Nữ sinh dân tộc Khơ Mú chạm tay tới cánh cổng đại học quốc tế, nuôi dưỡng khát vọng thắp lửa cho trẻ em vùng cao

Nhớ lại thời điểm cách đây 1 năm, Ốc Thị Quỳnh Anh vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhận tin báo giành được học bổng Trái Tim Sư Tử của trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) trị giá 1 tỷ đồng. “Em đã hét lên và ngay lập tức gọi về cho gia đình để nói rằng ‘Con làm được rồi! Con đỗ học bổng rồi!’”, nữ sinh kể lại.

Ốc Thị Quỳnh Anh nhận học bổng Trái Tim Sư Tử của trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Chia sẻ về lựa chọn nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng của BUV, Quỳnh Anh cho biết đây là một quyết định thử thách bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi cô đã quyết định bảo lưu kết quả học tập tại trường ĐH Hà Nội sau 1 năm rưỡi theo học. Khi đó, cô đối diện với những đắn đo: Lỡ không được thì sao? Có sẵn sàng chấp nhận học muộn hơn, bước chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa không? Hồ sơ của mình và cách mình thể hiện có đủ thuyết phục hay không?…Dù lo lắng, cô vẫn quyết tâm thử sức.

Trong vòng hơn 1 tuần sau đó, Quỳnh Anh lao vào chuẩn bị hồ sơ cho quyết định bước ngoặt này. “Em đã thức đến 4 giờ sáng trong suốt nhiều ngày liền chỉ đề hoàn thiện hồ sơ. Em sửa từng chi tiết nhỏ nhất và làm đi làm lại 4 portfolio, chỉnh sửa CV cũng như viết bài luận cá nhân một cách chỉn chu nhất”, nữ sinh kể lại.

Nhắc về nội dung bài luận giúp giành được học bổng “Trái tim sư tử”, Quỳnh Anh cho biết không viết theo bất kỳ một khuôn mẫu nào, chỉ bộc lộ những suy nghĩ, mục tiêu và cách đứng lên sau mỗi lần thất bại.

Quỳnh Anh sinh ra ở huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An, nơi giáo dục chưa bao giờ là ưu tiên và việc học phải nhường chỗ cho cơm áo, nương rẫy cùng những định kiến đã in sâu từ đời này sang đời khác.

Gia đình không trọn vẹn, Quỳnh Anh xa bố mẹ từ năm 4 tuổi và lớn lên trong sự khó khăn chắp vá, cùng những lời xì xào không dễ nghe từ người xung quanh.

Đó là những ngày mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể buông xuôi. Cô tưởng chừng như mình đã gục ngã, thậm chí từng nghĩ “cái chết” là lối thoát duy nhất. Song bản thân cô gái nhỏ bé ấy vẫn biết trong tâm hồn luôn tồn tại một đốm sáng, một “tiếng gầm” chưa bao giờ mất đi. Đốm sáng về một tương lai tốt đẹp với trí thức là cánh cửa dẫn lối.

Từ đây, Quỳnh Anh lao vào học. Trong suốt 3 năm trung học phổ thông, cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nữ sinh cũng đạt nhiều thành tích xuất sắc như: giải Nhì môn Ngữ văn cấp trường; giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp trường; giải Ba môn ngữ văn cấp tỉnh.

Năm 2021, nhờ xét tuyển kết hợp giải 3 học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh và học bạ THPT, Quỳnh Anh đỗ vào khoa Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Hà Nội. Ngày nhập học cũng là lần đầu cô gái quê Nghệ An đặt chân đến Thủ đô.

“Những ngày đầu ở Hà Nội, em cảm giác như bước vào một thế giới khác. Thành phố to lớn đến mức có thể ‘nuốt chửng’ em bất kỳ lúc nào: Nhịp sống hối hả, mức sống cao, văn hóa đa dạng, và đặc biệt là quá nhiều người giỏi giang hơn em”, Quỳnh Anh kể.

Ngoài giờ học, nữ sinh còn làm thêm như bán hàng, làm gia sư… nhằm có thêm tiền để trang trải tại thành phố lớn. Bởi suất lương hưu của ông ngoại hỗ trợ không còn đủ.

Song ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Quỳnh Anh vẫn là nữ sinh ghi dấu ấn với hành tích học tập xuất sắc. Năm 2022, cô là sinh viên duy nhất của trường ĐH Hà Nội lọt vào danh sách 142 sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập tiêu biểu, được tuyên dương toàn quốc.

Song song với việc học, nữ sinh người Nghệ An còn nỗ lực tham gia nhiều dự án cộng đồng. Thay vì mong ước kiếm được hàng nghìn USD/tháng, cô đặt mục tiêu mang đến nhiều hạnh phúc cho những người xung quanh.

Cuối năm 2023, cuộc đời Quỳnh Anh một lần nữa suy sụp khi ông ông ngoại mất, chỗ dựa tinh thần và vật chất của em không còn nữa. Khi người thương yêu nhất qua đời, nhận thấy bản thân không còn phù hợp với ngành học và môi trường đang theo đuổi, nữ sinh quyết định bảo lưu kết quả. “Nhiều người có thể xem đó là một bước đi lùi. Nhưng với em, đó là cách dừng lại để lắng nghe bản thân. Em không muốn cố mãi theo đuổi con đường mà mình không yêu thích, chỉ để rồi kiệt quệ thêm”, nữ sinh chia sẻ.

Khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra. Năm 2023, Quỳnh Anh tham gia vào “Somewhere In Time Concert” - một dự án nghệ thuật của sinh viên BUV nhằm tôn vinh văn hoá và nét đẹp các dân tộc Việt Nam.

“Chính từ khoảnh khắc đó, em đã cảm nhận được chất riêng BUV. Một môi trường quốc tế nhưng gần gũi, nơi có những giảng viên thân thiện, những người bạn sinh viên năng động, nhiệt huyết và kiên cường. Khi ấy em hiểu rằng mình đã tìm thấy đúng nơi để bắt đầu hành trình mới”, cô chia sẻ.

Sau khi giành được xuất học bổng “Trái tim sư tử”, Quỳnh Anh trở thành sinh viên ngành Digital and Social Media Marketing của BUV.

Quỳnh Anh tham gia nhiều dự án cộng đồng nhằm giúp đỡ trẻ em vùng cao

Được tiếp xúc với những chương trình học 100% bằng tiếng Anh, giảng viên nước ngoài, văn hoá khác biệt cùng những người bạn được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn rất nhiều, nhưng nữ sinh này lại không cảm thấy xa cách.

“Lúc đầu, em có một chút tự ti và tạo cho mình một vỏ bọc an toàn đó là không dám kết bạn. Nhưng rồi các bạn tại BUV và cả các thầy cô giáo đã chủ động quan tâm, hỏi han cũng như giúp đỡ em trong cả học tập lẫn các hoạt động bên ngoài.

Mọi người không tạo khoảng cách, ngược lại còn thể hiện sự đối xử công bằng trong môi trường đại học quốc tế như BUV. Thầy hiệu phó từng nói với em rằng là: “Ở đây mọi người không quan tâm đến hoàn cảnh xuất thân, dù cho bạn là ai thì đã là sinh viên BUV, các bạn đều giống như nhau!” Những điều như vậy khiến bản thân em cảm thấy hoàn toàn được chào đón và giúp đỡ bất cứ lúc nào tại BUV”, Quỳnh Anh nói.

Học tập tại BUV, nữ sinh người Nghệ An không chỉ là tiếp thu kiến thức. Cô còn tìm thấy ý nghĩa lớn hơn khi được tham gia các dự án xã hội. Quỳnh Anh đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các dự án xã hội, của câu lạc bộ, dự án ở trường. Gần đây nhất, cô là Head of Volunteer trong dự án “Vươn”. Đây là một dự án tình nguyện do Quỳnh Anh và các bạn sinh viên BUV đồng sáng lập.

Theo đó, “Vươn” được xây dựng dựa trên mong muốn chia sẻ, lắng nghe và đồng hành cùng các bạn học sinh có điểm xuất phát kém may mắn hơn. Với dự án này, Quỳnh Anh mong muốn được đồng hành, được chia sẻ và lắng nghe những ước mơ trong trẻo, hồn nhiên của các bạn học sinh vùng cao. Bởi vì chính cô từng là các em ấy.

Mới đây nhất, Quỳnh Anh và các thành viên của “Vươn” đã đến tận điểm Trường Tiểu học & THCS Ba Khe để cùng sống, cùng học và cùng chia sẻ với cùng các học sinh tại đây.

“Chúng em đã tạo một sân chơi giáo dục bao gồm buổi học và các trò chơi liên quan đến các kỹ năng mềm như cách làm việc nhóm, cách xác định và giải quyết vấn đề. Các thành viên của “Vươn” đã hướng dẫn học sinh tại đây tìm hiểu về “An toàn mạng”, tìm hiểu cách học các môn văn hoá như Tiếng Anh, Địa Lý sao cho thú vị hơn.

Tất cả những hoạt động đó diễn ra trong hai ngày. Không chỉ để “dạy” và “học”, em nghĩ rằng buổi sinh hoạt đó còn là cách để giúp các ban học sinh ở đó hiểu được tầm quan trọng của việc học, giúp các bạn không cảm thấy lạc lõng và biết vẫn luôn có người đồng hành trên hành trình học tập phía trước”, nữ sinh chia sẻ về dự án tâm huyết.

Sau hơn một năm theo học tại BUV, Quỳnh Anh hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng mỗi ngày đều mang đến một cơ hội mới để khám phá bản thân và trưởng thành. Điều khiến cô trân trọng nhất là khả năng được đồng hành và tiếp thêm động lực cho những “chú sư tử bé nhỏ” khác đang tìm đường bước ra khỏi giới hạn của họ. Trên hết, điều quyết định chúng ta đi được bao xa không phải là nơi bắt đầu, mà là trái tim kiên cường cùng niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ vào chặng đường phía trước.