Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nam ca sĩ là phó giám đốc khiến Nguyễn Văn Chung mang ơn

25-11-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

"Có thể nói, Nguyên Vũ là người ơn của tôi" – Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, chương trình Thách thức giới hạn 2025 đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vị trí giám khảo.

Một nam ca sĩ là phó giám đốc khiến Nguyễn Văn Chung mang ơn- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung

Tại chương trình tuần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về bản thân khi làm giám khảo chấm thi: "Tôi không khó tính mà là một người chân thành với cảm xúc của mình. Chính vì chân thành nên đôi khi tôi rất khó tính. Mỗi khi nhận thấy sai sót, tôi sẽ chỉ ra ngay cho thí sinh. Điều này không phải để chỉ trích hay phê phán mà để giúp các bạn tiến bộ hơn.

Nhưng cũng chính sự chân thành đó khiến tôi có lúc trở nên dễ tính, nhất là đối với những tiết mục chạm đến cảm xúc của tôi mà không cần quá phức tạp về nghệ thuật".

Đồng hành cùng Nguyễn Văn Chung trong chương trình là ca sĩ Nguyên Vũ. Nguyễn Văn Chung tỏ ra xúc động khi gặp lại Nguyên Vũ. Anh nói: "Đối với tôi, Nguyên Vũ là người có vai trò đặc biệt trong hành trình âm nhạc của mình. Ngay từ những ngày đầu sáng tác, chính Nguyên Vũ là người đầu tiên mua những ca khúc của tôi.

Một nam ca sĩ là phó giám đốc khiến Nguyễn Văn Chung mang ơn- Ảnh 2.

Nguyên Vũ

Cụ thể vào thời điểm ấy, Nguyên Vũ đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc một công ty âm nhạc và đã mua các sáng tác của tôi cho các ca sĩ biểu diễn, góp phần đưa những bài hát ấy vang xa.

Tuy thành công của bài hát do khán giả quyết định nhưng với tôi, tôi luôn biết ơn Nguyên Vũ vì là người đầu tiên mang đến cơ hội cho mình. Có thể nói, Nguyên Vũ là người ơn của tôi".

Về thành công của ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình – OST phim Mưa đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ:

"Tôi có một chút áp lực khi sáng tác bài hát này. Bởi từ lâu, tôi luôn muốn viết những bài hát về quê hương, đất nước nhưng vì thời điểm trước, thị trường âm nhạc chưa thật sự dành nhiều sự quan tâm cho dòng nhạc này.

Vì thế, khi nhận lời mời viết nhạc phim Mưa Đỏ, tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp nhất để những cảm xúc vốn có của mình được bộc lộ. Như thế, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình được sáng tác chỉ trong một đêm.

Khi viết ca khúc về quê hương đất nước, điều quan trọng nhất không phải là thành tích lượt xem mà là cảm xúc của khán giả như thế nào. Tôi không quan trọng bao nhiêu triệu lượt xem mà tôi quan trọng từng bình luận phản hồi của khán giả. Khi đọc những bình luận đồng cảm của khán giả, tôi cảm thấy bài hát có ý nghĩa với mọi người và đọng lại trong lòng người nghe. Đó mới là điều mà tôi muốn".

Nữ ca sĩ được Tùng Dương chúc "sớm có em bé" với Nguyễn Văn Chung: Xinh đẹp, 2025 nổi tiếng cả nước

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
nguyễn văn chung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ biến mất

Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ biến mất Nổi bật

Không phải Thụy Sĩ hay châu Âu, đây mới là nơi 3 năm liên tiếp được báo Mỹ vinh danh "hấp dẫn nhất thế giới": Đón lượng khách Việt cao kỷ lục

Không phải Thụy Sĩ hay châu Âu, đây mới là nơi 3 năm liên tiếp được báo Mỹ vinh danh "hấp dẫn nhất thế giới": Đón lượng khách Việt cao kỷ lục Nổi bật

Tấn bi kịch của 1 ngôi sao: Thua cổ phiếu 38 tỷ, bay mất 2 căn nhà, hôn nhân khủng hoảng

Tấn bi kịch của 1 ngôi sao: Thua cổ phiếu 38 tỷ, bay mất 2 căn nhà, hôn nhân khủng hoảng

08:40 , 25/11/2025
Mỹ nhân duy nhất được Lý Hùng công khai yêu: Là "biểu tượng sexy", từng nhận cát-xê 15 cây vàng, 2 lần đò

Mỹ nhân duy nhất được Lý Hùng công khai yêu: Là "biểu tượng sexy", từng nhận cát-xê 15 cây vàng, 2 lần đò

07:55 , 25/11/2025
Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội, vợ sinh 5 con vẫn đẹp

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội, vợ sinh 5 con vẫn đẹp

07:40 , 25/11/2025
Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị cấm sóng suốt 10 năm, ngày trở về được cả quê nhà vỡ òa chào đón

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị cấm sóng suốt 10 năm, ngày trở về được cả quê nhà vỡ òa chào đón

07:38 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên