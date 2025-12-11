Không ngờ có ngày Tổng giám Đốc Sơn Hải và phu nhân Đỗ Hà công khai chuyện này

HoodieNhững chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn của Hoa hậu Đỗ Hà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Mỗi lần người đẹp xuất hiện bên chồng, đông đảo fan lại háo hức mong cô chia sẻ thêm những khoảnh khắc đời thường cùng Viết Vương, thậm chí còn “đòi” thiếu gia xuất hiện nhiều hơn trên kênh TikTok của vợ. Có vẻ như sau đám cưới, Viết Vương cũng chính thức có… fandom riêng!

Mới đây, để chiều lòng người hâm mộ, Đỗ Hà đã đăng tải trên TikTok đoạn clip “capcut giật giật” ghi lại khoảnh khắc cô và chồng cùng chở nhau dạo phố, nhanh chóng thu hút lượt xem lớn.

Clip này đang viral trên TikTok. Nhiều người cho biết phải vào tận nick mới nhận ra cứ tưởng là một cặp đôi sinh viên nào mới yêu nhau. Nguồn: Đỗ Hà.

Đây là lần đầu tiên cư dân mạng bắt gặp hình ảnh này của Đỗ Hà và Viết Vương kể từ khi công khai bên nhau. Đó là khoảnh khắc Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chở vợ là Hoa hậu Việt Nam năm 2020 trên chiếc xe tay ga. Không rõ cả hai đi dạo phố hay công việc, song nhìn vào trang phục nhiều người đoán biết hình ảnh mới được chụp gần đây vì cặp đôi đang mặc áo hoodie, do thời tiết đã trở lạnh.

Hình ảnh đời thường, giản dị của cặp đôi càng thêm phần chú ý bởi chi tiết mũ bảo hiểm đáng yêu, có gắn thêm sticker trên mũ. Nhìn cứ tưởng như một cặp đôi sinh viên đang chở nhau đi hẹn hò, nhiều người bình luận.

Viết Vương chiều vợ cỡ này cơ mà.

Nhiều cư dân mạng cho biết họ còn tưởng vào nhầm nick. Ban đầu lướt qua mà không nghĩ Đỗ Hà - Viết Vương vì lần đầu thấy hình ảnh này của cả hai.

Bởi thế, chỉ sau vài giờ đăng tải clip này đã thu về 2,5 triệu lượt xem. Nhiều người cho biết cứ replay lại vì quá đáng yêu, trông cả hai cứ như một cặp đôi mới yêu. "Trời ơi không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh này, lướt qua thấy quen quen không nghĩ vợ chồng nhà này rồi phải vào tận nick chính chủ mới biết đây là Đỗ Hà - Viết Vương",

"Tổng giám đốc thì cũng phải chở vợ đi bằng xe máy, rồi còn đội mũ đáng yêu nữa chứ. Đúng là đến với 'khu tự trị' Đỗ Hà", "Tui chỉ để ý mỗi mũ bảo hiểm, sao mà đáng yêu quá vậy", "Rồi tổng tài cũng phải đội mũ bảo hiểm gắn sticker cơ", "Chị Hà giấu chồng kỹ quá, trước tay nay thì thấy bóng lưng rồi mọi người cố lên sắp tới là thấy mặt đó",... là những bình luận của cư dân mạng.

Hội "đi ăn cưới online" cực kỳ yêu thích cặp đôi Đỗ Hà - Viết Vương và cũng muốn nàng hậu chia sẻ nhiều thêm về cuộc sống sau hôn nhân. Đặc biệt là cho chồng thiếu gia lên sóng, chồng doanh nhân được nhắc đến liên tục, thậm chí còn chiếm cả spotlight của vợ.

Không phụ lòng mong đợi từ netizen, trước đó Đỗ Hà cũng cho chồng lên sóng nhưng theo kiểu không giống ai. Đó là bàn tay của TGĐ Viết Vương lọt vào khung hình khi vợ đang skincare, thông qua hành động hỗ trợ vợ ở bước gỡ mặt nạ. Sau đó Đỗ Hà còn cầm tay chỉ việc cho chồng.

Cô nàng cho chồng lên sóng MXH thế này đây.

Sau khi kết hôn, Đỗ Hà và Viết Vương đang sống trong một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Đây cũng là nơi được nàng Hậu cho lên sóng nhiều lần từ trước đây.

Cặp đôi vẫn song hành ở những hành trình hướng về cộng đồng. Gần đây nhất là cùng nhau đi từ thiện, trao tặng 2 tỷ đồng cho bà con ở Đắk Lắk, và 3 tỷ đồng cho bà con ở Khánh Hòa cùng hàng chục tấn gạo, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà - Viết Vương cùng nhau làm thiện nguyện (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Đám cưới của Đỗ Hà và Viết Vương diễn ra vào tháng 11 vừa qua. Tại ngày trọng đại của đời mình, nàng hậu bật khóc và gọi chồng là “bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời em”. Hoa hậu Đỗ Hà tiết lộ tình yêu của cặp đôi được vun đắp từ những điều bình dị.

Trước khi chính thức về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương từng hẹn hò trong âm thầm, gần như không xuất hiện công khai trước công chúng.

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải, giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.