4 hành động bố làm với mẹ quyết định tương lai con NỞ HOA hay BẾ TẮC!

Người ta thường nói: "Muốn biết một đứa trẻ lớn lên hạnh phúc hay không, hãy nhìn cách bố đối xử với mẹ". Gia đình không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm ăn áo mặc, mà còn được nuôi dưỡng bằng những cảm xúc, bằng sự tôn trọng, bằng cách bố đối xử với mẹ mỗi ngày.

Trẻ con không cần ai dạy cũng tự cảm nhận được bầu không khí trong nhà: cái ôm nhẹ của bố dành cho mẹ, hay tiếng thở dài, tiếng cãi vã. Và khoa học đã chứng minh: môi trường cảm xúc giữa bố và mẹ sẽ định hình nhân cách, sự tự tin và cảm xúc của con trong suốt tuổi thơ, thậm chí theo con đến cả đời trưởng thành.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là 4 hành động của bố, tưởng như "chuyện người lớn", nhưng thật ra lại âm thầm ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của con.

1. Bố trốn tránh trách nhiệm, con lớn lên mang theo cảm giác bất an

Có những người mẹ ở nhà chăm con cả ngày, việc nhà ngập đầu, nhưng khi nhờ chồng phụ tay, bố chỉ buông một câu: "Anh mệt lắm, em tự làm đi"; "Anh bế là nó khóc mà, đợi em làm xong rồi bế"; "Anh đi làm kiếm tiền rồi, việc nhà là của em".

Những câu nói tưởng vô thưởng vô phạt ấy lại đâm vào lòng đứa trẻ những mũi gai nhỏ. Trẻ sẽ thấy:

Mẹ vất vả nhưng không được tôn trọng.

Bố ở bên nhưng không thực sự "có mặt".

Tình yêu và trách nhiệm trong gia đình là thứ có thể né tránh.

Và sau này, chính đứa trẻ ấy cũng dễ trở thành người… giống bố: ngại chia sẻ trách nhiệm, ngại gánh vác, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Một người bố biết đồng hành cùng vợ trong bếp, biết bế con khi con khóc, biết lau nhà khi mẹ ốm đang dạy con điều quan trọng nhất: YÊU THƯƠNG = CHIA SẺ.

2. Bố dùng bạo lực cảm xúc, con lớn lên sống trong sợ hãi

Bạo lực cảm xúc có hai kiểu:

Lạnh lùng (cold violence): Không nói chuyện, không nhìn, im lặng kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng. Người lớn chịu đựng đã mệt, con trẻ đứng giữa còn tổn thương hơn.Nóng nảy (hot violence)

La hét, quát mắng, ném đồ, chửi rủa.

Dù là "lạnh" hay "nóng", trẻ đều ghi nhớ rất sâu:

Con cảm thấy lỗi là do mình.

Con sợ bố, sợ gia đình.

Con lớn lên với cái bóng của sự lo âu, nhạy cảm, thiếu an toàn.

Người mẹ đau một, đứa trẻ đau mười. Điều con cần không phải một người bố hoàn hảo, mà là một người bố biết kiểm soát cảm xúc, biết xin lỗi khi sai, biết dạy con cách xử lý mâu thuẫn bằng đối thoại chứ không phải bằng im lặng hay tiếng quát.

3. Bố thiếu minh bạch, con học được rằng "giấu giếm là bình thường"

Nhiều người chồng nói dối vợ những chuyện nhỏ: tiền thưởng, chi tiêu, tặng quà cho người thân mà không nói trước… Người mẹ tổn thương vì thấy mình bị xem nhẹ, còn đứa trẻ học được bài học nguy hiểm:

Trong gia đình, nói dối cũng được. Không minh bạch cũng được. Lén lút cũng được.

Nhân cách của một đứa trẻ được tạo nên từ chính những điều mà chúng nhìn thấy mỗi ngày.

Một người bố công bằng, sòng phẳng, minh bạch với vợ đang gieo vào con sự chính trực. Một người bố thiên vị nhà nội, keo kiệt với vợ nhưng hào phóng với người khác đang dạy con cách đối xử bất công.

4. Bố phản bội mẹ, con mang vết thương lòng cả đời

Trong hôn nhân, phản bội là cú đánh mạnh nhất. Không chỉ với người mẹ mà cả con.

Một đứa trẻ chứng kiến bố có người khác sẽ cảm thấy:

Mẹ không đủ tốt

Con không đủ giá trị để bố giữ gia đình

Tình yêu là thứ dễ vỡ

Hôn nhân là điều đáng sợ

Đàn ông không đáng tin

Nhiều đứa trẻ lớn lên với vết rạn cảm xúc không bao giờ lành hẳn.

Sự phản bội không chỉ kết thúc một cuộc hôn nhân. Nó kết thúc tuổi thơ an toàn của một đứa trẻ.

Bố đối xử với mẹ thế nào tương lai của con sẽ giống như thế.

Gia đình không phải là nơi để chịu đựng. Gia đình là nơi để con học cách yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Một người bố yêu thương vợ mình đang dạy con trai cách trở thành một người đàn ông tử tế và dạy con gái biết mình xứng đáng được yêu như thế nào.

Một người bố biết xin lỗi, biết cùng vợ chăm con, biết nói lời cảm ơn, biết giữ lời hứa, biết chung thủy đang trao cho con món quà lớn nhất: một tuổi thơ bình an.

Và tuổi thơ bình an chính là nền móng của mọi tương lai tốt đẹp.