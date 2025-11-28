Cát-xê 100.000 đồng của Nguyễn Văn Chung

BÀI VIẾT DÀNH TẶNG CHO CÁC EM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH SỰ KIỆN- TRUYỀN THÔNG:

Mấy hôm nay, mình lướt thấy những bài viết chê trách cách các em SV gửi lời mời các nghệ sĩ, diễn giả, KOL...hợp tác hoặc tham gia các sự kiện của trường, hoặc của các em tự tổ chức. Có rất nhiều ý kiến, quan điểm, và cá nhân mình cũng thấy có vài sự thiếu sót trong cách các em gửi, nhưng có 1 comment khiến mình chú ý, đó là :"Ai cũng chê các em nhưng chưa có ai dạy cho các em những điều đó nên mỗi em tự phát thôi! Có những kiến thức không thể học ở nhà trường!". Mình rất thích câu ấy vì đúng thật hồi xưa khi từng là SV, mình cũng ngơ ngác như thế, có ai rảnh để dạy mình đâu, trải qua bao va đập mới học khôn ra từng chút đến tận bây giờ vẫn còn phải học. Vì vậy, mình sẽ có 1 vài góp ý, hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các em một chút trong việc gửi những lời mời hợp tác đến những người có danh tiếng và vị trí xã hội, vì mỗi lần sai lầm của các em sẽ gây ảnh hưởng đến dự án các em đang thực hiện, ảnh hưởng ít nhiều đến khoa, ngành hay cả tên trường của các em đang học.

- TÌM HIỂU KỸ VỀ KHÁCH MỜI: xác định thật kỹ về tên tuổi và thành tựu của nhân vật các em muốn mời: tầm tuổi nào (để tiện xưng hô cho lễ phép), đừng gọi 1 cách hời hợt, nếu không biết họ thích xưng hô gì thì cứ gọi bằng danh hiệu hoặc chức vụ nghề nghiệp và xưng em/cháu, tránh việc copy/paste để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu. Anh đã từng nhận được 1 email như thế này: "Chào Nguyễn Văn Chung, tôi là sinh viên..., tôi muốn mời.." Tìm hiểu một vài tác phẩm hoặc đóng góp của họ trong lĩnh vực của họ (điều khiến họ tự hào) và bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như đó là điều khiến các em muốn mời họ trong sự kiện (những thông tin này không hề quá khó để tìm hiểu). Đã có trường hợp 1 bạn SV mời anh mà hỏi anh "Không biết anh có thể kể cho e nghe vài bài hát anh đã viết để em note cho MC giới thiệu!", thế là anh hỏi thẳng "Vậy lý do gì các em mời anh vậy?". Hoặc tệ hơn, có bạn forward 1 mail gửi lời mời nhạc sĩ PMQ thẳng cho anh chỉ ghi vài chữ "Anh xem qua nhé anh!". Nếu đích đến là page, là email thì phải chỉnh chu, tự giới thiệu họ tên, vai trò của mình trong trường, trong khoa rồi mới trình bày những thông tin sự kiện, đính kèm một vài chia sẻ cá nhân để người nhận có cảm giác được trao đổi với 1 em sinh viên chứ không phải 1 đơn vị tổ chức sự kiện. Vì nếu là trao đổi với sinh viên, tâm thế yêu cầu quyền lợi sẽ khác với đơn vị tổ chức. Nếu là cuộc gọi đến số điện thoại cá nhân của nhân vật thì nên chào hỏi lịch sự, xin phép hỏi họ có tiện thời gian nghe máy không, cũng hỏi cách xưng hô sao cho nhân vật thoải mái nhất rồi hãy trình bày mong muốn, đừng vừa gọi là ào ạt thông tin.

- NHẬN THỨC RÕ VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VẬT TRAO ĐI VÀ QUYỀN LỢI TRẢ VỀ CHO HỌ: Đừng ảo tưởng rằng những "quyền lợi" các em note trong email thật sự là quyền lợi mà người khác sẽ cần: được truyền thông trên các trang fan page và cộng đồng/ group của trường, được tiếp cận và lan toả hình ảnh đến hàng ngàn sinh viên của trường, làm tăng thêm các hoạt động xã hội ý nghĩa cho profile nhân vật... khi đọc những dòng "quyền lợi" ấy, hẳn ai cũng cảm thấy như đang được các em ban phát cho cơ hội đến với sự kiện của các em, và tất nhiên, không ai đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình lại muốn mình là "người đi xin". Hãy nhận thức rõ rằng đó là giá trị mà họ có thể mang lại cho sự kiện của các em, là điều mà các em mong muốn mời được họ. Còn các em trả lại được có thể là gì? Cảng thiết thực càng tốt, chắc chắn không thể là đúng mức catse cho thời gian, công sức, cho sự có mặt của họ vì ngân sách có hạn, vì vậy hãy chia sẻ chân thành cho sự hiểu biết và áy náy đó, mong rằng họ có thể hỗ trợ với 1 chi phí tượng trưng đủ cho chi phí đi lại, trang phục, makeup, phù hợp với ngân sách sự kiện cùng ý nghĩa xã hội, thông điệp lan toả thôi. Anh đã từng từ chối 1 lời mời đến 1 trường với mức catse là 1 triệu rưỡi, kèm câu "nếu anh thấy catse thấp thì em tăng lên 2 triệu cho anh nha!". Nhưng anh đã từng đến với 1 buổi tốt nghiệp kịch của các bạn sinh viên với chi phí 100k bao gồm cả phí tác quyền bài hát các bạn dùng trong vở kịch. Ai cũng có ít thời gian, họ trao thời gian cho các em đổi lại những giá trị tương xứng, hoặc là tiền, hoặc là niềm vui vì được trân trọng hoặc ý nghĩa xã hội mà tự bản thân họ cảm nhận, chứ không phải từ góc nhìn các em. Chắc rằng các khách mời khi nhận lời mời đến với các trường đều có mong muốn hỗ trợ chi phí ở mức tối thiểu, tượng trưng, không ai giàu lên nhờ những show Đại học, vì thế hãy khéo léo và hiểu biết bằng cách dự trù 1 phần ngân sách dù nhỏ cho mỗi lời mời mà các em gửi đi! Bên cạnh đó, hãy chia sẻ mục đích nhân văn và ý nghĩa xã hội của sự kiện để khách mời dễ đồng cảm và hỗ trợ.

- HÃY THẬT SỰ TRÂN TRỌNG KHÁCH MỜI ĐẾN TẬN CUỐI CÙNG KỂ CẢ KHI KHÔNG MỜI ĐƯỢC HOẶC THAY ĐỔI KỂ HOẠCH: đã có một vài người em ca sĩ than với anh rằng họ nhận lởi đến với các trường ĐH vì yêu quý các em SV với chi phí vô cùng hỗ trợ và không nhận cọc, chừa lịch ngày ấy, nhưng đến sát ngày diễn khi họ liên hệ lại để hỏi kỹ giờ đến thì nhận được 1 tin nhắn "Xin lỗi anh/chị nha, bên trường em huỷ lịch diễn rồi! Hẹn anh/chị chương trình sau nha!". Thật tệ đúng không? Hoặc là các em mời cùng lúc nhiều nghệ sĩ rồi khi nhận được xác nhận đồng ý rồi lại lọc xem name ai thu hút hơn và bỏ lơ những người còn lại! Đó là vô cùng thiếu tôn trọng! Hãy thử tưởng tượng nếu chính mình nhận được những lời mời đến những nơi mà không được tôn trọng thì mình sẽ phản ứng thế nào?

- CUỐI CÙNG, KHÔNG CẦN TRANH CÃI NÊN CHUYÊN NGHIỆP HAY NÊN LỄ PHÉP: mà hãy kết hợp cả 2 yếu tố, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp như những gì mình được học ở trường và thể hiện sự lễ phép như những gì mình được học từ gia đình. Ngoài ra, cứ hãy thể hiện sự cầu thị ở mọi trường hợp, cứ mạnh dạn hỏi xin những ý kiến đóng góp từ các nhân vật khách mời sau mỗi sự kiện về: lời mời, về công tác tổ chức, công tác đón tiếp...để rút kinh nghiệm cho lần sau và cho chính bản thân mình, chứ không phải xong show là hết nhiệm vụ. Người luôn muốn học hỏi càng nhiều càng tốt sẽ càng sớm thành công ở những vị trí cao hơn, người chỉ muốn làm cho xong việc thì chỉ có thể ngừng lại ở vị trí được giao việc mà thôi!

Không ai tự nhiên sinh ra đã có sẵn sự cẩn trọng về câu từ, có sẵn sự khéo léo trong giao tiếp, hay những kinh nghiệm về xã hội. Vì thế, anh hy vọng rằng những lời khuyên của anh sẽ giúp các em có thêm một vài điều bổ ích trên con đường học vấn và trên con đường nghề nghiệp sau này! Chúc các em thành công!