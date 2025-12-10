Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này

Theo Giáo dục và thời đại, sáng 10-12, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026, có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Liên quan quy định về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Luật vừa được Quốc hội thông qua nêu rõ: “Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh”. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Theo đó, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định và đánh giá xếp loại đạt, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng có quy định tiêu chuẩn.

Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh.

