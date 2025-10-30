Từng gắn liền với hình ảnh giản dị, Jeff Bezos gần đây thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi xuất hiện cùng chiếc Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal – mẫu đồng hồ siêu hiếm chỉ sản xuất 80 chiếc trên toàn cầu, có giá lên tới 2,4 triệu USD.

Trong buổi tối xuất hiện tại Miami (Mỹ) cùng vợ Lauren Sánchez, nhà sáng lập Amazon chọn phong cách tối giản với áo sơ mi đen và quần jeans xám, nhưng tổng thể lại toát lên vẻ sang trọng và tự tin.

Mẫu RM 27–05 Flying Tourbillon Rafael Nadal là minh chứng sống động cho tình bạn bền chặt giữa thương hiệu Richard Mille và tay vợt huyền thoại Rafael Nadal. Mẫu đồng hồ này không chỉ đánh dấu cột mốc trong hành trình hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai biểu tượng, mà còn thể hiện đỉnh cao công nghệ trong việc tái định nghĩa tiêu chuẩn của đồng hồ siêu nhẹ và hiệu năng đỉnh cao.

Với trọng lượng chỉ 11,5 gram (chưa tính dây đeo) và khả năng chống va đập lên đến 14.000g, RM 27–05 lập kỷ lục thế giới về độ bền đối với đồng hồ tourbillon lên cót tay. Trên các mặt sân khắc nghiệt như Roland Garros, cỗ máy này đã chứng minh khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, đồng hành cùng “vua sân đất nện” Nadal qua từng cú đánh mạnh mẽ – một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, sức mạnh và tinh thần thể thao.

Bộ chuyển động dựa trên cỗ máy RMUP–01 siêu mỏng, có khả năng dự trữ năng lượng trong 55 giờ và kết hợp một tourbillon bay dao động ở tần số 3Hz, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong thời gian dài.

Tấm titan xử lý PVD được tạo khung và hoàn thiện bằng tay một cách tối ưu, ngay cả với những bộ phận ẩn. Cầu nối được làm bằng titan cấp độ 5 và Carbon TPT® để giúp chúng nhẹ hơn nữa. Bộ máy này có độ dày 3,75mm và nặng chỉ 3,79 gram. Không có chiếc ốc vít nào giữ bộ chuyển động với bộ vỏ, cơ chế nằm bên trong bộ phận mặt sau/thân giữa đơn khối, sau đó đặt trên cùng bởi mặt bích và viền bezel. Toàn bộ cụm máy ép xuống bộ máy để giữ nó cố định ở đúng vị trí.

Không chỉ mạnh mẽ về kỹ thuật, RM 27–05 còn là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Mặt sau nổi bật với đường gờ hình chữ X – kết quả của kỹ thuật dệt tiên tiến từ vật liệu Carbon TPT® B.4, loại sợi composite được Richard Mille phát triển suốt 5 năm nghiên cứu. So với thế hệ Carbon TPT® cũ, vật liệu mới này dày hơn 4%, cứng hơn 15% và chống chịu tốt hơn 30%, mang lại độ bền tối ưu mà vẫn giữ trọng lượng cực nhẹ.

Chỉ được sản xuất giới hạn 80 chiếc trên toàn thế giới, mỗi RM 27–05 là kết tinh của 4.000 giờ thiết kế và chế tác thủ công tỉ mỉ. Mẫu đồng hồ này không chỉ đại diện cho cam kết theo đuổi sự hoàn hảo của Richard Mille, mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu trong phân khúc đồng hồ thể thao siêu cấp.

Với thiết kế mang tính biểu tượng, độ hiếm có và giá trị kỹ thuật vượt trội, RM 27–05 Flying Tourbillon Rafael Nadal xứng đáng được xem là một trong những cỗ máy thời gian được khao khát nhất trong thế giới sưu tầm hiện nay.

Nhiều người nhận định, việc sở hữu chiếc Richard Mille đắt giá này đánh dấu bước chuyển trong gu sưu tầm đồng hồ của Bezos, người từng trung thành với những thiết kế có giá “dễ chịu” hơn. Trước đó, ông thường đeo Ulysse Nardin Dual Time trị giá khoảng 7.700 USD, mẫu đồng hồ bằng thép không gỉ 42 mm với mặt số bạc và các chi tiết phủ dạ quang tinh tế.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú công nghệ còn được bắt gặp nhiều lần đeo Omega Speedmaster – mẫu được chế tác riêng cho ông, đánh dấu chuyến bay lịch sử của Blue Origin Mission NS-16. Cỗ máy có giá từ 7.000 đến 9.000 USD, vận hành bằng bộ máy METAS 3861, sở hữu các tính năng cao cấp như kim giây phụ, bộ đếm 30 phút, 12 giờ và chronograph trung tâm.

Người được cho là nguồn cảm hứng khiến Jeff Bezos chuyển sang đeo những mẫu đồng hồ trị giá hàng triệu USD không ai khác chính là Lauren Sánchez. Bạn đời của vị tỷ phú công nghệ này vốn nổi tiếng với niềm yêu thích các thiết kế Richard Mille đính đá quý sang trọng, trong đó có mẫu RM 07 “Intergalactic Dark Night” trị giá khoảng 290.000 USD.

Giới quan sát cho rằng chính phong cách xa hoa và tinh tế của Lauren đã góp phần khiến Bezos chú ý hơn đến thế giới đồng hồ xa xỉ.



(Tổng hợp/Ảnh: Internet)