Đăng 1 bức ảnh lên Facebook, cô gái được 25 công ty mời về làm sau 2 năm thất nghiệp

Allie Latic, 29 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Thư viện và Khoa học thông tin, từng trải qua gần 2 năm thất nghiệp "toàn thời gian" trước khi tìm được công việc yêu thích. Vậy là đủ hiểu, hành trình của cô không dễ dàng.

Quay trở lại khoảng thời gian tháng 5/2023, khi cầm trong tay tấm bằng Thạc sĩ, Allie hào hứng và tự tin vô cùng khi nghĩ về tương lai. Dẫu vậy, phải đến tháng 7/2025, cô mới chính thức có công việc văn phòng đầu tiên của mình. Trong hơn 2 năm ấy, Allie đã gửi hơn 500 hồ sơ, làm đúng mọi "bí kíp" mà mọi người khuyên: Tối ưu CV theo chuẩn ATS, viết cover letter khớp mô tả công việc, chăm chỉ xây dựng mối quan hệ trong ngành. Nhưng đáp lại tất cả những nỗ lực ấy, thứ Allie nhận về chỉ là sự im lặng, hoặc những email với nội dung "chúng tôi rất tiếc phải thông báo…".

Allie Latic

Trong suốt khoảng thời gian thất nghiệp ấy, Allie đương nhiên không thể tránh khỏi cảm giác hoài nghi bản thân, đôi khi là tuyệt vọng vì mãi không tìm được việc. Trước đó, cô vốn là người rất tự tin, không ngại học và làm những công việc nằm ngoài danh sách yêu thích. Thế nên danh sách bằng cấp của Allie cũng rất đa dạng. Cô từng học truyền thông, học sáng tác, làm cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận trước khi theo đuổi bằng thạc sĩ thư viện học tại Đại học Illinois, một trong những trường Đại học hàng đầu của Mỹ.

Là người có tham vọng, có mục tiêu nhưng lại không có tiền - nói chính xác hơn là không làm ra tiền, trong suốt 2 năm, Allie phải sống dựa vào thu nhập của chồng. Bản thân cô trong thời điểm đó cũng không chắc việc có một chỗ dựa tài chính như vậy là đáng lo, đáng mừng hay đáng buồn.

Ban đầu, cả hai thống nhất rằng Allie sẽ tập trung toàn thời gian cho chuyện tìm việc làm và quán xuyến việc nhà. Nhưng không ai ngờ quá trình đó kéo dài đến gần 2 năm. Allie thừa nhận rằng cô từng rơi vào trầm cảm. Người ngoài thường cho rằng ai không tìm được việc nghĩa là chưa cố đủ, chưa tối ưu CV,... nhưng sự thật là Allie đã làm tất cả. Những lời động viên kiểu "đừng để những lần bị từ chối làm mình nhụt trí", nghe thì nhẹ nhàng nhưng thực tế lại càng khiến Allie cảm thấy bản thân vô dụng.

Bức ảnh cứu vớt cuộc đời

Trong một lần tuyệt vọng, quá chán nản với việc phải sửa CV và cover letter đến hàng trăm lần, Allie quyết định thử làm 1 chiếc ảnh meme "rao bán bản thân" cho đỡ chán. Cô tạo một bức hình với tiêu đề "Please Hire me" (Tạm dịch: Làm ơn, hãy thuê tôi đi) và gửi cho bạn bè. Ban đầu, đó chỉ là cách Allie tự đùa với với cơn buồn chán của mình, nhưng bạn bè cô lại động viên: Thử đăng lên Facebook, các hội nhóm tuyển dụng đi, biết đâu được đấy!

"Ừ thật, biết đâu được" - Allie tự nhủ và đăng bức hình này lên Facebook cá nhân, cùng tất cả các cộng đồng tuyển dụng - giới thiệu việc làm mà cô tìm được.

Bức ảnh cứu vớt cuộc đời Allie

Và điều bất ngờ đã thực sự xảy ra. Chỉ sau 1 ngày, Allie nhận được gần 100 inbox tuyển dụng, trong đó có 25 công ty đã mời cô tới phỏng vấn! Một bước ngoặt quá nhanh đến mức chính Allie cũng không tin nổi.

Trong số những người liên hệ mời Allie về làm, có chủ một studio chụp ảnh cưới - chính là người sếp hiện tại của cô. Trong cuộc trò chuyện ban đầu, vị sếp này bày tỏ sự ấn tượng với năng lượng tích cực và khả năng sáng tạo mà Allie thể hiện trong "meme ứng tuyển". Allie không hề hay biết rằng bức ảnh tưởng chừng ngớ ngẩn ấy lại vô tình thể hiện trọn vẹn các kỹ năng mà một nhà tuyển dụng cần: Giao tiếp tốt, thân thiện, sáng tạo, biết cách làm mọi thứ trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tháng 7/2025, Allie bắt đầu công việc mới với vị trí quản lý studio. Mặc dù không liên quan trực tiếp đến ngành mà Allie đã học, nhưng công việc này mang lại cho cô cảm giác "đây là nơi mình thuộc về". Công việc bán thời gian, linh hoạt, chỉ đến studio khoảng một lần mỗi tháng, chủ yếu quản lý trải nghiệm khách hàng - yếu tố đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, cô còn phụ trách marketing, viết blog, hỗ trợ bán hàng và các đầu việc hành chính. Tất cả những điều này đều giúp cô phát triển những kỹ năng mà trước đây cô vốn yêu thích khi học thư viện học: Thu thập thông tin, truyền tải một cách tinh tế, thấu cảm và dễ hiểu.

Sau gần 5 tháng làm việc, Allie khẳng định đây là môi trường lành mạnh nhất mà cô từng trải nghiệm: Được tôn trọng, được học hỏi, thu nhập đủ để đạt mục tiêu tài chính và quan trọng nhất là mỗi ngày làm việc đều kết thúc trong niềm vui, sự hài lòng.

Nhìn lại hành trình của mình, Allie rút ra bài học: "Chỉ cần làm mọi thứ với sự chân thành - kể cả là chế meme tìm việc, chuyện tưởng chừng như không thể ngớ ngẩn hơn, nhưng nếu bạn đầu tư đủ công sức, mọi việc sẽ tiến triển theo cách không ngờ tới. Chắc chắn!" .

(Nguồn: Business Insider)