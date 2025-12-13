Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 loại rau càng rẻ càng dễ bị phun thuốc

13-12-2025 - 12:20 PM | Sống

Người bán lâu năm chia sẻ thẳng cách nhận biết những loại rau dễ bị phun thuốc, giúp bạn chọn được thực phẩm tươi ngon khi đi chợ.

Giá rau rẻ bất thường chưa chắc đã là may mắn. Nhiều tiểu thương kỳ cựu thừa nhận rằng một số loại rau khi xuống giá quá thấp so với mặt bằng chợ rất dễ là lứa bị phun thuốc kích lớn, thuốc trừ sâu liều cao hoặc thu hoạch quá sớm. Dưới đây là 6 loại rau thường bị nghi ngờ nhất, kèm theo những dấu hiệu nhận biết an toàn để người mua không gặp rủi ro.

1. Rau cải xanh

Cải xanh là loại dễ bị sâu ăn nên nhiều nhà trồng phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nếu không chăm kỹ. Nếu bó cải lá xanh bóng bất thường, phiến lá dày cứng, cuống phình, bó to đều như khuôn nhưng giá rẻ hơn các hàng bên cạnh thì nên cân nhắc. Cải sạch thường có lá xanh tự nhiên, hơi nhám, kích thước không đều.

2. Rau muống

Đây là loại rau rất dễ bị lạm dụng phân bón lá hoặc thuốc kích thích để lớn nhanh. Rau muống nhiễm hóa chất thường có thân to phình, giòn bất thường, bẻ gãy nghe nứt mạnh, lá xanh đậm nhưng không có độ mỏng tự nhiên. Ngược lại rau an toàn thường thân nhỏ hơn, có vài vết sâu hoặc lá bị côn trùng cắn nhẹ.

6 loại rau càng rẻ càng dễ bị phun thuốc- Ảnh 1.

3. Hành lá

Hành lá rất dễ héo nên một số nơi sử dụng thuốc kích bóng và giữ tươi. Nếu bạn thấy hành giá rẻ mà bó nhìn bóng loáng, lá xanh đậm lạ mắt, củ trắng to bất thường, mùi nhẹ hơn hành thường thì không nên mua. Hành sạch mùi hăng rõ, thân mềm hơn và kích thước thường không đều.

4. Rau ngót

Rau ngót bị phun thuốc thường có lá dày cộm, màu xanh đậm ngả bóng, cọng non nhưng lại cứng. Khi vò lá sẽ không thấy mùi thơm đặc trưng. Rau ngót sạch lá mỏng, màu xanh nhạt hơn, đôi khi vẫn có đốm nhỏ do sâu gây ra.

5. Cần tây

Cần tây có mùi mạnh nên rất dễ nhận ra sự khác biệt. Hàng bị phun thuốc hoặc tăng trưởng nhanh thường thân phình, giòn, lá xanh óng. Khi ngửi sẽ thấy mùi yếu hoặc hơi nồng kiểu hóa chất. Cần tây trồng sạch có thân nhỏ, màu xanh hơi ngả vàng nhẹ, mùi thơm tự nhiên mạnh.

6 loại rau càng rẻ càng dễ bị phun thuốc- Ảnh 2.

6. Các loại rau thơm

Rau thơm như húng, tía tô, ngò rí rất dễ bị tác động bởi thuốc vì chúng lá mỏng và thu hoạch nhanh. Nếu bó rau thơm rẻ mà lá bóng, thẳng đuột, không lấm tấm vết sâu, mùi nhạt và dai bất thường thì nên tránh. Rau sạch thường lá nhỏ, mềm, mùi thơm rõ rệt và có vài lá sắp úa do tự nhiên.

Một vài lưu ý để chọn rau an toàn

- Ưu tiên mua ở quầy bán quen, nguồn ổn định

- Không chọn rau quá bóng, quá đồng đều hoặc giá thấp bất thường

- Nên rửa kỹ, ngâm nước muối loãng để giảm dư lượng hóa chất

- Tốt nhất nên mua vừa đủ dùng trong ngày.

6 loại rau củ đông lạnh tốt nhất bạn nên ăn để kiểm soát lượng đường trong máu: Loại thứ 2 còn là thực phẩm ngừa ung thư hàng đầu

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

