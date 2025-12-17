Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 ngày đầu hoạt động, camera AI Hà Nội 'soi' 393 tài xế vi phạm

17-12-2025 - 13:57 PM | Sống

Từ 13 - 16/12, hệ thống camera AI ở Hà Nội phát hiện 393 trường hợp vi phạm giao thông, nhiều nhất là hành vi vượt đèn đỏ.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày đầu triển khai vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ 13 - 16/12), thông qua camera AI , lực lượng CSGT phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, gồm 125 ô tô và 268 xe máy.

Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp, gồm 87 ô tô và 265 xe máy. Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường (đều là ô tô); 1 trường hợp ô tô đi ngược chiều đường một chiều; 3 trường hợp xe máy chở quá số người quy định; 21 ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ xe.

Camera AI phát hiện xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao.

Các vi phạm nêu trên được phát hiện thông qua hệ thống camera AI được kết nối, vận hành tập trung tại Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, cho phép lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời nhận diện hành vi vi phạm, các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố để chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp.

Qua đánh giá bước đầu, hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.

Trong giai đoạn đầu vận hành, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng: Ai cũng dễ bị sập bẫy

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những người lão hóa chậm thường ăn 3 món này: Nếu bạn đã nấu và ăn cả 3, thì trông trẻ hơn tuổi thật!

Những người lão hóa chậm thường ăn 3 món này: Nếu bạn đã nấu và ăn cả 3, thì trông trẻ hơn tuổi thật! Nổi bật

Phát hiện ra "môn thể thao kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất", vượt trội cả đi bộ và bơi lội

Phát hiện ra "môn thể thao kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất", vượt trội cả đi bộ và bơi lội Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông phải biết: Camera AI "soi" rõ bao xa, lưu trữ "bằng chứng" bao lâu?

Tất cả người tham gia giao thông phải biết: Camera AI "soi" rõ bao xa, lưu trữ "bằng chứng" bao lâu?

11:45 , 17/12/2025
5 loại nước tuyệt đối đừng uống khi vừa ngủ dậy buổi sáng dù có khát đến đâu

5 loại nước tuyệt đối đừng uống khi vừa ngủ dậy buổi sáng dù có khát đến đâu

11:35 , 17/12/2025
Tin vui cho người cao tuổi ở thành phố lớn thứ 3 cả nước, áp dụng từ 1/1/2026

Tin vui cho người cao tuổi ở thành phố lớn thứ 3 cả nước, áp dụng từ 1/1/2026

11:32 , 17/12/2025
Loại rau mọc đầy ruộng giúp hạ sốt, lợi tiểu, hỗ trợ viêm nhiễm

Loại rau mọc đầy ruộng giúp hạ sốt, lợi tiểu, hỗ trợ viêm nhiễm

11:20 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên