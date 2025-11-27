Chàng shipper quê mùa trong "Cưới vợ cho cha": Đời thực là phi công, cực điển trai

Bộ phim "Cưới vợ cho cha" (đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm) đang được chiếu tại các cụm rạp trên cả nước. Bộ phim khi quy tụ dàn diễn viên tiếng tăm như: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu cùng các gương mặt trẻ tài năng như Trương Minh Thảo, Syni Trang, Đình Khang, Phúc Nhân.

Trong đó, vai anh chàng shipper của Phúc Nhân để lại ấn tượng thú vị cho khán giả. Điều đáng nói là, ngoài đời, nam diễn viên được biết tới là một anh chàng phi công lịch lãm.

Dù ngoài đời rất điển trai nhưng trong phim, Phúc Nhân lại lột xác hoàn toàn khi vào vai một anh chàng shipper nhà quê bụi bặm, khác hẳn vẻ nam thần vốn có.

Phúc Nhân ngoài cùng bên phải trong buổi ta mắt phim.

Chia sẻ về vai diễn của Phúc Nhân, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cho hay, anh chàng rất nghiêm túc với công việc diễn xuất và thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

" Vai diễn đòi hỏi Phúc Nhân phải từ bỏ phong thái lịch thiệp của một phi công để hóa thân thành một người giao hàng chân chất, giản dị, làm việc vất vả ở vùng nông thôn. Đây là một sự lột xác táo bạo, buộc Phúc Nhân phải nghiên cứu sâu về đời sống, cách đi đứng, nói năng của người nông dân ", nam đạo diễn nói.

Siêu mẫu Xuân Lan cũng nhận xét: " Phúc Nhân có triển vọng khi sở hữu gương mặt sáng, đậm chất điện ảnh. Dù đây là vai diễn đầu tiên nhưng Phúc Nhân rất chuyên nghiệp trong từng set quay. Anh chàng biết lắng nghe và học hỏi ".

Vẻ điển trai của Phúc Nhân ngoài đời và trong trang phục phi công.

Được biết, để chuẩn bị cho vai diễn, Phúc Nhân đã dành nhiều thời gian đi thực tế, quan sát và trải nghiệm công việc của những shipper thực thụ, chấp nhận "hy sinh" vẻ ngoài để có được màn hóa thân chân thực nhất.

Phúc Nhân sinh năm 1993, quê Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long). Anh tốt nghiệp Đại học kinh tế TPHCM, tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học North Hampton. Anh chàng hiện là phi công cho hãng Pacific Airlines.