“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà

16-12-2025 - 23:39 PM | Sống

VĐV Việt Nam cả năm thành tích không tốt nhưng bất ngờ toả sáng ở SEA Games 33.

VĐV Bùi Thị Kim Anh (sinh năm 2006) đã tạo nên cơn địa chấn tại nội dung nhảy cao SEA Games tối ngày 16/12 khi không chỉ giành tấm HCV nội dung nhảy cao nữ mà còn chính thức phá kỷ lục quốc gia, đưa tổng số HCV của đoàn Thể thao Việt Nam lên con số 45.

Kim Anh giành HCV SEA Games 33 nội dung nhảy cao

Chia sẻ sau khoảnh khắc giành HCB, Kim Anh không giấu được sự xúc động và bất ngờ:

"Trong năm nay chưa giải nào em nhảy trên 1m80. Em thấy mình thất bại trong cả năm nên đã cố gắng hết sức để cải thiện thành tích ở SEA Games. Ban đầu, em chỉ đặt mục tiêu có huy chương thôi, nhưng không ngờ lại giành được HCV"

Điều đáng chú ý, Kim Anh là một tài năng trẻ sinh năm 2006. Thành tích nhảy cao 1m88 tại giải đấu lần này không chỉ giúp cô phá kỷ lục cá nhân mà còn chính thức đưa tên mình vào lịch sử điền kinh Việt Nam với tư cách người nắm giữ kỷ lục quốc gia trẻ mới ở nội dung nhảy cao nữ, vượt qua mốc 1m85 trước đó.

Chiến thắng của Bùi Thị Kim Anh không chỉ là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là nguồn cảm hứng lớn, minh chứng cho tinh thần vượt lên chính mình và khẳng định vị thế của lứa vận động viên trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Không chỉ sở hữu tài năng mà Kim Anh còn gây chú ý trên sân vận động với visual sáng bừng. Đặc biệt đội chân dài nuột nà là "vũ khí" giúp Kim Anh có thành tích ấn tượng tại SEA Games 33.

Visual sáng bừng của Kim Anh

Kim Anh lần đầu tiên dự SEA Games giành HCV

VĐV Việt Nam lấy đà bước vào thi đấu

Cú nhảy đem về HCV cho Việt Nam

Theo Hải Đăng

Đời sống pháp luật

