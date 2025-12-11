Còn đúng 2 ngày đến concert, Mỹ Tâm có thông báo thay đổi

Mới đây, ekip của ca sĩ Mỹ Tâm vừa thông báo điều chỉnh thời gian khán giả được xếp hàng vào khu vực soundcheck trong chiều 11/12. Thông tin được đăng tải trên trang facebook MT Entertainment có 149 nghìn người theo dõi nhằm giúp người tham dự chủ động sắp xếp lịch trình và đảm bảo quá trình chuẩn bị diễn ra thuận lợi.

Ảnh chụp màn hình

Theo cập nhật mới nhất, thời gian khán giả bắt đầu xếp hàng để vào bên trong sân sẽ bắt đầu từ 16:45 và kết thúc trước 17:00. Lịch trình soundcheck được công bố lại như sau:

- 15:30 – 16:30: Kiểm tra thông tin đã đăng ký và phát vòng soundcheck cho người tham dự.

- 16:45 – trước 17:00: Khán giả xếp hàng, ổn định vị trí và di chuyển vào khu vực sự kiện.

- 17:00 – 17:30: Diễn ra buổi soundcheck.

- 17:30 – 18:00: Khán giả ra về

Soundcheck là phần diễn tập kỹ thuật quan trọng trước mỗi đêm diễn, giúp nghệ sĩ và ê-kíp kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng như đảm bảo toàn bộ công tác chuẩn bị được vận hành trơn tru.

Mỹ Tâm với live concert See the light đang thu hút sự chú ý của công chúng

Live Concert See The Light của Mỹ Tâm sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào tối ngày 13/12. Đêm diễn lần này của Mỹ Tâm được kỳ vọng là sự kiện âm nhạc bùng nổ, ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của "Hoạ mi tóc nâu” với hơn 40.000 khán giả. Trước đó, nữ ca sĩ từng có 2 show diễn kỷ lục tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của Mỹ Tâm thu hút 10.000 khán giả. 18 năm sau, chủ nhân bản hit “Ước gì” trở lại sân vận động này với liveshow Tri Âm, tạo nên cơn sốt với số lượng khán giả lên đến 30.000 người.