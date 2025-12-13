Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao ngao ốc đã nhả hết cát nên chờ thêm 30 phút rồi mới nấu?

13-12-2025 - 16:46 PM | Sống

Nhiều người khi chuẩn bị ngao ốc thường chỉ ngâm muối ớt cho chúng nhả hết cát rồi lập tức đem nấu. Nhưng theo kinh nghiệm của các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực, bạn nên chờ thêm 30 phút nữa.

Để món ngao ốc ngon, không chỉ cần chúng tươi, há miệng và nhả sạch cát, mà còn cần một bước nhỏ nhưng rất quan trọng. Nếu bạn dùng cách phổ biến là ngâm ngao ốc trong nước muối ớt để chúng nhả cát thì sau khi hoàn tất, đừng vội đem nấu . Hãy đổ bỏ nước muối và để yên khoảng 30 phút . Trong thời gian này, ngao ốc sẽ tiếp tục nhả phần muối dư bên trong, giúp món ăn giảm vị mặn, tăng vị ngọt tự nhiên .

Tại sao ngao ốc đã nhả hết cát nên chờ thêm 30 phút rồi mới nấu?- Ảnh 1.

Cách xử lý ngao ốc trước và sau khi nhả cát

- Tỉ lệ muối chuẩn: Dung dịch muối nên có nồng độ 3% , ví dụ 100ml nước + 3g muối (khoảng 1/2 thìa cà phê) hoặc 500ml nước + 15g muối (gần 1 thìa canh).

Nồng độ này khiến ngao ốc hé miệng và “thè lưỡi” để đẩy cát ra ngoài. Đừng quên đặt một cái rổ nhỏ phía dưới , để cát rơi xuống đáy, tránh việc nghêu hút ngược trở lại.

Lưu ý: Ngao ốc đã nhả cát không nên tiếp tục bảo quản lâu trong tủ lạnh , tốt nhất nên nấu ngay để giữ độ tươi.

Tại sao ngao ốc đã nhả hết cát nên chờ thêm 30 phút rồi mới nấu?- Ảnh 2.

Ăn ngao sao cho tốt nhất?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Hoshino Hajime, ngao (nghêu) và sò lụa chứa nhiều taurine, một chất tương tự axit amin, đứng thứ hai chỉ sau hàu và sò điệp. Bộ Y tế - Lao động - Phúc lợi Nhật Bản cho biết taurine có các tác dụng như giảm hấp thu cholesterol, bảo vệ tim và gan, hỗ trợ thị lực, phòng ngừa cao huyết áp .

Dưới đây là ba cách nấu và ăn nghêu để thu được nhiều dinh dưỡng nhất:

- Ăn cả phần nước dùng: Taurine tan trong nước , nên khi nấu ngao (nhất là súp miso, canh rượu sake), hãy uống cả phần nước. Đây là nơi chứa nhiều vi chất nhất.

- Kết hợp với thực phẩm giàu vitamin D: Khi nấu canh nghêu, thêm nấm (giàu vitamin D) sẽ giúp tăng hấp thu canxi , rất tốt cho xương.

- Thêm chút nước cốt chanh: Khi hấp nghêu với rượu sake, vắt thêm ít chanh để bổ sung vitamin C, giúp tăng khả năng hấp thu sắt . Nghêu và các loại nhuyễn thể cũng giàu magie, canxi, kẽm và sắt, đều quan trọng cho xương, răng, máu và chức năng thần kinh.

Tại sao ngao ốc đã nhả hết cát nên chờ thêm 30 phút rồi mới nấu?- Ảnh 3.

Mẹo bảo quản nghêu

Nếu mua quá nhiều nghêu, đầu bếp Đài Loan (Trung Quốc) Quách Chủ Nghĩa khuyên không nên ngâm tất cả để nhả cát ngay , vì điều này làm giảm thời gian bảo quản.

Hãy chỉ lấy lượng vừa dùng để ngâm. Phần còn lại hãy giữ trong túi nylon nguyên vẹn, ép hết không khí ra ngoài rồi buộc thật chặt, để vào ngăn mát tủ lạnh. Nghêu sẽ giữ được lượng nước tự nhiên bên trong và còn sống lâu hơn. Tuyệt đối không cấp đông , vì đông lạnh sẽ làm nghêu chết.

Thời gian bảo quản tham khảo: Mùa đông 5-7 ngày; Mùa hè: 2-3 ngày. Nghêu đã ngâm nước để nhả cát thì chỉ bảo quản được rất ngắn , nên muốn giữ lâu thì đừng ngâm quá sớm.

Nguồn và ảnh: HK01

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

