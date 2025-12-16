Có bằng thạc sĩ vẫn quyết chỉ làm shipper, người đàn ông tiết lộ: Mỗi tuần kiếm 12-13 triệu đồng!

Nghĩ đến chuyện đi làm shipper, chắc hẳn đa số đều mặc định: Hoặc là sinh viên đi làm thêm kiếm đồng ra đồng vào, trang trải cuộc sống; hoặc là người… không có bằng cấp, khó tìm được công việc văn phòng nên mới phải "lao ra đường kiếm tiền".

Đương nhiên, nhận định ấy có thể đúng với một số người, chứ không phải tất cả. Và người đàn ông trong câu chuyện dưới đây là một ngoại lệ như vậy.

Từng tốt nghiệp hàng loạt trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có Đại học Oxford, nhưng cuối cùng lại chọn công việc làm shipper giao đồ ăn để kiếm tiền ở tuổi 39, Ding Ding Yuanzhao được nhiều người ưu ái gọi là "shipper có học vấn cao nhất" .

Năm 2004, Ding tham gia kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc và đạt số điểm gần như tuyệt đối, khoảng 700/750 điểm. Thành tích này giúp anh trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân ngành Hóa học tại Thanh Hoa, Ding tiếp tục theo đuổi con đường học thuật tại Đại học Bắc Kinh. Tại đây, anh lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng, mở rộng kiến thức sang lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững. Chưa dừng lại, Ding sang Singapore học tiếp và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Sinh học tại Đại học Công nghệ Nanyang - cũng là một trong số những trường đại học hàng đầu châu Á.

Hành trình học tập của Ding còn ghi dấu tại châu Âu khi anh tiếp tục nhận bằng thạc sĩ về đa dạng sinh học tại Đại học Oxford (Anh Quốc).

Ding thời còn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ (Ảnh: Douyin)

Với nhiều người, quá trình học tập ấy là bằng chứng cho thấy Ding hoàn toàn có thể tìm được những công việc lao động trí óc, thay vì làm shipper - công việc mà ai cũng tin rằng là nó khá vất vả, nhiều rủi ro và thu nhập thì bấp bênh.

Tuy nhiên, Ding cho biết trước khi trở thành shipper, anh cũng từng làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Sau đó, Ding thử tìm kiếm những cơ hội công việc khác phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Cuối cùng, anh quyết định đăng ký làm shipper giao đồ ăn tại Singapore. Công việc này mang lại cho anh mức thu nhập khoảng 700 SGD mỗi tuần (tương đương khoảng 12-13 triệu đồng), với thời gian làm việc trung bình 10 tiếng mỗi ngày.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Ding thẳng thắn cho biết: "Đây là một công việc ổn định. Với thu nhập này, tôi có thể trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Nếu chịu khó làm việc, bạn hoàn toàn có thể sống đàng hoàng. Tôi không nghĩ đây là một công việc tệ" .

Theo Ding, điều quan trọng không phải là danh xưng nghề nghiệp, mà là khả năng tự nuôi sống bản thân và giữ được tinh thần tích cực. Ding cũng nói thêm rằng một điểm cộng lớn của nghề giao đồ ăn là giúp anh vận động thường xuyên. Là người yêu thích chạy bộ, anh xem mỗi ca giao hàng như một buổi rèn luyện thể chất, vừa làm việc vừa duy trì sức khỏe.

Ding từng cân nhắc việc đi làm gia sư, nhưng anh cho rằng bản thân khá hướng nội và "ngại tự đi tìm khách hàng" nên cuối cùng lựa chọn công việc giao đồ ăn vì mọi quy trình đã được hệ thống hóa, rõ ràng và phù hợp với tính cách của anh.

Hiện tại, Ding đã quay trở lại Trung Quốc và vẫn đang làm shipper cho Meituan - Một nền tảng thương mại và giao đồ ăn lớn ở thành phố Bắc Kinh.

Ding hài lòng với công việc làm shipper ở tuổi 39 (Ảnh: Douyin)

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Ding thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ lúc nhận đơn, di chuyển trên đường cho đến những suy nghĩ cá nhân về cuộc sống.

Trong tháng 6 vừa qua, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Ding đã đăng tải một đoạn video nhắn nhủ tới sĩ tử. Trong video, Ding chia sẻ một cách điềm tĩnh: "Nếu kết quả chưa như mong đợi, đừng bi quan hay nản lòng. Còn nếu làm bài tốt, hãy nhớ rằng trong bức tranh lớn của cuộc sống, công việc của đa số mọi người đều có giá trị theo cách riêng của nó".

Lời nhắn nhủ này nhanh chóng lan tỏa, nhận được nhiều phản hồi tích cực vì sự chân thành và gần gũi.

Câu chuyện của Ding sau đó đã tạo nên nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên trước lựa chọn của anh, không ít người bày tỏ sự tôn trọng với tinh thần không bỏ cuộc và thái độ sống thực tế. Với họ, điều đáng quý nhất ở Ding không nằm ở số lượng bằng cấp, mà ở việc anh dám chấp nhận một công việc phù hợp với hoàn cảnh, giữ vững sự tự tin và tiếp tục tiến lên.

Từ một học sinh xuất sắc bước ra từ những ngôi trường danh tiếng đến một shipper cần mẫn trên đường phố Bắc Kinh, Ding cho thấy rằng mỗi chặng đường trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng. Quan trọng hơn cả, theo anh, là tìm được công việc giúp bản thân sống ổn định, khỏe mạnh và không đánh mất niềm vui sống.

(Nguồn: SCMP)