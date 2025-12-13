Loại cá không xương, thịt dày, ít tanh lại còn “đại bổ”: Dân sành nhìn thấy ngoài chợ là tranh nhau mua

Cá tầm từ lâu được xem là một trong những loài thủy sản giá trị cao, xuất hiện nhiều trong ẩm thực nhà hàng lẫn bữa ăn gia đình. Khác với loại cá thông thường, cá tầm gây ấn tượng bởi cấu tạo đặc biệt: gần như không có xương cứng mà chủ yếu là sụn. Thịt cá chắc, ngọt, ít tanh, còn phần sụn mềm giúp người ăn dễ thưởng thức hơn so với nhiều loại cá khác. Chính điểm khác biệt này khiến cá tầm thường được gọi bằng những cái tên như “cá quý tộc”, “cá không xương”, đồng thời tạo nên sự linh hoạt trong chế biến.

Loại cá giàu dinh dưỡng

Ngoài đặc điểm hình thái độc đáo, cá tầm còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo đó, thịt cá chứa hàm lượng protein chất lượng cao, dễ hấp thu, phù hợp với cả người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người cần phục hồi thể lực. Đặc biệt, cá tầm giàu axit béo omega-3 – nhóm chất béo tốt vốn quan trọng đối với tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch. Omega-3 giúp giảm viêm, hỗ trợ tuần hoàn và góp phần ổn định mỡ máu khi sử dụng với lượng phù hợp.

Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận cá tầm chứa vitamin A, B12, D cùng các khoáng chất như canxi, selen, photpho… Những thành phần này hỗ trợ duy trì sức khỏe xương khớp, tăng sức đề kháng và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của oxy hóa.

Ngoài phần sụn cá tầm cũng được đánh giá giàu collagen và canxi, tốt cho người gặp vấn đề về khớp hoặc cần bổ sung dưỡng chất cho da, tóc.

Nhờ vậy, cá tầm không chỉ được ưa thích trong bữa ăn gia đình mà còn xuất hiện nhiều trong thực đơn dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe.

Không chỉ thịt cá, trứng cá tầm cũng nổi tiếng là siêu thực phẩm giàu dưỡng chất. Dù thuộc phân khúc cao cấp, trứng cá tầm được đánh giá chứa hàm lượng omega-3, protein và vitamin B12 rất lớn, góp phần hỗ trợ hoạt động của tim, não bộ và hệ thần kinh. Điều này giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng tổng thể của loài cá vốn đã giàu lợi ích.

Dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon

Bên cạnh giá trị sức khỏe, cá tầm còn được ưa chuộng nhờ sự đa dạng trong chế biến. Với đặc tính thịt chắc, ngọt và không bị bở, cá dễ phù hợp với nhiều cách nấu khác nhau. Một trong những món quen thuộc là cá tầm nướng riềng mẻ. Món ăn được nhiều đầu bếp đánh giá cao nhờ sự hòa quyện giữa vị béo nhẹ của cá với mùi thơm đặc trưng của riềng, mẻ và các loại gia vị. Khi nướng chín, lớp da săn lại, phần thịt bên trong mềm nhưng không nát, tạo cảm giác đậm đà mà không ngấy.

Ngoài ra, cá tầm còn có thể chế biến thành lẩu cá tầm, món ăn đặc biệt thích hợp trong thời tiết se lạnh. Lẩu cá tầm có vị ngọt tự nhiên, kết hợp cùng rau rừng và các loại nấm tạo nên nồi nước dùng hài hòa, ít tanh.

Một số gia đình ưa chuộng món cá tầm nướng muối ớt, khi phần sụn giòn nhẹ kết hợp với vị cay mặn mang lại cảm giác kích thích vị giác.

Canh chua cá tầm, cá tầm hấp, cá tầm om mẻ cũng là những lựa chọn phổ biến vì giữ được trọn vẹn độ ngọt và giá trị dinh dưỡng của cá.

Nhờ đặc tính không xương, cá tầm phù hợp với cả người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người không thích ăn cá có nhiều xương dăm. Các đầu bếp chuyên nghiệp cho rằng cá tầm dễ “ăn ý” với nhiều loại gia vị truyền thống như nghệ, riềng, sả, ớt; đồng thời cũng hợp với phong cách chế biến hiện đại như áp chảo hoặc nấu sốt chanh dây. Sự linh hoạt này khiến cá tầm trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong các bữa ăn từ đơn giản đến cầu kỳ.