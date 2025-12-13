Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 câu nói khiến bạn nghèo rớt mồng tơi

13-12-2025 - 15:43 PM | Sống

Đôi khi chính bạn cũng không nhận ra.

Không phải những khoản mua lớn khiến bạn nghèo đi, mà là ba câu “vô thưởng vô phạt” bạn nói mỗi ngày. Chúng nghe nhẹ nhàng, nhưng chính là cái cớ hợp pháp để bạn tiêu không phanh, lúc nào cũng tưởng mình không tốn bao nhiêu.

1. “Có 50k mà”

Đây là câu mở khoá 80% chi tiêu vặt. Một ly trà sữa 45k, một chuyến grab 32k, một bịch snack 28k… Từng khoản nhìn vô hại, nhưng cộng lại một tháng dễ thành cả triệu. Vấn đề không nằm ở 50k, mà ở việc bạn dùng số nhỏ để hợp lý hoá mọi thứ. Não mặc định ‘nhỏ mà’ nên tiêu thoải mái, cuối tháng không hiểu tiền đi đâu.

3 câu nói khiến bạn nghèo rớt mồng tơi - Ảnh 1.

2. “Lâu lâu mà”

Đây là cái bẫy cảm xúc phổ biến nhất. “Lâu lâu ăn sang tí”, “lâu lâu đi cafe xịn”, “lâu lâu mua cái áo đẹp”. Nhưng thực tế, “lâu lâu” xuất hiện… mỗi tuần. Một tháng 4 cái “lâu lâu” là bay sạch cả khoản tiết kiệm. Khi mọi quyết định tiêu tiền đều được gán nhãn “thưởng cho bản thân”, ví sẽ mỏng trước khi bạn kịp nhận ra.

3. “Để tháng sau tính”

Câu này nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là nút delay dẫn đến chi phí lớn hơn: dời việc đóng phí, không sửa món đồ hỏng, không xử lý khoản nợ nhỏ. Chần chừ một tháng khiến tiền phạt, phí phát sinh, sửa chữa đắt gấp đôi. Bạn không nghèo vì không kiếm được tiền, mà vì hoãn việc đúng lúc phải xử lý.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

