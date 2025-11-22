Nam sinh bị kéo vào chụp ảnh cùng cô bé năm 2005, 20 năm sau họ bất ngờ hội ngộ theo cách không ai ngờ

Có những người, lúc lướt qua chỉ như một cái chạm mắt rất nhẹ, tưởng chừng chẳng để lại gì. Nhưng rồi bằng một cách khó giải thích, họ quay lại trong cuộc đời mình như một dấu lặng… rồi dần trở thành chương đặc biệt mà trước đó ta chẳng hề biết là sẽ xuất hiện. Định mệnh đôi khi không bước đến bằng tiếng sét, mà bằng những khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu hôm ấy ta chậm lại một giây, nhanh hơn một bước, có lẽ mọi thứ đã khác hẳn.

Mới đây, MXH xôn xao trước bài đăng của một nữ sinh Trung Quốc về bức ảnh chụp vào năm 2005. Theo chia sẻ vào thời điểm đó, bố của nữ sinh, vốn luôn ngưỡng mộ những ngôi trường danh tiếng, đã tình cờ kéo một nam sinh Thanh Hoa đi ngang qua lại để chụp cùng con gái. Lúc ấy, cô bé còn nhỏ, đứng mím môi nhìn xuống, gương mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng và hơi lúng túng khi chụp ảnh cạnh một người lạ. Khi về nhà, bố cô đã rửa bức ảnh và đặt ở một vị trí dễ thấy, coi như lời nhắc nhở và động viên con gái cố gắng học tập. Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn… không thi đỗ Thanh Hoa.

Bức ảnh chụp cách đây 20 năm về trước.

Cứ tưởng chỉ là một khoảnh khắc vụn vặt, một người lạ thoáng qua, ai ngờ bức ảnh năm ấy bỗng trở thành tâm điểm MXH. Nhiều netizen tích cực đã đi truy lùng danh tính nam sinh Thanh Hoa ngày trước với mong muốn cho anh và cô bé này có một cuộc hội ngộ bất ngờ.

Nhanh như một cơn gió, nhiều người đã tìm ra profile được cho là của anh. Được biết, nam sinh Thanh Hoa 20 năm trước có tên là Yang Wang, giờ đã là Phó Giáo sư tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (CSE) của Đại học Tiểu bang Ohio, Mỹ. Trước đó, anh từng có thời gian làm việc tại Meta và học tập tại Đại học Texas tại Austin.

Nhiều người tìm ra profile được cho là của chàng trai.

Dân tình còn so sánh gương mặt ngày ấy - bây giờ để chứng minh họ là một.

Được biết, sau khi câu chuyện về bức ảnh này viral và danh tính nam sinh Thanh Hoa trong ảnh được tìm ra, cô bé trong bức ảnh - nay đã là một cô gái trưởng thành tỏ ra rất ngạc nhiên trước sức mạnh của cộng đồng mạng. Còn bên dưới bức ảnh, một người tự nhận là đồng nghiệp cũ, còn giữ liên lạc với Phó Giáo sư Yang Wang cho biết đã kể lại câu chuyện thú vị này cho anh và bản thân anh cũng thấy thích thú, dù không còn nhớ gì đến kỉ niệm chụp ảnh 20 năm trước.

Như vậy, 20 năm sau ngày có bức ảnh rất... ngượng ngùng kia, cuộc đời 2 nhân vật trong bức ảnh không còn giao điểm nào nữa, mỗi người trong số họ đã có một cuộc đời riêng. Nhưng nhờ netizen, họ một lần nữa "hội ngộ" dù không có cuộc gặp gỡ hay trò chuyện chính thức nào.

Một số bình luận của dân tình:

- Cô bé đứng mím môi ngại ngùng năm ấy giờ chắc lớn phổng phao rồi, còn nam sinh Thanh Hoa ngày nào giờ đã trở thành Phó Giáo sư ở Mỹ nữa. Đúng là định mệnh là điều chúng ta không lường trước được.

- Bố chụp con gái cùng một nam sinh học Thanh Hoa nhưng con không đỗ. Thôi không sao, ít nhất hồi đó cũng được chụp với một phó giáo sư tương lai mà.

- Biết đâu sau này 2 người lại liên lạc lại được với nhau nhỉ? Quá trời đáng yêu luôn rồi!

- Thật sự mà nói, khoảnh khắc nhỏ đôi khi lại tạo ra những câu chuyện lớn. Mạng xã hội đúng là nơi bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!

- Điều tôi bất ngờ chính là netizen tìm ra danh tính của anh chàng trong bức ảnh quá nhanh.

- Haha, đọc comment mọi người mà cười xỉu! Ai cũng tò mò về nam sinh ngày xưa, mà profile của Yang Wang thì quá khủng. Thật sự mà nói, nhìn bức ảnh này mới thấy định mệnh đôi khi đến bằng những khoảnh khắc nhỏ nhỏ thế này!