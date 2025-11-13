Mang vàng đi cầm đồ được 900 triệu đồng, người phụ nữ bị bắt giữ

Một vụ lừa đảo vàng giả vừa được Công an quận Tự Lưu Tỉnh, thành phố Tự Cống (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) triệt phá. Nghi phạm là một phụ nữ họ Liu, 34 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi dùng hàng loạt món trang sức vàng giả để thế chấp, lừa đảo với số tiền lên tới hơn 250.000 NDT (khoảng 900 triệu đồng).

"Cảnh sát ơi, tôi bị lừa mất tiền rồi" - Ông Huang, một người chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ vàng ở quận Tự Lưu Tỉnh, hốt hoảng gọi điện trình báo vào đầu tháng 9 vừa qua. Ngay sau khi nhận tin, công an nhanh chóng vào cuộc, thu thập bằng chứng và xác định được nghi phạm là cô Liu - Một phụ nữ đang kinh doanh cửa hàng trái cây nhỏ trong khu dân cư.

Theo kết quả điều tra, cô Liu vốn nợ nần chồng chất, áp lực trả tiền thuê mặt bằng và chi phí sinh hoạt ngày càng lớn. Tháng 8/2023, trong lúc túng quẫn, cô được người quen giới thiệu đến ông Huang - Người chuyên nhận cầm cố vàng.

Cô Liu tại cơ quan điều tra

Lần đầu giao dịch, cô Liu mang tới một chiếc mặt dây chuyền bằng vàng, nói là "vật kỷ niệm của mẹ" nhưng muốn cầm tạm để xoay vốn. Ông Huang đem món trang sức này đến tiệm vàng kiểm tra, kết quả xác nhận là vàng thật. Tin tưởng, ông lập tức giải ngân cho cô Liu 30.000 NDT (khoảng 111 triệu đồng).

Sau lần "hợp tác" đầu tiên, cô Liu bắt đầu nghĩ đến việc mua vàng giả rồi đem đi cầm đồ. Cô quay lại tìm ông Huang, liên tục than thở chuyện "cửa hàng trái cây thiếu vốn nhập hàng", "hàng tồn đọng, cần xoay tạm ít tiền"... Cứ mỗi lần như vậy, cô lại mang đến vài món trang sức vàng khác nhau, từ vòng tay, nhẫn đến bông tai để cầm cố lấy tiền mặt.

Ông Huang vì thương tình và cũng vì từng giao dịch thành công, dần mất cảnh giác. Những lần sau, ông không còn mang vàng đi kiểm định nữa mà trực tiếp đưa tiền mặt cho cô Liu. Điều mà ông không ngờ tới là toàn bộ số trang sức mà Lưu mang đến đều không phải vàng giả, chỉ là "bạc bọc vàng" - tức chỉ mạ vàng bên ngoài, bên trong là lõi bạc. Những món hàng này được cô Liu mua trên mạng với giá rẻ chỉ bằng 1/50 giá vàng thật, nhưng nhìn bằng mắt thường thì vô cùng giống thật, thậm chí còn có tem dập và mã seri giả tinh vi.

Khoảng một tháng sau, khi cần thanh lý số vàng đang cầm, ông Huang đem một phần đến tiệm vàng để bán. Tuy nhiên, khi nhân viên kiểm tra bằng máy đo quang phổ, họ phát hiện chỉ lớp ngoài là vàng, phần lõi bên trong là bạc nguyên chất.

Ông Huang sững sờ. Nghi ngờ mình bị lừa, ông kiểm tra lại toàn bộ số vàng mà cô Liu mang tới, kết quả khiến ông choáng váng: Hơn chục món trang sức, tổng giá trị ước tính 250.000 NDT (khoảng 900 triệu đồng), đều là hàng giả.

Số vàng giả mà ông Huang bị cô Liu lừa

Ngay lập tức, ông trình báo công an. Sau vài ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ cô Liu tại nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, cô thừa nhận toàn bộ hành vi và khai rằng do nợ nần nhiều, bị các chủ nợ thúc ép, nên mới nảy sinh ý định gian dối. Cô tìm mua trang sức "vàng bọc bạc" trên các nền tảng thương mại điện tử, rồi dùng làm tài sản thế chấp để vay tiền thật.

Số tiền chiếm đoạt được, cô Liu khai đã dùng để trả nợ và duy trì việc kinh doanh, phần lớn đã tiêu hết.

Hiện tại, cô Liu đã bị cơ quan công an Tự Cống tạm giam hình sự để điều tra thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ tang vật gồm các món trang sức giả và thiết bị kiểm định cũng đã bị thu giữ.

Cảnh sát Tự Cống khuyến cáo người dân: Trong hoạt động mua bán, cầm cố hoặc thu mua kim loại quý, tuyệt đối không nên chỉ dựa vào cảm quan bằng mắt thường. Vàng giả ngày nay có thể được chế tác tinh vi đến mức ngay cả người trong nghề nếu không dùng thiết bị chuyên dụng cũng khó nhận ra.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh: Khi giao dịch giá trị cao, nên đến tiệm vàng hoặc tổ chức được cấp phép để kiểm định, lập biên bản rõ ràng. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan công an để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

