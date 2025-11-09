Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-11-2025 - 22:54 PM | Lifestyle

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Phản ứng của netizen lúc này được gói gọn bằng đúng một từ thôi: “Sốc!”.

Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý từ cư dân mạng. Với tính chất buổi tiệc dành cho khách mời trong làng giải trí và bạn bè cô dâu chú rể, không khí tiệc cưới này cũng vui vẻ và cởi mở hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là tiết mục nhảy của cặp đôi với bạn bè.

Sau khi nhảy, cặp đôi trao nhau nụ hôn say đắm trong tiếng hò reo của mọi người (Nguồn: Hoa hậu Thiên Ân)

Theo đó, sau khi các nghi lễ như cảm ơn gia đình, đọc vows, tung hoa cưới,... đã được thực hiện, cặp đôi có tiết mục quẩy cùng bạn bè ngay trên sân khấu. Nếu công chúng đã quen thuộc với hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà năng lượng, vui vẻ và không ngại các điệu nhảy đu trend thì khoảnh khắc TGĐ Viết Vương nhảy trên sân khấu khiến tất cả ngỡ ngàng. 

Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cư dân mạng được thấy khía cạnh này của doanh nhân kín tiếng. Và có lẽ vì chưa quen với các hoạt động quẩy tưng bừng như vậy mà Viết Vương có phần lóng ngóng. Anh chủ yếu nhảy theo vợ, khúc nào quên thì… cười trừ nên Đỗ Hà phải vừa nhảy vừa nhắc bài. 

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 1.

Dù có cố gắng nhưng động tác của Viết Vương luôn chậm hơn vợ một nhịp (Nguồn: @hautruonghoahauvietnam)

Ngay lập tức, màn debut của Viết Vương gây chấn động, được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Nhiều người nói đùa rằng đây chính là minh chứng cho sự chiều vợ của TGĐ, dự đoán tương lai ai là “nóc nhà” của gia đình nhỏ. Cùng với đó, một người lại trêu trông Viết Vương nhảy khổ quá, đề nghị anh ra tín hiệu SOS. Một số bình luận từ cư dân mạng: 

“Cười điên! Ai bắt anh Vương nhảy vậy trời?”, “Có khó cho chú rể quá không ạ”, “Haha chú rể ngại ngùng mắc cười”, “Nhìn chú rể tui cười mỏi mồm”, “Chú rể đúng kiểu chưa đi quẩy bao giờ”, “Anh Vương ra tín hiệu SOS đi chứ trông anh khổ quá”, “Chiều vợ số 1”, “Chú rể dễ thương quá , vợ nhắc sao làm vậy”, “Sốc!”,...

Một số khoảnh khắc khác trong tiết mục nhảy của cặp đôi: 

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 2.

Cặp đôi nắm chạy tay nhau bước ra sân khấu

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 3.

Trái tim của TGĐ làm nó lạ lắm!

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 4.

Ban đầu cặp đôi có tiết mục riêng trên nền nhạc Anh Là Ngoại Lệ Của Em (Phương Ly)

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 5.

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 6.

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 7.

Sau đó bạn bè của cô dâu chú rể cùng lên trình diễn tiết mục tiếp theo

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 8.

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 9.

Khoảnh khắc Viết Vương bế bổng Đỗ Hà được mọi người hò reo

Màn nhảy đám cưới hot nhất lúc này của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 10.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Mỹ Tâm lại tiếp tục được vinh danh

Theo S.A

Đời sống và Pháp luật

