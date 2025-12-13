3 mẹo chọn mua thịt lợn, giúp tránh xa thịt "tắm" hóa chất, ăn ngon mà vẫn an toàn

Giữa những ngày đông lạnh giá, một nồi thịt kho nóng hổi luôn là món ăn khiến ai cũng thèm. Nhưng giữa các quầy thịt trong chợ, những miếng thịt trông “đẹp bất thường” đôi khi lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Nhiều vụ việc phát hiện thịt lợn có sử dụng hàn the (borax) khiến người tiêu dùng lo ngại. Khi thịt được tẩm hàn the, màu sắc sẽ trở nên hồng tươi bất thường, thớ thịt săn chắc và bề mặt trơn nhẵn, trông đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm khi bước vào bữa ăn của gia đình.

Ba chiêu “ngụy trang” của thịt lợn có hàn the

- Màu sắc hồng tươi lạ thường: thịt lợn bình thường có màu hồng nhạt đến đỏ sẫm. Nhưng khi có hàn the, thịt lại ngả sang màu hồng phấn như được “tô má hồng”. Phần mỡ đáng lẽ phải có màu trắng ngà, nhưng thịt có hàn the lại có ánh bóng như lớp ngọc trai, dấu hiệu rất dễ nhận ra khi để ý kỹ.

- Bề mặt trơn trượt bất thường: Thịt mới thường hơi dính tay nhẹ. Ngược lại, thịt có hàn the khi chạm vào trơn như được bôi sáp, không có cảm giác "tươi". Nếu dùng khăn giấy ấn lên bề mặt thịt, thịt chứa hàn the hầu như không để lại vết ẩm.

- Độ đàn hồi “ảo diệu”: Khi ấn vào thịt lợn bình thường, vết lõm sẽ trở lại chậm rãi. Nhưng thịt có hàn the lại bật trở lại ngay lập tức như cao su. Bổ đôi miếng thịt sẽ thấy thớ thịt quá săn chắc và sít lại bất thường.

Ba mẹo phân biệt thịt sạch ngay tại chợ

- Mang theo giấy thử pH: Hàn the có tính kiềm nhẹ. Nếu đặt giấy pH lên mặt cắt của thịt, thịt sạch thường cho kết quả 5.8-6.2. Nếu giấy chuyển màu xanh đậm, tức là tính kiềm tăng, khả năng cao thịt đã bị tẩm hàn the. Mẹo này chính xác hơn nhìn bằng mắt thường.

- Quan sát nước rỉ ra từ thịt: Thịt tươi sau khi để lạnh sẽ rỉ ra chút dịch màu đỏ nhạt. Còn thịt có hàn the thường không rỉ nước hoặc chảy ra dịch đục, sệt. Nhìn vào thớt của người bán: thịt tươi để lại vệt đỏ mảnh, còn thịt có hàn the tạo thành các mảng keo đông.

- Ngửi mùi để nhận biết: thịt lợn tươi có mùi máu nhẹ. Thịt pha hàn the lại có mùi kiềm nhẹ hoặc mùi hóa chất. Nếu ngâm miếng thịt trong nước ấm khoảng 2 phút, nước sẽ chuyển đục và xuất hiện các mảng nhỏ nếu thịt có chứa hàn the.

Giải pháp ăn thịt lành mạnh trong mùa đông

- Nấu thịt đúng cách để giảm rủi ro: Hàn the dễ phân hủy trong môi trường axit. Vì vậy, khi kho hay hầm thịt, có thể cho thêm vài lát táo tàu, vài miếng táo mèo, hoặc chút giấm. Vừa giúp thịt mềm hơn, vừa hỗ trợ phân giải phần dư lượng có thể tồn tại. Mùa lạnh, món thịt hầm củ cải trắng là lựa chọn lý tưởng vì trong củ cải có hợp chất giúp thúc đẩy đào thải chất có hại.

- Kết hợp với thực phẩm “giải độc”: Nấm mèo (mộc nhĩ) có khả năng hấp phụ một phần kim loại nặng. Tỏi tím chứa hợp chất lưu huỳnh giúp tăng khả năng giải độc. Khi làm món thịt luộc chấm tỏi, nên để tỏi băm nghỉ 10-15 phút để hoạt chất trong tỏi phát huy tối đa.

Nguồn và ảnh: Baidu