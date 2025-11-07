Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới

Sau đám cưới ở nhà trai - nhà gái, TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang chuẩn bị tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9/11 tới đây. Trong thời gian này, cặp đôi vẫn tích cực tham gia các hoạt động của gia đình và công ty.

TGĐ Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà

Ngày 2/11 vừa qua, ông Nguyễn Viết Hải và con trai - con dâu đã có mặt tại Thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, đấng bậc và ân nhân qua đời tại Nhà thờ Giáo xứ Sen Bàng thuộc giáo họ Sen (Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - địa chỉ cũ). Tại đây ông Hải và công ty Sơn Hải đã thông báo tài trợ 100% chi phí xây dựng nghĩa trang của giáo họ.

“Ông Nguyễn Viết Hải và Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải đã tài trợ 100% chi phí làm và xây dựng Linh Đài nghĩa trang với số tiền rất lớn. Đây là một niềm vui lớn và biết ơn sâu sắc đến gia đình ông đã dành sự ưu ái cho bà con giáo họ” - trích từ thông báo của Nhà thờ Giáo xứ Sen Bàng.

Về phần mình, Đỗ Hà và Viết Vương không cập nhật hoạt động này trên trang cá nhân.

Cặp đôi ngồi hàng ghế đầu tại buổi lễ (Ảnh: Nhà thờ Giáo xứ Sen Bàng)

Ông Nguyễn Viết Hải phát biểu (Ảnh: Nhà thờ Giáo xứ Sen Bàng)

Đây là lần đầu tiên TGĐ Sơn Hải và Đỗ Hà lộ diện sau đám cưới khủng nên càng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Đôi vợ chồng son chọn trang phục tương đồng và lịch sự với áo sơ mi sáng màu, quần/ váy đen. Theo hình ảnh và chia sẻ của một số người dân địa phương, cặp đôi cũng rất thân thiện, vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người sau khi làm lễ xong.

“Việc làm thật ý nghĩa”, “Cặp này dễ thương vậy, đang chuẩn bị đám cưới tiếp mà vẫn tranh thủ”, “Ủng hộ các hoạt động cho cộng đồng của gia đình và công ty”, “Để ý mấy lần Đỗ Hà xuất hiện cùng Viết Vương đi từ thiện nha. Mong 2 bạn có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cặp đôi chụp ảnh cùng mọi người (Ảnh: TikTok)

Quả thực cặp đôi từng được bắt gặp khi đi làm từ thiện cùng nhau. Theo đó vào năm 2024 Nguyễn Viết Vương và Đỗ Hà cùng tập đoàn và 2 người bố đã có mặt tại lễ khánh thành thôn Nghĩa Tình Sơn Hải. Đây là công trình bản làng được Sơn Hải bỏ ra hơn 33 tỷ đồng để xây mới với 56 ngôi nhà kiên cố kèm trường học, nhà cho giáo viên, nhà cộng đồng và cả ruộng lúa tặng cho dân vùng sạt lở (Quảng Trị).

Ngoài xây nhà, tập đoàn còn xây luôn hệ thống giếng khoan, đường giao thông, đường dây điện phục vụ tối đa nhất nhu cầu sinh hoạt của dân ở bản làng mới. Doanh nghiệp này cũng lo cả kế sinh nhai cho người dân là 2 khu vực ruộng lúa bậc thang có diện tích 7,59ha đã được phủ đất mùn làm đất tầng mặt cũng hoàn thành. Mỗi hộ còn được tặng một con bò, 1 tivi kèm mạng wifi và dân bản được hỗ trợ gạo ăn trong 3 năm đầu.