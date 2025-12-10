Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ mang 150 triệu đồng đến ngân hàng để chuyển khoản từ thiện: Nhân viên Agribank phát hiện dấu hiệu lạ từ STK, mời công an vào cuộc

10-12-2025 - 21:18 PM | Sống

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên giao dịch ngân hàng đã khuyên ngăn, giải thích. Tuy nhiên bà H. không nghe và vẫn yêu cầu chuyển tiền.

Chiều 10/12, thông tin từ Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Vĩnh Linh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với số tiền lớn.

Cụ thể vào khoảng 10h30 cùng ngày, bà T.T.H đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Linh. Tại đây, bà H. có biểu hiện lo lắng, hối thúc cán bộ ngân hàng nhanh chóng chuyển số tiền hơn 150 triệu đồng vào tài khoản một người không quen biết, chỉ kết bạn qua Zalo với mục đích ủng hộ từ thiện.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên giao dịch ngân hàng đã khuyên ngăn, giải thích. Tuy nhiên bà H. không nghe và vẫn yêu cầu chuyển tiền. Đáng nói, bà H. chưa gặp người nhận tiền bao giờ và cũng không biết họ ở đâu, số tài khoản cũng không trùng với tên người nhận.

Ngay sau đó, phía ngân hàng đã thông tin đến Công an xã Vĩnh Linh nhờ hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, cán bộ công an nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nhờ sự can thiệp và tuyên truyền, bà H. đã nhận ra sự thật, ngừng mọi giao dịch, bảo toàn được tài sản.

Người phụ nữ mang 150 triệu đồng đến ngân hàng để chuyển khoản từ thiện: Nhân viên Agribank phát hiện dấu hiệu lạ từ STK, mời công an vào cuộc - Ảnh 1.

Sau khi được giải thích, bà T.T.H mới nhận ra sự việc và ngừng giao dịch, bảo toàn số tiền. Ảnh: Công an Vĩnh Linh

Thông qua vụ việc này, công an xã Vĩnh Linh khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, như: Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân...; Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần tỉnh táo, liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo Báo điện tử tỉnh Quảng Trị

Cụ ông 79 tuổi nhận cuộc gọi từ đầu số 0924xxxxxx và 0847xxxxxx thông báo về giao dịch 100 triệu đồng và 7 chỉ vàng: Công an vào cuộc, tìm đến tận nhà

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

