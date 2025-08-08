Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội

08-08-2025 - 21:32 PM | Sống

Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội

Có 16 mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm này.

Ngày 8/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái (địa chỉ: số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) với số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này bị buộc tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội- Ảnh 1.

Theo kết quả thanh tra, công ty đã kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – một tài liệu bắt buộc theo quy định để quản lý chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, có tới 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi, được xem là tình tiết tăng nặng.

Ông Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược – cho biết, 16 loại mỹ phẩm này đều là hàng nhập khẩu từ Pháp, Thái Lan, Đức… và đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm. Phần lớn thuộc nhóm sản phẩm chăm sóc tóc như kem ép, duỗi, màu nhuộm… trong đó có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Wella nổi tiếng.

Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội- Ảnh 2.

Chú thích ảnh

Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội- Ảnh 3.

Danh sách 16 sản phẩm mỹ phẩm buộc tiêu hủy. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan để tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm vi phạm, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày 8/8. Đồng thời, Cục cũng kiến nghị thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm đối với các loại mỹ phẩm này.

Việc xử lý nghiêm minh này nhằm siết chặt công tác quản lý mỹ phẩm nhập khẩu, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.

3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ”

Theo Trang Đào

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm"

Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm" Nổi bật

Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý

Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý Nổi bật

8 học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic AI quốc tế

8 học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic AI quốc tế

21:24 , 08/08/2025
Người phụ nữ gửi tiết kiệm 10,9 tỷ đồng, chưa kịp sinh lãi số dư đã về 0, khởi kiện thì ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi cũng là nạn nhân”

Người phụ nữ gửi tiết kiệm 10,9 tỷ đồng, chưa kịp sinh lãi số dư đã về 0, khởi kiện thì ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi cũng là nạn nhân”

21:17 , 08/08/2025
Vợ chồng Hà Nội “mất kết nối” vì thu nhập giảm 20 triệu: Có nhà, có xe vẫn thấy khó cứu vãn?

Vợ chồng Hà Nội “mất kết nối” vì thu nhập giảm 20 triệu: Có nhà, có xe vẫn thấy khó cứu vãn?

21:10 , 08/08/2025
Khách chuyển khoản 120 triệu đồng mua 4 chiếc iPhone, nhân viên nhận đủ tiền nhưng vừa tiễn khách đã lập tức báo công an

Khách chuyển khoản 120 triệu đồng mua 4 chiếc iPhone, nhân viên nhận đủ tiền nhưng vừa tiễn khách đã lập tức báo công an

20:43 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên