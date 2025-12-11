Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra chợ gặp loại cá này thì mua ngay kẻo tiếc: Cá tự nhiên ít nuôi nhân tạo, không nhiễm thủy ngân

11-12-2025 - 16:22 PM | Sống

Ra chợ gặp loại cá này thì mua ngay kẻo tiếc: Cá tự nhiên ít nuôi nhân tạo, không nhiễm thủy ngân

Bạn đã biết những loài cá cực tốt cho sức khỏe này chưa?

Từ thời sơ khai, cá đã là nguồn thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của con người và giữ vai trò quan trọng xuyên suốt lịch sử ẩm thực. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay khiến nhiều loài thủy hải sản nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là thủy ngân, khiến việc lựa chọn cá an toàn trở nên khó khăn hơn. Vì thế, các gia đình – nhất là người trực tiếp chọn thực phẩm – cần thận trọng khi mua cá cho bữa ăn hằng ngày.

Dưới đây là 5 loại cá được đánh giá là sạch, gần như không nhiễm thủy ngân và thường được đánh bắt tự nhiên:

Cá mòi

Loại cá thân nhiều thịt, màu trắng đục, dù nhiều xương dăm nhưng lại chứa lượng canxi cao. Chỉ 85g cá mòi đã cung cấp hơn 300mg canxi, vượt cả sữa. Ngoài ra, cá còn giàu vitamin D và DHA – dưỡng chất quan trọng cho phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi.

Cá thu đao

Nguồn DHA và axit béo không no dồi dào, có lợi cho trí não trẻ nhỏ. Cá thu đao chủ yếu được đánh bắt tự nhiên ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam, không nuôi công nghiệp.

Cá đối

Sống ở vùng nước mặn và nước lợ, cá đối được y học cổ truyền đánh giá cao nhờ tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Vòng đời ngắn giúp loài cá này ít bị nhiễm độc tố kim loại nặng.

Cá cơm

Phổ biến ở hầu hết vùng biển Việt Nam, cá cơm giàu omega-3, vitamin và khoáng chất. Nhờ vòng đời ngắn và chỉ đánh bắt tự nhiên, cá cơm hầu như không tích tụ thủy ngân.

Cá hố

Sống ở tầng nước sâu, giàu protein và axit béo tốt. Cá hố không nuôi công nghiệp do giá trị thấp hơn cá hồi, cá ngừ, nên gần như 100% là cá đánh bắt tự nhiên, sạch và an toàn.

Những lưu ý khi ăn cá mọi người cần biết

Chọn cá tươi

Khi mua cá, hãy ưu tiên những con có phần thịt săn chắc, đàn hồi tốt, mắt còn trong và sáng, không xuất hiện mùi lạ. Bạn có thể quan sát kỹ khu vực mắt, mang và toàn thân cá để nhận biết độ tươi. Đồng thời, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng quy trình; tránh xa những loại cá không rõ xuất xứ hoặc trữ lạnh kém.

Chế biến chín kỹ

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cá cần được làm chín hoàn toàn trước khi ăn. Nhiệt độ cao giúp loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng mà vẫn giữ lại giá trị dinh dưỡng. Trong khi nấu, nên ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, hầm – những cách này dùng nhiệt vừa phải và ít làm mất dưỡng chất hơn so với chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao.

Ăn cá điều độ

Dù cá giàu dưỡng chất, việc sử dụng quá nhiều cũng không có lợi. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên ăn khoảng 300–500g cá mỗi tuần, tương đương 2 bữa. Lượng vừa phải giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất mà hạn chế nguy cơ hấp thụ kim loại nặng. Riêng phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần kiểm soát khẩu phần chặt chẽ hơn.

Đa dạng hóa loại cá

Mỗi nhóm cá mang giá trị dinh dưỡng khác nhau, vì vậy bạn nên thay đổi thường xuyên để có thực đơn phong phú. Cá biển sâu như cá hồi, cá trích hay cá cơm giàu Omega-3 tốt cho tim mạch, trong khi các loại cá nước ngọt như cá chép, cá rô lại cung cấp nhiều protein và khoáng chất.

Kết hợp thực phẩm hợp lý

Khi dùng cá, hãy ăn kèm rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để tăng hiệu quả dinh dưỡng. Rau và trái cây bổ sung vitamin – giúp tiêu hóa tốt hơn, còn ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và vitamin nhóm B, hỗ trợ hệ ruột khỏe mạnh. Một thực đơn cân bằng giúp bữa ăn từ cá trở nên trọn vẹn hơn.

(Tổng hợp)

Nhìn sặc sỡ như "đồ hàng" nhưng đây lại là món ngon đặc biệt, nhiều người săn lùng: Vị bùi béo đặc trưng, giá thành cực rẻ

Thùy Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam”

PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam” Nổi bật

Bức ảnh 'nam thần phòng thí nghiệm' nổi tiếng suốt một thập kỷ

Bức ảnh 'nam thần phòng thí nghiệm' nổi tiếng suốt một thập kỷ Nổi bật

Zalo phát cảnh báo: Người dùng thấy dấu hiệu này phải cảnh giác kẻo tài khoản dính mã độc, bị chiếm quyền truy cập

Zalo phát cảnh báo: Người dùng thấy dấu hiệu này phải cảnh giác kẻo tài khoản dính mã độc, bị chiếm quyền truy cập

16:15 , 11/12/2025
3 con giáp càng gần cuối năm càng tăng vọt may mắn, Thần tài dẫn lối, dễ gặp quý nhân của cuộc đời

3 con giáp càng gần cuối năm càng tăng vọt may mắn, Thần tài dẫn lối, dễ gặp quý nhân của cuộc đời

15:57 , 11/12/2025
Điện thoại có 3 dấu hiệu này, có thể đã nhiễm mã độc, mất quyền kiểm soát: hành động ngay trước khi tiền trong tài khoản bị rút sạch

Điện thoại có 3 dấu hiệu này, có thể đã nhiễm mã độc, mất quyền kiểm soát: hành động ngay trước khi tiền trong tài khoản bị rút sạch

15:53 , 11/12/2025
Đến mùa đông là phải ăn loại rau được cho là chứa lượng selen ‘gấp 50 lần hành tây’, chị em đổ xô mua vì nhiều lợi ích không ngờ

Đến mùa đông là phải ăn loại rau được cho là chứa lượng selen ‘gấp 50 lần hành tây’, chị em đổ xô mua vì nhiều lợi ích không ngờ

15:45 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên