Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 4 loại mỹ phẩm do sai lệch công thức và nhãn mác

10-12-2025 - 09:54 AM | Sống

Bốn sản phẩm gồm serum, toner, sữa rửa mặt và mặt nạ do Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy phân phối bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc do sai lệch công thức và nhãn mác.

Theo Vietnamnet, quyết định được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ban hành ngày 9/12. Theo đó, ba sản phẩm mang nhãn ASAP Radiance Serum, Mandelic Acid 3-In-1 Wash và 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner bị phát hiện có công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.

Sản phẩm thứ 4 là mặt nạ BELLMONA TEA TREE MODELING MASK vi phạm quy định về nhãn. Nhãn gốc thực tế ghi "Tea tree Herb Modeling Mask", thiếu tên nhãn hàng BELLMONA và không khớp với tên kê khai trên phiếu công bố.

Cả 4 loại mỹ phẩm trên đều do Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy (phường Đống Đa, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cùng ngày, Cục Quản lý Dược đã rút số tiếp nhận phiếu công bố của các sản phẩm này, đồng thời tạm ngừng xem xét hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của Công ty Zacy trong 6 tháng.

Cơ quan quản lý yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng và trả lại hàng cho nhà cung cấp.

Sản phẩm ASAP Radiance Serum

Công ty Zacy phải chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô hàng không đạt chuẩn. Sở Y tế Hà Nội có nhiệm vụ giám sát quá trình này và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/12.

Động thái của Cục Quản lý Dược diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng liên tục phát hiện sai phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Gần đây, Cục kiểm tra đột xuất 38 cơ sở, phát hiện 17 trường hợp vi phạm. Tại 20 tỉnh thành khác, thanh tra y tế cũng ghi nhận 48 đơn vị sai phạm sau khi rà soát 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh.

Phát hiện hơn 3.300 sản phẩm mỹ phẩm "trôi nổi"

PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng tỷ người dùng điện thoại Android phải làm điều này ngay lập tức

Hàng tỷ người dùng điện thoại Android phải làm điều này ngay lập tức Nổi bật

Người phụ nữ 30 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền

Người phụ nữ 30 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền Nổi bật

4 thực phẩm dễ tích tụ cả "mỏ kim loại nặng", độc tính mạnh gấp nhiều lần thủy ngân

4 thực phẩm dễ tích tụ cả "mỏ kim loại nặng", độc tính mạnh gấp nhiều lần thủy ngân

09:49 , 10/12/2025
10 loại cá thấm đẫm thủy ngân hàng top: Thủ phạm "phá thận", suy giảm trí tuệ nhưng nhiều người Việt rất mê

10 loại cá thấm đẫm thủy ngân hàng top: Thủ phạm "phá thận", suy giảm trí tuệ nhưng nhiều người Việt rất mê

09:30 , 10/12/2025
10 ngày nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, cuộc sống viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

10 ngày nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, cuộc sống viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

09:26 , 10/12/2025
Từng đi vay 200 triệu không lãi, người đàn ông bán vé số xây dựng được cơ nghiệp nghìn tỷ ở Sài Gòn là ai?

Từng đi vay 200 triệu không lãi, người đàn ông bán vé số xây dựng được cơ nghiệp nghìn tỷ ở Sài Gòn là ai?

09:09 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên