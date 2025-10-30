Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cỗ máy "đắt nhất từng thấy" trên tay vị tỷ phú công nghệ

30-10-2025 - 16:16 PM | Lifestyle

Cỗ máy "đắt nhất từng thấy" trên tay vị tỷ phú công nghệ

Việc sở hữu cỗ máy đắt giá này đánh dấu bước chuyển trong gu sưu tầm của Jeff Bezos.

Từng gắn liền với hình ảnh giản dị, Jeff Bezos gần đây thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi xuất hiện cùng chiếc Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal – mẫu đồng hồ siêu hiếm chỉ sản xuất 80 chiếc trên toàn cầu, có giá lên tới 2,4 triệu USD.

Trong buổi tối xuất hiện tại Miami (Mỹ) cùng vợ Lauren Sánchez, nhà sáng lập Amazon chọn phong cách tối giản với áo sơ mi đen và quần jeans xám, nhưng tổng thể lại toát lên vẻ sang trọng và tự tin.

photo-1761811163956

Mẫu RM 27–05 Flying Tourbillon Rafael Nadal là minh chứng sống động cho tình bạn bền chặt giữa thương hiệu Richard Mille và tay vợt huyền thoại Rafael Nadal. Mẫu đồng hồ này không chỉ đánh dấu cột mốc trong hành trình hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai biểu tượng, mà còn thể hiện đỉnh cao công nghệ trong việc tái định nghĩa tiêu chuẩn của đồng hồ siêu nhẹ và hiệu năng đỉnh cao.

Với trọng lượng chỉ 11,5 gram (chưa tính dây đeo) và khả năng chống va đập lên đến 14.000g, RM 27–05 lập kỷ lục thế giới về độ bền đối với đồng hồ tourbillon lên cót tay. Trên các mặt sân khắc nghiệt như Roland Garros, cỗ máy này đã chứng minh khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, đồng hành cùng “vua sân đất nện” Nadal qua từng cú đánh mạnh mẽ – một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, sức mạnh và tinh thần thể thao.

photo-1761811253314

Bộ chuyển động dựa trên cỗ máy RMUP–01 siêu mỏng, có khả năng dự trữ năng lượng trong 55 giờ và kết hợp một tourbillon bay dao động ở tần số 3Hz, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong thời gian dài.

Tấm titan xử lý PVD được tạo khung và hoàn thiện bằng tay một cách tối ưu, ngay cả với những bộ phận ẩn. Cầu nối được làm bằng titan cấp độ 5 và Carbon TPT® để giúp chúng nhẹ hơn nữa. Bộ máy này có độ dày 3,75mm và nặng chỉ 3,79 gram. Không có chiếc ốc vít nào giữ bộ chuyển động với bộ vỏ, cơ chế nằm bên trong bộ phận mặt sau/thân giữa đơn khối, sau đó đặt trên cùng bởi mặt bích và viền bezel. Toàn bộ cụm máy ép xuống bộ máy để giữ nó cố định ở đúng vị trí.

photo-1761811217978

 

Không chỉ mạnh mẽ về kỹ thuật, RM 27–05 còn là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Mặt sau nổi bật với đường gờ hình chữ X – kết quả của kỹ thuật dệt tiên tiến từ vật liệu Carbon TPT® B.4, loại sợi composite được Richard Mille phát triển suốt 5 năm nghiên cứu. So với thế hệ Carbon TPT® cũ, vật liệu mới này dày hơn 4%, cứng hơn 15% và chống chịu tốt hơn 30%, mang lại độ bền tối ưu mà vẫn giữ trọng lượng cực nhẹ.

Chỉ được sản xuất giới hạn 80 chiếc trên toàn thế giới, mỗi RM 27–05 là kết tinh của 4.000 giờ thiết kế và chế tác thủ công tỉ mỉ. Mẫu đồng hồ này không chỉ đại diện cho cam kết theo đuổi sự hoàn hảo của Richard Mille, mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu trong phân khúc đồng hồ thể thao siêu cấp.

photo-1761811270022

Với thiết kế mang tính biểu tượng, độ hiếm có và giá trị kỹ thuật vượt trội, RM 27–05 Flying Tourbillon Rafael Nadal xứng đáng được xem là một trong những cỗ máy thời gian được khao khát nhất trong thế giới sưu tầm hiện nay.

Nhiều người nhận định, việc sở hữu chiếc Richard Mille đắt giá này đánh dấu bước chuyển trong gu sưu tầm đồng hồ của Bezos, người từng trung thành với những thiết kế có giá “dễ chịu” hơn. Trước đó, ông thường đeo Ulysse Nardin Dual Time trị giá khoảng 7.700 USD, mẫu đồng hồ bằng thép không gỉ 42 mm với mặt số bạc và các chi tiết phủ dạ quang tinh tế.

photo-1761811291662

Bên cạnh đó, vị tỷ phú công nghệ còn được bắt gặp nhiều lần đeo Omega Speedmaster – mẫu được chế tác riêng cho ông, đánh dấu chuyến bay lịch sử của Blue Origin Mission NS-16. Cỗ máy có giá từ 7.000 đến 9.000 USD, vận hành bằng bộ máy METAS 3861, sở hữu các tính năng cao cấp như kim giây phụ, bộ đếm 30 phút, 12 giờ và chronograph trung tâm. 

Người được cho là nguồn cảm hứng khiến Jeff Bezos chuyển sang đeo những mẫu đồng hồ trị giá hàng triệu USD không ai khác chính là Lauren Sánchez. Bạn đời của vị tỷ phú công nghệ này vốn nổi tiếng với niềm yêu thích các thiết kế Richard Mille đính đá quý sang trọng, trong đó có mẫu RM 07 “Intergalactic Dark Night” trị giá khoảng 290.000 USD. 

photo-1761811196951

Giới quan sát cho rằng chính phong cách xa hoa và tinh tế của Lauren đã góp phần khiến Bezos chú ý hơn đến thế giới đồng hồ xa xỉ.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)

Tình hình TikTok hiện tại

Thùy Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ toàn clip vỏn vẹn 60 giây nhưng nơi này dẫn thẳng tới "mỏ vàng mới", nhiều người bỏ tiền tỷ cũng không mua được

Chỉ toàn clip vỏn vẹn 60 giây nhưng nơi này dẫn thẳng tới "mỏ vàng mới", nhiều người bỏ tiền tỷ cũng không mua được Nổi bật

Vingroup muốn xây không gian có 1-0-2 ở khu vực biểu tượng của TP.HCM, "hợp lực" với metro 4 tỷ USD

Vingroup muốn xây không gian có 1-0-2 ở khu vực biểu tượng của TP.HCM, "hợp lực" với metro 4 tỷ USD Nổi bật

Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt

Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt

16:45 , 30/10/2025
Gia đình Pam Yêu Ơi tung bộ ảnh cosplay "Vùng Đất Linh Hồn" khi du lịch Nhật Bản: Phiên bản Halloween 2025 ngọt ngào nhất mạng xã hội

Gia đình Pam Yêu Ơi tung bộ ảnh cosplay "Vùng Đất Linh Hồn" khi du lịch Nhật Bản: Phiên bản Halloween 2025 ngọt ngào nhất mạng xã hội

16:37 , 30/10/2025
Dược sĩ Tiến và Hương Giang đã làm lành sau ồn ào nói xấu?

Dược sĩ Tiến và Hương Giang đã làm lành sau ồn ào nói xấu?

16:35 , 30/10/2025
Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"

Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"

16:16 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên