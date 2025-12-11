Hình ảnh bất ngờ trên các tuyến phố Hà Nội sau khi 1.837 camera AI chính thức đi vào hoạt động
Việc triển khai hệ thống hơn 1.800 camera AI đã giúp các tuyến đường Hà Nội trở nên trật tự hơn, khi người dân chấp hành tín hiệu giao thông nghiêm túc, giảm hẳn tình trạng vượt đèn đỏ và lấn vạch.
Sau khi hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đưa vào vận hành, nhiều tuyến đường trong nội đô ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Các hành vi vượt đèn đỏ, dừng lấn vạch hay cố "chen thêm vài mét" khi tín hiệu chuẩn bị chuyển đỏ gần như không còn xuất hiện.
Ghi nhận vào đầu buổi sáng tại ngã tư Mai Dịch, Cầu Giấy, dòng phương tiện dù đông đặc vẫn di chuyển nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng hỗn loạn như trước mỗi giờ cao điểm. Ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, toàn bộ xe đều dừng lại đúng vạch, xếp thành hàng thẳng tắp. Nhiều người đi xe máy chủ động giảm tốc từ xa, trật tự chờ đèn thay vì tăng ga để cố vượt qua nút giao.
Nhiều tài xế cho biết sự xuất hiện của hệ thống camera AI khiến họ có ý thức hơn khi lưu thông, đặc biệt là tại các vị trí thường xuyên xảy ra vi phạm. Việc giám sát liên tục 24/7 cũng góp phần tạo áp lực để mỗi người chủ động tuân thủ, tránh những lỗi tưởng như nhỏ, nhưng dễ gây mất an toàn.
Tại các trục đường như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng…, tình trạng dừng xe lộn xộn, đứng tràn xuống phần đường dành cho người đi bộ đã giảm rõ rệt. Ở các nút giao lớn, các hàng xe xếp đều, không còn hiện tượng chen lấn hay len vào khoảng trống trước đầu ô tô chờ đèn đỏ.
Hệ thống camera AI không chỉ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông mà còn giúp giao thông tại nhiều điểm nóng trở nên trật tự, an toàn hơn. Những hình ảnh ghi nhận trong vài ngày qua cho thấy hiệu quả bước đầu rất tích cực, mở ra kỳ vọng về diện mạo giao thông văn minh hơn cho Thủ đô trong thời gian tới.
