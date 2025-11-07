Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít

Sáu tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 8,7 triệu lượt khách và doanh thu vượt 22 nghìn tỷ đồng. Bước sang giai đoạn mới từ ngày 1/7, sau khi chính thức sáp nhập, “Lào Cai mới” được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm du lịch năng động của vùng Tây Bắc, đặt mục tiêu đón 16,5 triệu lượt du khách vào năm 2030.

Tây Bắc vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ: những thửa ruộng bậc thang uốn lượn giữa núi rừng, bản làng ẩn hiện trong sương sớm và nét văn hóa rực rỡ của nhiều cộng đồng dân tộc. Với lợi thế ấy, Lào Cai hiện quy tụ hàng loạt điểm đến nổi tiếng: từ đỉnh Fansipan hùng vĩ đến lòng hồ Thác Bà thơ mộng, từ Sa Pa, Bắc Hà đến Mù Cang Chải, Suối Giàng, Mường Lò… Mỗi địa danh đều mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa dạng, giàu bản sắc và đầy hứa hẹn của vùng đất Tây Bắc.

“Thụy Sĩ của Việt Nam”

Sở hữu vẻ đẹp thơ mộng với đỉnh Fansipan hùng vĩ, những ruộng bậc thang trải dài huyền ảo và nền văn hóa đa dạng của đồng bào dân tộc thiểu số, Sa Pa đã không ít lần được các tờ báo và tạp chí danh tiếng của Hàn Quốc như ELLE, GQ Korea, Hankyung hay The Neighbor hết lời ca ngợi.

Trong đó, Hankyung, nhật báo kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, cùng GQ Korea, tạp chí phong cách sống nổi tiếng, đều gọi Sa Pa là “Thụy Sĩ của Việt Nam”. Với du khách quốc tế, đây là hành trình khám phá đậm chất trải nghiệm, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên cảm xúc khó quên.

Phóng viên GQ Korea miêu tả Sa Pa như “nấc thang lên thiên đường”. Cô chia sẻ khoảnh khắc đứng giữa biển mây và làn sương dày đặc, cảm nhận vẻ đẹp huyền ảo, mơ hồ mà quyến rũ của thị trấn vùng cao.

Còn cây bút của ELLE Korea thì ấn tượng nhất với Bản Mây, nơi du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống, tham gia làng nghề thủ công, chơi trò dân gian và thưởng thức đặc sản địa phương. Qua đó, người lữ khách có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn đời sống và phong tục của các cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc.

Không chỉ vậy, Sa Pa còn là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam có tuyết rơi vào mùa đông, yếu tố khiến nơi đây trở thành điểm đến mơ ước của nhiều du khách Hàn Quốc, những người vốn yêu thích khung cảnh tuyết trắng và bầu không khí lãng mạn giữa núi rừng.

Nóc nhà Đông Dương hùng vĩ

Đỉnh Fansipan cao 3.143 m, nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn dài khoảng 280 km, được xem là ngọn núi cao nhất Việt Nam và mang danh hiệu “nóc nhà Đông Dương”. Vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của Fansipan từ lâu đã mê hoặc những tâm hồn yêu thiên nhiên và là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê khám phá, chinh phục.

Cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, Fansipan mỗi mùa lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng: mùa xuân và mùa hạ, rừng hoa đỗ quyên nở rực đỏ cả sườn núi; mùa thu, những thửa ruộng bậc thang vàng óng tạo thành bức tranh trù phú của vùng cao; còn mùa đông, nơi đây phủ mình trong giá lạnh và đôi khi cả tuyết trắng, khiến nơi đây trở nên huyền ảo như miền cổ tích.

Du khách có thể chọn leo bộ theo cung đường từ Vườn quốc gia Hoàng Liên – hành trình được yêu thích bởi những người ưa mạo hiểm, mong muốn tự mình chinh phục đỉnh cao – hoặc đi cáp treo từ ga Fansipan, trải nghiệm nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy ấn tượng.

Kể từ khi hệ thống cáp treo Fansipan đi vào hoạt động, việc chinh phục “nóc nhà Đông Dương” trở nên dễ dàng hơn, mở ra cơ hội để mọi du khách đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của đất trời Tây Bắc. Ngồi trong cabin lơ lửng giữa tầng mây, cảnh núi non trùng điệp, ruộng bậc thang uốn lượn và bản làng mờ sương hiện ra ngoạn mục trước mắt.

Lên đến đỉnh, du khách sẽ được khám phá quần thể tâm linh Fansipan với những công trình kiến trúc Phật giáo uy nghi hòa quyện cùng mây trời, và cột mốc đồng Fansipan đứng giữa nơi trời đất giao hòa.

Hồ nhân tạo lớn hàng đầu Việt Nam

Hồ Thác Bà được hình thành năm 1971, sau khi công trình thủy điện Thác Bà – một trong những nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam – chính thức hoàn thành. Mặt hồ phẳng lặng, trong xanh, uốn lượn giữa những dãy núi trùng điệp và hàng nghìn đảo lớn nhỏ phủ kín rừng cây, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, hiếm nơi nào sánh được.

Không chỉ có cảnh quan tươi đẹp, vùng hồ còn ẩn chứa nhiều điều kỳ bí với hệ thống hang động đá vôi độc đáo. Nổi bật là động Xuân Long, nơi những khối đá tự nhiên tạo thành muôn hình thù kỳ thú, và động Thủy Tiên, lung linh ánh nhũ đá, gắn liền với truyền thuyết chín nàng tiên hạ phàm vui đùa giữa hồ nước trong xanh. Bên cạnh đó, khu vực này còn lưu giữ dấu ấn lịch sử qua các di tích linh thiêng như đền Thác Bà và Thác Ông, gắn liền với tín ngưỡng và đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Với diện tích 23.400 ha và hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, hồ Thác Bà hiện là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Không chỉ có giá trị về cảnh quan và sinh thái, nơi đây còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa bản địa.

Vùng đất của ruộng bậc thang đẹp mê mẩn

Mù Cang Chải luôn mang một vẻ đẹp riêng biệt qua từng mùa trong năm. Mùa xuân, khi những mạ non mới cấy ánh lên sắc xanh non tươi, mặt ruộng lấp lánh phản chiếu trời mây như gương soi của đất trời. Mùa hè, khắp sườn đồi được bao phủ bởi sắc xanh mướt của lúa non, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, tạo nên khung cảnh yên bình mà tràn đầy sức sống.

Mùa đổ nước, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, là thời điểm Mù Cang Chải trở nên đặc biệt ấn tượng. Khi những thửa ruộng bậc thang được đổ đầy nước, cả vùng cao như khoác lên tấm áo bạc phản chiếu ánh nắng – một khung cảnh lung linh khiến bao du khách say mê.

Đến tháng 9 – tháng 10, Mù Cang Chải bước vào mùa vàng rực rỡ. Những cánh đồng lúa chín vàng óng trải dài trên sườn núi, hòa cùng sắc nắng thu dịu dàng, tạo nên bức tranh thiên nhiên ngoạn mục – điểm hẹn không thể thiếu của các nhiếp ảnh gia và người yêu du lịch.

Mùa đông, khi sương phủ trắng núi rừng, những thửa ruộng lại mang vẻ trầm mặc như một bức tranh thủy mặc, tĩnh lặng mà sâu lắng. Và đến cuối tháng 12, hoa đào rừng bắt đầu nở rộ, điểm xuyết sắc hồng giữa nền trời xám, mang đến nét thơ mộng đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Đến với Mù Cang Chải, du khách không chỉ say đắm trước vẻ đẹp của ruộng bậc thang, mà còn bị cuốn hút bởi ẩm thực vùng cao đậm đà: xôi nếp nương dẻo thơm, nhộng ong rừng béo ngậy, măng đắng xào, thịt lợn đen nướng, cá suối nướng (pa pỉnh tộp) hay cá hồi, cá tầm Khau Phạ, rau cải mèo thanh vị.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)