3 loại thịt "độc hơn cả dưa muối khú", càng ăn nhiều càng dễ mắc ung thư

Ông Trương, chủ một nhà hàng 45 tuổi đã sụt 10kg trong 3 tháng qua. Ông liên tục bị đau bụng. Kết quả nội soi dạ dày thật đáng kinh ngạc: ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn cuối.

Sau khi tìm hiểu kỹ về thói quen ăn uống của ông Zhang, bác sĩ phát hiện ra rằng ông ăn thịt xông khói tự làm gần như mỗi ngày và đặc biệt thích thịt nướng và thịt viên chế biến sẵn. " Các chất gây ung thư trong những thực phẩm này có thể là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư của ông ", bác sĩ nói. Điều này khiến ông Zhang vô cùng hối hận.

Trong số nhiều yếu tố gây ung thư, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy khoảng 30%-50% các trường hợp ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ, trong đó các yếu tố về chế độ ăn uống chiếm khoảng 35% .

Một số món thịt chúng ta ăn hàng ngày thực sự âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư, và tác hại của chúng thậm chí còn lớn hơn so với các loại rau củ muối chua mà mọi người vẫn thường ăn .

Việc ba loại thịt này được liệt kê là " kẻ diệt ung thư " thực sự có cơ sở khoa học:

1. Thịt chế biến sẵn đứng đầu danh sách

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông và thịt xông khói thường được thêm nitrit trong quá trình sản xuất như chất bảo quản và chất giữ màu. Nitrit có thể chuyển hóa thành nitrosamine trong cơ thể, đây là những chất gây ung thư mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe đáng kể cần được theo dõi chặt chẽ. Nguy cơ này tăng lên khi lượng tiêu thụ tăng và cũng có tác động thúc đẩy rõ rệt đến ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy.

Loại thứ hai là thịt đỏ được nấu ở nhiệt độ cao. Thịt bò và thịt cừu nướng hoặc chiên tạo ra các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng ở nhiệt độ cao. Dữ liệu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ nấu ở nhiệt độ cao có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn 60% và ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 30%.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là, một số sản phẩm hải sản, đặc biệt là cá bị nhiễm kim loại nặng, tích tụ thủy ngân, cadmium và các kim loại nặng khác trong cơ thể, những chất này có khả năng gây ung thư rất cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hải sản đánh bắt ở những khu vực bị ô nhiễm kim loại nặng có nguy cơ gây ung thư cao gấp 3-5 lần so với rau củ muối chua thông thường .

Cơ chế gây ung thư của các loại thực phẩm này rất phức tạp và được xác định rõ. Các hợp chất N-nitroso trong thịt chế biến sẵn có thể trực tiếp gây tổn thương DNA của các tế bào niêm mạc đường tiêu hóa, gây ra đột biến gen. Việc tiêu thụ lâu dài có thể dẫn đến sự bất hoạt của các gen ức chế khối u và sự hoạt hóa của các tiền gen gây ung thư, cuối cùng dẫn đến hình thành khối u.

2. Thịt nướng

Các chất gây ung thư được tạo ra từ quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao gây ảnh hưởng thông qua một con đường khác. Các amin dị vòng cần được kích hoạt bởi quá trình trao đổi chất của con người để tạo ra tác dụng gây ung thư, một quá trình tạo ra một lượng lớn các gốc tự do, gây ra tổn thương oxy hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn đồ nướng có nồng độ các dấu hiệu tổn thương oxy hóa DNA trong nước tiểu cao hơn 80% so với dân số nói chung.

Cơ chế gây ung thư của kim loại nặng rất nguy hiểm. Các kim loại nặng như thủy ngân và cadmium có thể can thiệp vào hoạt động của các enzyme sửa chữa DNA, làm giảm khả năng tự phục hồi của tế bào. Chúng có thời gian bán hủy trong cơ thể từ 10 đến 30 năm, có thể gây ra tổn thương dai dẳng.

Việc tiêu thụ một lượng lớn các loại thực phẩm này trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đối với cơ thể. Mối đe dọa trực tiếp nhất là làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư hệ tiêu hóa. Việc tiêu thụ thịt nướng sẵn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên 50% và ung thư dạ dày lên 40%.

3. Hải sản nhiễm kim loại nặng

Không nên bỏ qua các khối u hệ thống nội tiết. Các chất có tác dụng giống estrogen trong hải sản bị nhiễm kim loại nặng có thể làm rối loạn cân bằng nội tiết. Các nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ hải sản bị nhiễm bẩn có tỷ lệ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 25%.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là tác dụng hiệp đồng của các chất gây ung thư này. Khi nhiều chất gây ung thư cùng tồn tại đồng thời, tác hại của chúng không chỉ đơn thuần là cộng gộp mà còn nhân lên gấp bội. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng chuột ăn cả nitrosamine và amin dị vòng có tỷ lệ mắc khối u cao gấp ba lần so với những con chuột chỉ ăn một trong hai chất này.

Ngoài nguy cơ ung thư, những thực phẩm này còn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác. Hàm lượng muối cao trong thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ cao huyết áp, và các axit béo bão hòa trong đó có thể làm tăng nồng độ lipid trong máu.

Hải sản nhiễm kim loại nặng cũng có thể gây hại cho hệ thần kinh. Thủy ngân đặc biệt dễ dàng vượt qua hàng rào máu não, ảnh hưởng đến chức năng nhận thức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ hải sản có hàm lượng thủy ngân cao đạt điểm thấp hơn 15% trong các bài kiểm tra trí nhớ so với dân số nói chung.

Phòng ngừa ung thư

Để giảm nguy cơ mắc ung thư, hãy cân nhắc các bước sau:

Thay đổi phương pháp nấu ăn là biện pháp chính. Hãy sử dụng nhiều phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp hơn như hấp, luộc và hầm, đồng thời tránh tiếp xúc trực tiếp giữa thực phẩm và ngọn lửa. Các nghiên cứu cho thấy việc chuyển sang phương pháp hấp hoặc luộc có thể giảm lượng amin dị vòng hấp thụ tới 90%.

Kiểm soát tần suất và lượng tiêu thụ là rất quan trọng. Nên ăn không quá 500 gram thịt đỏ mỗi tuần và hạn chế tối đa các loại thịt chế biến sẵn. Dữ liệu cho thấy việc hạn chế lượng thịt chế biến sẵn xuống dưới 70 gram mỗi tuần có thể giảm 65% nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan.

Việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp cũng quan trọng không kém. Hãy chọn thịt tươi thay vì thịt chế biến sẵn, và chọn hải sản từ vùng nước sạch. Khi ăn hải sản, nên tránh các loại cá lớn ở đầu chuỗi thức ăn, vì những loại cá này có xu hướng tích tụ hàm lượng kim loại nặng cao hơn.

Tăng cường lượng thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Ăn nhiều trái cây và rau tươi, vì chất chống oxy hóa trong chúng có thể làm giảm tác hại do các chất gây ung thư gây ra. Các loại rau lá xanh đậm như bông cải xanh và rau bina đặc biệt được khuyến khích, vì chất diệp lục trong chúng có thể ức chế sự hấp thụ nitrosamine.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ 400 gram trái cây và rau quả mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa tới 35%.

Cải thiện phương pháp bảo quản và xử lý thực phẩm. Tránh tái sử dụng dầu chiên và không ăn thức ăn bị cháy. Loại bỏ lớp da trước khi nấu thịt để giảm lượng chất béo. Dữ liệu cho thấy những phương pháp này có thể giảm lượng chất gây ung thư hấp thụ đến 60%.

Sức khỏe thực chất nằm trong những lựa chọn chúng ta đưa ra mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm nay, hãy xem xét lại những lựa chọn thực phẩm của chúng ta trên bàn ăn và sử dụng các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Theo Aboluowang