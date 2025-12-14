Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyễn Văn Chung: “Anh Phan Đinh Tùng hot quá, tôi chưa biết làm sao để hơn anh”

14-12-2025 - 14:16 PM | Lifestyle

“Nhưng bài hát dịp sinh nhật thì tôi chưa làm được. Anh Phan Đinh Tùng hot quá rồi, tôi chưa biết làm sao để hơn anh”, Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người vừa được tôn vinh là Nhạc sĩ của năm với dòng nhạc yêu nước.

Tại đây, Nguyễn Văn Chung chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: “Một ngày của tôi bây giờ không có gì đặc biệt, cũng bình thường. Buổi sáng tôi thức dậy, làm việc, đợi con đi học về rồi ăn cơm với con.

Nguyễn Văn Chung

Sau đó tôi đi đá bóng, làm những việc của riêng mình, tối đến tôi ngồi sáng tác”.

MC Nguyên Khang thốt lên: “Sao cuộc sống của một nhạc sĩ mà an nhàn, không áp lực gì vậy. Tôi thấy nhiều nhạc sĩ cũng áp lực lắm”.

Nguyễn Văn Chung lên tiếng: “Phải an nhàn thì mới sáng tác được chứ. Nhưng đúng là năm nay thì tôi mệt thật. Sau đợt 30/4, bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của tôi viral nên tôi nhận được quá nhiều cuộc phỏng vấn lẫn talkshow từ các đài, kể cả đài lớn lẫn đài nhỏ.

Tính tôi thì không muốn từ chối bên nào nên tôi nhận lời hết. Từ xưa các anh chị phóng viên báo chí, các đài đã hỗ trợ tôi rất nhiều nên bây giờ tôi cũng phải nhận lời các anh chị. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện như vậy tôi sẽ tiếp cận được thêm với khán giả”.

Nguyên Khang

Tiếp đó, Nguyễn Văn Chung chia sẻ về khối lượng sáng tác của mình: “Tới thời điểm này tôi sáng tác hơn 700 ca khúc. Trong đó, hơn 300 bài là nhạc thiếu nhi, 400 bài còn lại đa phần là nhạc tình yêu, một số ít là nhạc về gia đình, cha mẹ con cái hoặc nhạc phim hay những đề tài khác, nhạc Phật giáo.

Bây giờ tiêu chí sáng tác của tôi sẽ chắt lọc lại. Tôi không tập trung vào số lượng nữa. Thực ra, số lượng sáng tác nhiều không phản ánh được người nghệ sĩ. Phải là bao nhiêu bài hát được khán giả nhớ đến, được hát lại mỗi năm, mỗi tháng, mỗi dịp. Tôi quan trọng điều đó hơn.

Đó là cái tôi đang phấn đấu. Tôi phấn đấu để dịp nào cũng có nhạc Nguyễn Văn Chung. Ngày của mẹ, của cha phải có, ngày Tết cũng phải có, dịp sinh nhật, bóng đá. Đó là điều tôi mong muốn làm được.

Nhưng bài hát dịp sinh nhật thì tôi chưa làm được. Anh Phan Đinh Tùng hot quá rồi, tôi chưa biết làm sao để hơn anh”.

Về ca khúc sáng tác trong thời gian lâu nhất, Nguyễn Văn Chung tiết lộ: “Đó là bài Nhật ký của mẹ, tôi sáng tác chỉ trong 5 ngày. Thường các bài khác tôi chỉ viết trong 3 tiếng tới 5 tiếng, nhiều nhất là 1 ngày. Riêng bài Nhật ký của mẹ tôi viết trong 5 ngày mới xong”.

Ngày đầu nhập học như phim của tân sinh viên Nguyễn Văn Chung

Theo Tùng Ninh

Đời sống và Pháp luật

