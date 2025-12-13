Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?

13-12-2025 - 20:52 PM | Sống

Sáng nay 13/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành và chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội - công trình trọng điểm ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, điều hành giao thông đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 1.

Trung tâm Điều khiển giao thông mới được xây dựng nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 2.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng Công an Thủ đô, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 3.

Trung tâm được trang bị đồng bộ ba hệ thống trọng tâm, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực; và hệ thống quản lý an ninh, trật tự.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 4.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 5.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 6.

Đây là “đầu não” điều hành mạng lưới 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI trên toàn thành phố.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 7.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 8.

Hệ thống điều khiển giao thông thông minh hoạt động dựa trên dữ liệu lưu lượng giao thông thời gian thực thu thập từ hàng trăm camera tại các nút đèn tín hiệu, cho phép tự động điều chỉnh chu kỳ đèn, thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc và hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính bằng hình ảnh với độ chính xác cao. Trung tâm hiện có khả năng phát hiện, phân tích và lưu trữ dữ liệu để phục vụ xử lý tới 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 9.

Bước đầu triển khai, Trung tâm đã thiết lập 6 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục giao thông trọng điểm như phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ. Thực tế vận hành cho thấy, hệ thống mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian hành trình, tăng tốc độ lưu thông, giảm số lần dừng chờ và cải thiện rõ rệt tình trạng ùn ứ tại các nút giao.

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?- Ảnh 10.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối Trung tâm Điều khiển giao thông với ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), từng bước triển khai xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử. Qua đó, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Theo Như Hoàn

Đời sống và Pháp luật

