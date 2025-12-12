Chỉ trong 5 ngày, người đàn ông Gia Lai chuyển khoản liên tục 4,9 tỷ đồng để nhận chiết khấu: Công an vào cuộc xác định giao dịch bất thường

Theo Công an tỉnh Gia Lai, mới đây, phòng Cảnh sát hình sự và phòng An ninh mạng, phòng chống công nghệ cao đang tập trung làm rõ vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của anh T.V.C (39 tuổi) trú tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, tối 28/11 anh C nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger từ tài khoản tên “Dang Anna” nói chuyện làm quen. Sau đó, tài khoản này chủ động gửi cho anh C số điện thoại và đề nghị anh C kết bạn qua Zalo. Sau đó, 2 bên thường xuyên trò chuyện, thân mật với nhau.

Đến 30/11, tài khoản “Anna” gửi cho anh C một đường link kèm theo mã số, mật khẩu để nhờ hỗ trợ hoàn thiện đơn hàng trong ngày. Anh C click vào đường link theo sự hướng dẫn của tài khoản và hoàn thành công việc dễ dàng, được “Anna” chiết khấu lại tiền.

Sau đó, anh C chủ động nhờ “Anna” hướng dẫn cách để có thêm thu nhập bằng cách trên thì được cung cấp một mã giới thiệu. Từ đây, anh tự tạo tài khoản cho với tên "Gowgow", đồng thời chuyển vào đó 5,5 triệu đồng thì nhận về 6,4 triệu đồng và rút được tiền thành công.

Ảnh minh hoạ

Thấy có lời, anh C. liên tục chuyển nhiều lần mua hàng với mục đích nâng cao chiết khấu. Tổng số tiền chuyển khoản lên đến 2,9 tỷ đồng.

Ngày 04/12/2025, người đàn ông này vào ứng dụng để rút tiền thì được yêu cầu nộp phí xác nhận tài khoản nhiều lần. Sau khi đã chuyển khoản tổng cộng 4,9 tỷ đồng, anh C. vẫn không rút được tiền. Lúc này, anh mới biết mình đã bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.

Thực tế, nhiều nạn nhân cũng tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên. Các đối tượng lừa đảo còn cho nhà đầu tư xem nhiều tài khoản thu được lợi nhuận của các nhà đầu tư khác (là nick ảo do chúng tạo lập). Thực tế, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi. Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền… Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào ứng dụng. Khi phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các Group chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Trước các thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư, như sau:

- Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các Website, App khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

- Cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…

- Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Gia Lai