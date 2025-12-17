Những người lão hóa chậm thường ăn 3 món này: Nếu bạn đã nấu và ăn cả 3, thì trông trẻ hơn tuổi thật!

Khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, trong những cuộc gặp gỡ, hội họp lại với bạn cũ luôn có một vài người trông trẻ hơn hẳn so với tuổi. Chúng ta luôn tự hỏi "bí quyết của họ là gì mà sao trông trẻ mãi không già". Thực tế, ngoài việc duy trì thói quen sinh hoạt điều độ thì chế độ ăn uống hàng ngày cũng quyết định nhiều tới "nhan sắc ngược thời gian". Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 3 món ăn có thể giúp bạn chống lão hóa!

1. Nhộng tằm - Nhộng tằm xào cay: Giòn, ngon và rất thơm

Nhộng tằm có tác dụng chống lão hóa nhờ hàm lượng protein dồi dào, axit amin thiết yếu, vitamin (B1, B2) và khoáng chất (sắt, kẽm), cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào, làm da dẻ mịn màng, cơ thể khỏe mạnh. Trong Đông y, nhộng tằm được coi là vị thuốc bồi bổ thận khí, tăng cường sinh lực cho người già, giúp cải thiện suy nhược, đau nhức xương khớp.

Nguyên liệu: 300g nhộng tằm, 2 phần gốc hành lá, một ít gừng thái sợi, một chút gia vị, 1 quả ớt, một ít rau mùi thái nhỏ hoặc lá chanh thái sợi, một chút mè trắng rang.

Cách làm món nhộng tằm xào cay

Bước 1: Bạn hãy chọn mua loại nhộng tằm tươi, tránh lấy những con có bụng bị đen. Đầu tiên hãy ngâm chúng trong nước muối khoảng 10 phút rồi rửa sạch và để ráo nước. Tiếp theo bạn đun sôi một nồi nước, cho nhộng tằm đã rửa sạch vào chần trong 1 phút. Sau đó vớt ra ngay lập tức và để thật ráo nước.

Bước 2: Gốc hành lá thái nhỏ, ớt cắt miếng mỏng. Cho một ít dầu vào chảo, sau đó thêm hành lá, gừng và ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo cho nhộng tằm vào và xào nhỏ lửa cho đến khi nghe thấy tiếng xèo xèo. Khi bề mặt nhộng trở nên căng, thì bạn có thể thêm chút ớt bột, gia vị rồi đảo đều cho thơm.

Bước 3: Cuối cùng, rắc rau mùi (hoặc lá chanh thái sợi) và mè rang lên trên. Mùi thơm thật tuyệt vời và có thể ngửi thấy thơm lan tỏa khắp hành lang! Khi xào nhộng tằm, chúng sẽ tiết ra nước. Bạn phải xào cho đến khi nước bay hơi hết trước khi thêm gia vị. Điều này sẽ giúp nhộng giòn bên ngoài và mềm bên trong!

2. Bộ ngao - Ốc móng tay xào cay: Mềm mọng đậm đà

Hộ nhà ngao (nghêu/sò/ốc móng tay...) là những loại hải sản có thể hỗ trợ chống lão hóa nhờ giàu vitamin C, collagen, selenium, và vitamin B12. Những dưỡng chất này hỗ trợ cơ thể tăng sinh collagen, tái tạo da, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và khớp, đồng thời ngăn ngừa thiếu máu, Alzheimer và tăng cường miễn dịch. Cụ thể hàm lượng kẽm cao trong ngao đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và hỗ trợ chức năng sinh lý. Selen và vitamin C và vitamin A cùng vitamin B12 trong ngao là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm đẹp da, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ chức năng thần kinh. Khi bạn tiêu thụ một lượng ngao vừa phải trong chế độ ăn sẽ giúp giữ cho cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh.

Nguyên liệu: 750g ốc móng tay, 2 thìa canh rượu nấu ăn, lượng gia vị vừa đủ, 5 tép tỏi băm, 2 cây hành lá, lượng sa tế vừa đủ, dầu ăn.

Cách làm món ốc móng tay xào cay

Bước 1: Sau khi mua ốc móng tay về, bạn cho vào chậu nước muối với vài giọt dầu ăn (để tạo lớp màng), để khoảng 2 tiếng, cho chúng nhả hết cát. Thay nước 1–2 lần trong quá trình ngâm để tăng hiệu quả. Sau khi ngâm, rửa lại nhiều lần với nước để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn và bùn cát. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ. Gừng băm nhỏ. Hành lá cắt phần gốc và phần lá xanh để riêng, thái nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm tỏi, gừng, gốc hành lá vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo trút ốc móng tay vào chảo, đảo đều ở lửa lớn khoảng 2–3 phút để chúng mở miệng hoàn toàn. Sau đó thêm rượu nấu ăn, gia vị, sa tế vào rồi xào đều. Khi thấy ốc móng tay chín đều, hòa quyện và thấm sốt thì tắt bếp. Rắc phần lá hành vào trước khi lấy món ăn ra đĩa.

Món ăn này tuyệt vời! Ốc móng tay xào mềm ngọt bên trong, có vị đậm đà, cay từ sa tế, hương thơm bởi các gia vị gừng tỏi hòa quyện. Ai ăn cũng không dừng lại được vì quá ngon!

3. Cá chạch - Cá chạch chiên giòn xào cay: Giòn tan và đậm đà hương vị

Cá chạch là loại cá nước ngọt thường được ví là "nhân sâm dưới nước" nhờ chứa một loại axit béo không bão hòa (Omega-3) có khả năng chống lại quá trình lão hóa của mạch máu, đặc biệt tốt cho người cao. Omega-3 giúp duy trì độ đàn hồi cho da, cùng với các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nếp nhăn. Bên cạnh đó nhờ giàu hàm lượng vitamin E, cá chạch giúp nuôi dưỡng và cấp ẩm cho da, hạn chế khô da. Cá chạch cũng rất giàu vitamin A, B, C, canxi, sắt và 17 loại axit amin thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, theo Đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, giúp bổ khí huyết và chống lão hóa.

Nguyên liệu: 900g cá chạch, lượng muối hạt vừa phải, rượu trắng, 3 lát gừng, 3 tép tỏi băm, dầu ăn, ớt khô, 2 cây hành cắt nhỏ phần gốc - phần lá xắt khúc, hạt tiêu, 1 thìa canh nước tương, một chút đường, muối.

Cách làm món cá chạch chiên giòn xào cay

Bước 1: Cho cá chạch vào một cái chậu. Rắc nhiều muối và rượu trắng vào, sau đó đậy nắp lại và để cá chạch tự cọ vào nhau (do xót muối). Sau khi thấy cá trạch đã được loại bỏ hết chất nhớt và không còn động đậy thì lấy ra, rửa sạch nhiều lần cho đến khi nước trong. Vớt cá chạch ra, để ráo.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, bạn cho cá chạch vào chiên đến khi chín vàng giòn. Lưu ý lượng dầu ăn nên ngập cá chạch. Vớt cá chạch ra khỏi chảo.

Bước 3: Để lại một chút dầu trong chảo, cho tỏi băm, gốc hành, ớt khô vào xào thơm. Sau đó cho cá chạch đã chiên vào, thêm đường, muối và nước tương, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau và dậy mùi thơm. Cuối cùng, thêm một chút mè trắng rang, hành lá thái cắt khúc. Như vậy là món ăn hoàn thành. Vị đậm đà, thơm, không hề có mùi tanh.

Mùi thơm của món ăn sau khi hoàn thành thật tuyệt vời! Xương cá chạch sau khi được chiên trở nên giòn rụm, lại còn cay, đậm đà và ngon nữa.

Mẹo nấu ăn:

Chiên cá chạch cần sự kiên nhẫn; chiên chậm trên lửa nhỏ sẽ giúp xương mềm và thịt cá mọng nước.

Rang khô nhộng tằm trước khi thêm gia vị; điều này giúp chúng hấp thụ hương vị tốt hơn.