Không phải Bách Khoa hay Ngoại thương, đây mới là trường Việt Nam xếp cao nhất trên BXH đại học châu Á 2026: Vừa có thêm 54 giáo sư và PGS

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục được vinh danh, tăng thêm 8 trường so với kỳ xếp hạng trước. Những cái tên mới góp mặt gồm: Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech), Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), Đại học Nông Lâm TP HCM, Đại học Phenikaa, Đại học Thủy lợi, Đại học Thương mại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Ngân hàng.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng ba bậc so với năm ngoái, tiếp tục dẫn đầu khối các trường Việt Nam. Đại học Duy Tân giữ vị trí thứ hai với thứ hạng 165, giảm 38 bậc. Kế tiếp là Đại học Quốc gia TP HCM (hạng 175) và Đại học Tôn Đức Thắng (hạng 231).

Một điểm đáng chú ý là Đại học Văn Lang có bước nhảy vọt ngoạn mục, tăng tới 240 hạng, từ nhóm 491–500 lên vị trí 251, lọt vào top 5 đại học hàng đầu Việt Nam. Trong khi đó, Hutech – tân binh của bảng xếp hạng – đạt vị trí 287, dẫn đầu nhóm các trường mới được ghi danh.

Ở nhóm 300–400, có mặt các trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP HCM và Đại học Công nghiệp TP HCM. Nhóm 400–500 gồm các đại diện: Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Cần Thơ.

Tiếp đến, nhóm 500–700 ghi nhận Đại học Ngoại thương (Hà Nội) và Đại học Giao thông Vận tải. Nhóm 700–900 gồm Đại học Mở TP HCM, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Sư phạm Hà Nội. Đáng chú ý, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM giảm mạnh, tụt 471 hạng, xuống nhóm 901–950.

Cuối cùng, sáu trường thuộc nhóm 951–1300 gồm: Đại học Nông Lâm TP HCM, Đại học Phenikaa, Đại học Thủy lợi, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng và Đại học Vinh.

Nhìn tổng thể, số lượng trường đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng QS châu Á 2026 tăng đáng kể, phản ánh sự phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng của hệ thống giáo dục đại học trong nước trên bản đồ học thuật khu vực.

Bảng xếp hạng các đại học châu Á năm 2026 của QS quy tụ hơn 1.500 cơ sở giáo dục đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả được đánh giá dựa trên 9 tiêu chí phản ánh toàn diện năng lực học thuật, nghiên cứu và uy tín của mỗi trường.

Trong đó, danh tiếng học thuật là yếu tố có trọng số cao nhất, chiếm 30% tổng điểm, tiếp đến là số lượng trích dẫn trong các công trình nghiên cứu, chiếm 20%. Các tiêu chí còn lại gồm: uy tín của nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mức độ quốc tế hóa, mạng lưới hợp tác nghiên cứu quốc tế, khả năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và chỉ số phát triển bền vững, mỗi tiêu chí dao động trong khoảng 5–15%.

Cách tiếp cận này giúp bảng xếp hạng của QS không chỉ phản ánh chất lượng học thuật và nghiên cứu, mà còn đánh giá tác động xã hội, mức độ hội nhập và đóng góp dài hạn của các trường đại học trong khu vực.

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa thông báo có 54 tân giáo sư và phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025 – con số cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học cả nước.

Theo danh sách công bố, ĐHQGHN có 8 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và 46 ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư. Trong số này, phó giáo sư trẻ tuổi nhất là Đỗ Quang Lộc (sinh năm 1992), giảng viên Trường Đại học Công nghệ. Bên cạnh đó còn có hai phó giáo sư sinh năm 1990 là Trần Quốc Dân (Khoa Cơ học, Trường Đại học Công nghệ) và Mai Linh (Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

Các ngành có ứng viên đạt chuẩn chức danh trong đợt này khá đa dạng, bao gồm Công nghệ thông tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý học, Y học, Kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khoa học khác.

Nếu xét theo đơn vị trực thuộc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dẫn đầu với 2 giáo sư và 14 phó giáo sư, tiếp đến là Trường Đại học Công nghệ với 1 giáo sư và 11 phó giáo sư.

Tính đến nay, toàn ĐHQGHN có 80 giáo sư và 528 phó giáo sư đang công tác, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường thành viên, khẳng định vị thế dẫn đầu của đại học này trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển đội ngũ học giả chất lượng cao.

