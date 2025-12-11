Zalo phát cảnh báo: Người dùng thấy dấu hiệu này phải cảnh giác kẻo tài khoản dính mã độc, bị chiếm quyền truy cập

Trước tình trạng các chiêu trò lừa đảo trên môi trường mạng ngày càng gia tăng và trở nên khó nhận diện, Zalo gần đây đã phát đi cảnh báo, đề nghị người dùng đặc biệt lưu ý khi bắt gặp những nội dung quảng cáo mạo danh “hợp tác với Zalo” hoặc “nhận thưởng khi cài đặt Zalo”. Theo Zalo, đây là thủ đoạn đang xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nhắm vào những người thiếu cảnh giác để chiếm đoạt thông tin hoặc tài sản.

Trên trang hỗ trợ của mình, Zalo cho biết các đối tượng lừa đảo thường dùng tên, logo hoặc giao diện Zalo để công bố về sự hợp tác với các tổ chức, trong đó thường là với các nền tảng tài chính, đầu tư hoặc ứng dụng nước ngoài. Những quảng cáo này khuyến khích người dùng cài đặt phiên bản Zalo mới hoặc tải phần mềm “do Zalo cung cấp” để nhận phần thưởng. Thậm chí, có trường hợp mạo danh Zalo đang triển khai chương trình khuyến mãi, tặng gói Premium, thưởng tiền số hay ưu đãi đầu tư.

Theo Zalo, những quảng cáo này thường mang các thông điệp: Cài phiên bản máy tính … để nhận Zalo Premium; Tải Zalo Desktop ngay … và nhận thưởng 100 USDT; Chương trình hợp tác giữa Zalo … cơ hội để bạn bắt đầu hành trình crypto.

Zalo khẳng định các quảng cáo với nội dung hợp tác nhưng không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào trên Zalo tiềm ẩn dấu hiệu mạo danh và nguy cơ lừa đảo người dùng. Việc bấm vào link, cài đặt phần mềm lạ hoặc nhập mật khẩu rất dễ khiến người dùng bị mất tài khoản, bị cài mã độc hoặc bị theo dõi các dữ liệu quan trọng trên điện thoại và máy tính.

Ảnh: Zalo

Một trong những dấu hiệu quan trọng giúp nhận diện lừa đảo là quảng cáo thường sử dụng cụm từ như “Zalo hợp tác cùng”, “Nhận thưởng khi cài đặt”, “Liên kết tài khoản để nhận quà”. Bên cạnh đó, kẻ xấu cũng dùng những tên miền không thuộc sở hữu của Zalo hoặc yêu cầu tải file cài đặt không rõ nguồn gốc. Zalo nhấn mạnh rằng phiên bản Zalo PC chỉ được cung cấp tại địa chỉ duy nhất: zalo.me/pc.

Hậu quả của việc tương tác với những quảng cáo mạo danh thường nghiêm trọng hơn những gì người dùng tưởng. Khi cung cấp thông tin đăng nhập cho các trang giả, người dùng có thể bị chiếm quyền tài khoản. Kẻ gian từ đó truy cập danh bạ, tin nhắn, rồi tiếp tục gửi đường link lừa đảo cho người thân, bạn bè của nạn nhân, khiến vòng lừa đảo lan rộng. Trường hợp nghiêm trọng hơn, phần mềm độc hại có thể ghi lại thao tác bàn phím, theo dõi các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử, dẫn tới nguy cơ mất tiền.

Zalo khuyến cáo rằng trong trường hợp người dùng vô tình truy cập link nghi ngờ, việc đầu tiên cần làm là đổi mật khẩu. Bên cạnh đó, người dùng nên kiểm tra danh sách thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản để đăng xuất khỏi những thiết bị lạ.

Trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp, Zalo khuyên người dùng chủ động đề phòng, bảo vệ bản thân bằng cách kiểm chứng mọi thông tin liên quan đến thương hiệu trên các kênh chính thức. Bất cứ nội dung nào đề cập đến quà tặng, thưởng tiền, hợp tác đầu tư mang danh Zalo đều cần được xem xét kỹ.

Thay vì tin vào quảng cáo trôi nổi, người dùng nên trực tiếp truy cập trang hỗ trợ của Zalo hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để xác thực. Việc cảnh giác và kiểm soát thông tin cá nhân không chỉ giúp bảo vệ tài khoản Zalo mà còn giúp người dùng tránh khỏi nhiều rủi ro lớn hơn.