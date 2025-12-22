Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội gửi danh sách hơn 2.000 học sinh vi phạm giao thông cho Sở giáo dục

22-12-2025 - 16:15 PM | Sống

Trong tháng 12, Công an Thành phố Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông, gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm có giải pháp phối hợp giáo dục, chấn chỉnh hành vi vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 12 đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong, 9 người bị thương. Trước thực tế đó, Công an Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó phát hiện và xử lý 2.102 học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

So với tháng 11/2025 (3.130 trường hợp), số vi phạm đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương giảm khoảng 32,8%.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, trường học có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông nhiều gồm: Trường THPT Quang Trung (47 trường hợp), Trường THPT Hà Thành (36 trường hợp), Trường THPT Nguyễn Trãi (23 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (12 trường hợp), Trường THPT Thạch Bàn (8 trường hợp), Trường Cao đẳng Công Thương (21 trường hợp), Trường Cao đẳng Việt Mỹ (5 trường hợp)…

Đánh giá chung của Công an Thành phố cho thấy, các hành vi học sinh vi phạm phổ biến như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.

