86 chủ xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13-12-2025 - 21:45 PM | Sống

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và một số tuyến nội đô Hà Nội đã ghi nhận hơn 16.000 lượt phương tiện, phát hiện nhiều vi phạm giao thông chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 12/12 đến 12h ngày 13/12, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) lắp đặt tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 16.341 phương tiện lưu thông, với tốc độ trung bình đạt 67,5 km/h.

Qua quá trình giám sát, hệ thống phát hiện 1 trường hợp người điều khiển phương tiện không thắt dây đai an toàn, không ghi nhận trường hợp nào sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Các vi phạm này đều đã được thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh phương tiện vượt đèn đỏ do camera AI ghi lại

Cùng thời điểm, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI thí điểm lắp đặt tại khu vực nội đô Hà Nội, cụ thể tại nút giao phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động phát hiện 35 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 50 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chủ yếu là mô tô, xe gắn máy. Không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều tại khu vực này.

Ngoài ra, tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường. Toàn bộ các trường hợp vi phạm được hệ thống ghi nhận đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Theo đó, các lỗi vi phạm thường gặp được nêu trên sẽ có mức phạt như sau:

- Người điều khiển xe máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm.

- Xe máy chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt: 400.000 đồng đến 600.000 đồng (quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h); 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (quá tốc độ từ 10 - 20 km/h); 6 - 8 triệu đồng (quá tốc độ trên 20km/h) và bị trừ 4 điểm trên GPLX.

- Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

