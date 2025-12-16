Khung cảnh nam sinh ngồi thất thần giữa phòng khách lúc 23h đêm gây tranh cãi kịch liệt

Mới đây, mạng xã hội rần rần trước bài đăng của một người mẹ Trung Quốc về cậu con trai của mình. Được biết, đoạn clip này hot từ cuối năm 2024, nhưng đến thời điểm hiện tại, nó vẫn khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán và chia sẻ lại vì mức độ chạm cảm xúc quá lớn.

Theo chia sẻ của người mẹ, con trai chị hiện đang là học sinh trung học phổ thông, với lịch học kín mít kéo dài từ sáng sớm đến khuya. Mỗi ngày, cậu rời nhà từ lúc 6 giờ sáng và chỉ trở về sau khi hoàn tất buổi học thêm cuối cùng, thường rơi vào khoảng 11 giờ đêm.

Khung cảnh khiến nhiều người rưng rưng

Trong một lần tình cờ xem lại camera trong nhà, người mẹ bắt gặp khoảnh khắc con trai lặng lẽ bước vào nhà sau một ngày học tập kéo dài. Vừa mở cửa, cậu lê từng bước nặng nề đến sofa rồi ngồi xuống. Gương mặt lộ rõ sự kiệt sức, ánh mắt vô định, trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ lúc ấy cũng đã cạn năng lượng. Khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến người mẹ không khỏi xót xa, đồng thời giúp chị nhận ra nhiều điều về những áp lực mà con mình đang âm thầm gánh chịu.

"Mỗi ngày con thức dậy lúc 6 giờ sáng để đi học, tới 11 giờ đêm mới về đến nhà, nhìn con bước vào nhà, ném cặp sách xuống đất, tựa vào ghế sofa như một quả bóng da đã bị xì hết hơi, tôi bỗng nhận ra có nhiều điều thực ra không quan trọng đến thế.

Mỗi người đều có điểm mạnh và yếu của mình, học không giỏi không có nghĩa bạn không tốt. Mỗi đứa trẻ đều là một hạt giống, chỉ là thời gian đơm hoa, kết trái là khác nhau mà thôi. Chúng ta đều là những người bình thường, hãy bình tâm chấp nhận sự bình thường, thậm chí là tầm thường của con cái, tạo dựng môi trường gia đình tốt để con cái có thể an toàn và hạnh phúc lớn lên. Thời gian con cái ở bên chúng ta thực sự rất ngắn ngủi, vì thế xin hãy trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời khi được ở bên con, kiên nhẫn thêm một chút, bớt đi những lời mắng nhiếc", người mẹ chia sẻ.

Nam sinh phải đối diện với rất nhiều áp lực công việc.

Áp lực học tập đang trở thành thực trạng phổ biến trong đời sống của học sinh ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi thành tích học tập thường được xem là thước đo quan trọng cho tương lai. Từ rất sớm, nhiều học sinh đã phải làm quen với lịch học dày đặc kéo dài từ sáng đến tối, bao gồm giờ học chính khóa, học thêm, làm bài tập và ôn luyện cho các kỳ kiểm tra liên tiếp. Nhịp học tập căng thẳng khiến thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và tái tạo năng lượng ngày càng bị thu hẹp.

Bên cạnh khối lượng kiến thức lớn, học sinh còn chịu áp lực vô hình từ kỳ vọng của gia đình và xã hội. Nhiều em mang tâm lý phải đạt điểm cao, phải đỗ trường tốt, phải không thua kém bạn bè. Sự so sánh âm thầm ấy khiến các em dễ rơi vào trạng thái lo lắng kéo dài, sợ thất bại và tự trách bản thân khi không đạt kết quả như mong muốn. Không ít học sinh vì vậy mà học trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ, tinh thần uể oải nhưng vẫn buộc phải tiếp tục cố gắng.

Điều đáng lo ngại là áp lực học tập không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng sự phản kháng hay than vãn. Nhiều học sinh chọn cách im lặng, chấp nhận guồng quay học hành như một điều hiển nhiên. Sự kiệt sức thể hiện qua ánh mắt trống rỗng, cảm giác mất động lực hoặc thậm chí là sự thờ ơ với chính việc học của mình. Khi việc học trở thành gánh nặng thay vì động lực phát triển, học sinh rất dễ đánh mất sự hứng thú, niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống. Thực trạng này đặt ra câu hỏi lớn về việc làm thế nào để tạo ra một môi trường học tập lành mạnh hơn, nơi học sinh không chỉ được học để giỏi, mà còn được sống, được nghỉ ngơi và được lắng nghe.

Cha mẹ cần làm gì để giúp em tránh áp lực học tập?

Áp lực học tập đang trở thành gánh nặng âm thầm đối với nhiều học sinh, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Trong hành trình ấy, cha mẹ giữ vai trò then chốt, không chỉ là người định hướng mà còn là chỗ dựa tinh thần giúp con vượt qua căng thẳng và giữ được sự cân bằng. Để giúp con tránh áp lực học tập quá mức, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là thay đổi cách nhìn về thành tích. Điểm số và thứ hạng không nên trở thành thước đo duy nhất để đánh giá giá trị của một đứa trẻ. Khi cha mẹ đặt nặng kết quả, con dễ rơi vào tâm lý sợ sai, sợ thất bại và học trong trạng thái lo âu kéo dài. Ngược lại, việc ghi nhận nỗ lực, sự tiến bộ dù nhỏ sẽ giúp con cảm thấy được tôn trọng và có động lực học tập lành mạnh hơn.

Áp lực học tập khiến con trẻ suy sụp.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần lắng nghe con nhiều hơn thay vì chỉ đưa ra yêu cầu hay lời khuyên. Không phải đứa trẻ nào cũng đủ khả năng diễn đạt cảm xúc của mình, đặc biệt là khi mệt mỏi hay căng thẳng. Một câu hỏi đơn giản như “Hôm nay con thấy thế nào?” hoặc “Có điều gì khiến con áp lực không?” có thể mở ra cơ hội để con chia sẻ. Khi con cảm nhận được sự lắng nghe không phán xét, con sẽ bớt cảm giác cô đơn và áp lực tinh thần cũng được giải tỏa phần nào.

Việc xây dựng thời gian biểu hợp lý cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều cha mẹ vô tình khiến con kiệt sức khi sắp xếp lịch học kín mít, ít thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế, học tập hiệu quả không đồng nghĩa với học liên tục. Cha mẹ cần giúp con cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi và vui chơi, đảm bảo con ngủ đủ giấc, có thời gian vận động và thư giãn. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để tinh thần ổn định và tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Ngoài ra, cha mẹ nên tránh so sánh con với người khác. Những câu nói tưởng chừng vô hại như “Bạn kia học giỏi hơn con” hay “Con nhà người ta làm được, sao con không làm được” có thể vô tình tạo ra áp lực lớn. Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển, năng lực và sở thích riêng. Khi được tôn trọng sự khác biệt, con sẽ học cách chấp nhận bản thân và phát triển theo cách phù hợp nhất với mình.

Cha mẹ cũng cần làm gương trong việc đối diện với áp lực. Cách người lớn xử lý căng thẳng, thất bại hay khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Khi thấy cha mẹ bình tĩnh, tích cực và linh hoạt, con sẽ học được cách nhìn nhận áp lực như một phần tự nhiên của cuộc sống, không phải là điều đáng sợ.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tạo cho con cảm giác an toàn về mặt tinh thần. Khi con hiểu rằng dù kết quả học tập ra sao, con vẫn luôn được yêu thương và ủng hộ, áp lực sẽ không còn đè nặng. Một môi trường gia đình ấm áp, nơi con được là chính mình, chính là liều thuốc hiệu quả nhất giúp con vượt qua áp lực học tập và lớn lên một cách khỏe mạnh, tự tin.