Khách Ấn Độ sang Việt Nam du lịch gặp cảnh "rùng mình" lúc 1h sáng ở công viên Thống Nhất

Mới đây, MXH xôn xao trước clip của một tài khoản tự nhận là người Ấn Độ, mới sang Việt Nam được khoảng hai tháng, chia sẻ rằng anh tình cờ bắt gặp một nhóm sinh viên xuất hiện tại công viên Thống Nhất vào lúc hơn 1 giờ sáng với những hành động “khó hiểu”. Thấy tò mò, anh đã đăng bài hỏi ý kiến cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, nhóm sinh viên tụ tập thành từng tốp nhỏ, liên tục thực hiện các động tác giơ tay, vung chân, đổi đội hình trông khá lạ mắt và… khó hiểu đối với những người chứng kiến.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận. Cư dân mạng liên tục đưa ra những suy đoán khác nhau. Người nghĩ đây là một thử thách thể lực, người lại cho rằng nhóm sinh viên đang quay clip theo một trào lưu nào đó trên TikTok.

Thế nhưng, càng về sau, khi nhiều netizen từng trải qua đời sinh viên vào cuộc “giải mã”, câu chuyện dần sáng tỏ. Quan điểm được đa số đồng thuận là nhóm bạn trẻ trong clip thực chất chỉ đang tranh thủ ôn lại các bài tập cho môn giáo dục thể chất ở trường.

- Quý vị không trượt môn thể dục, quý vị không hiểu được đâu! Không trượt thể dục thì sẽ không hiểu cảnh 1 giờ sáng vẫn phải ra công viên đâu!

- Ngày xưa nghĩ thể dục dễ ợt, nhưng lên đại học mới thấy cảnh khốn đốn thế nào.

- Đây không phải đu trend, đây là đu… tín chỉ.

- Sinh viên từng trượt đại học nhìn phát nhận ra liền, không cần giải thích.

- Hồi đại học mình áp lực với thể dục hơn cả mấy môn chuyên ngành.

Ở bậc đại học, thể dục không chỉ là một môn học cho có mà thực tế lại là “ải” không hề dễ vượt qua. Nhiều trường quy định khá chặt chẽ về số buổi học, số lần điểm danh, các bài kiểm tra thể lực và mốc thời gian hoàn thành. Chỉ cần nghỉ quá số buổi cho phép, hoặc không đạt yêu cầu chạy bền, hít đất, bật xa… là nguy cơ phải học lại môn thể dục là hoàn toàn có thật.

Chính vì vậy, nhiều sinh viên tranh thủ tập luyện mọi lúc mọi nơi để ghi nhớ động tác. Ban ngày kín lịch học chuyên ngành, tối đến còn làm thêm, làm bài tập nhóm, nên khoảng thời gian sau nửa đêm đôi khi lại trở thành “khung giờ vàng” duy nhất để chạy deadline… thể lực.

Việc sinh viên chăm chỉ tranh thủ tập luyện để kịp tiến độ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, chăm thì chăm thật, cũng nên chăm cho đúng cách. Tập luyện vào đêm muộn, nhất là khi thời tiết lạnh, có thể khiến cơ thể gặp vấn đề sức khoẻ không đáng có. Nếu có thể, sinh viên nên chủ động sắp xếp thời gian ôn tập và luyện tập sớm hơn, tận dụng ban ngày hoặc các khung giờ phù hợp để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đạt hiệu quả tốt hơn. Bởi suy cho cùng, qua môn là quan trọng, nhưng giữ gìn sức khỏe để học hành và sinh hoạt lâu dài còn quan trọng hơn.