diễn xuất, sẽ thua chị nó".

Ngọc Huyền chia sẻ: "Tôi không hề dạy nhiều, toàn tự Hà Tiên tìm tòi, mày mò".

Được biết, Ngọc Huyền về nước bỏ tiền đầu tư làm khá nhiều phim trong thời gian gần đây. Cô có cho con gái mình là Hà Tiên một số vai diễn trong phim Sầu riêng và Yêu nhau ngày nắng ấm.