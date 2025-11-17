Quyết định quan trọng của Nguyễn Văn Chung ở tuổi 42

Nguyễn Văn Chung, sau hơn 22 năm gắn bó với âm nhạc, mới đây đã đưa ra một quyết định quan trọng: đăng ký thi vào khoa Sư Phạm Âm Nhạc tại Nhạc Viện TP.HCM. Đây là bước đi được anh cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm hệ thống lại những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được suốt chặng đường dài, củng cố nền tảng và chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Nam nhạc sĩ nhấn mạnh rằng, hành trình từ một đứa trẻ chỉ biết 6-7 hợp âm đến vị trí hiện tại với những thành công trong lĩnh vực sáng tác là một kỳ tích. Giờ đây, việc học sư phạm không chỉ giúp anh nâng cao kỹ năng truyền đạt và giao lưu với các bạn trẻ, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về giáo dục và truyền cảm hứng, mà còn giúp anh sở hữu thêm một bằng cấp chuyên ngành.

Giao diện đi thi của Nguyễn Văn Chung

Đối với Nguyễn Văn Chung, học tập là con đường tất yếu để đi xa hơn trong sáng tác, viết nhiều hơn và đa dạng hơn. Khi ôn thi, anh nhận ra giá trị của việc nghiên cứu lịch sử âm nhạc và những nhạc sĩ vĩ đại: nhìn vào công trình và đóng góp của họ, anh tìm thấy tấm gương để phấn đấu, hình thành những ước mơ lớn hơn mỗi ngày.

Ngoài ra, anh cũng bật mí từng đăng ký học Lồng tiếng - Luyện giọng vào năm 2022. Nhiều người bất ngờ khi thấy anh tối nào cũng đi học từ 7 giờ tối đến 11-12 giờ khuya trong suốt 6 tháng, bởi không thấy liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại. Thế nhưng, chính kỹ năng lồng tiếng đã giúp giọng nói của anh trở nên rõ ràng, truyền cảm hơn, tự tin hơn trước đám đông và trong các chương trình talkshow, podcast hay các buổi giao lưu tại trường học.

Không ít người tỏ ra hào hứng trước quyết định thi Sư phạm Âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nhiều người dự đoán rằng chẳng bao lâu công chúng sẽ gọi anh là thầy giáo Chung, với học trò trải dài khắp ba miền, và cảm thấy vui mừng khi thấy khắp nơi vang lên những ca khúc của anh. Đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đều gửi lời chúc mừng tới nam nhạc sĩ, hành trình học nữa học mãi vẫn luôn dành cho mọi đối tượng ở mọi lứa tuổi, học không bao giờ muộn.

Anh chàng chăm chỉ học hành đèn sách cho buổi thi tuyển

Nguyên văn tâm thư của Nguyễn Văn Chung:

...năm 2022, mình đã đăng ký học Lồng tiếng- Luyện giọng, nhiều người bạn đã ngạc nhiên hỏi đâu liên quan gì đến công việc của mình đâu mà thấy mình tối nào cũng đi học từ 7g tối đến tận 11-12g khuya trong cả 6 tháng. Thế nhưng, chính mình biết rõ mình cần học để làm gì! Sau khoá học, giọng nói mình thay đổi, rõ ràng và truyền cảm hơn, giúp mình tự tin hơn khi nói chuyện với người khác hay trước đám đông, và chính kỹ năng đó giúp mình nhận được rất nhiều chương trình talkshow, podcast, các buổi giao lưu chia sẻ, truyền cảm hứng ở các trường hay các đơn vị tổ chức... Càng tham gia nhiều chương trình thì hình ảnh và giọng nói của mình càng lan toả đến nhiều người, và tất nhiên là có lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp của mình. Đến giờ đã có khá nhiều khán giả yêu quý cả giọng nói của mình, và mình luôn biết ơn người Thầy đã dạy cho mình kỹ năng ấy. Lần này, sau khi cân nhắc kỹ mọi thứ và vào thời điểm phù hợp, mình đã quyết định tập trung ôn luyện kiến thức để đăng ký thi vào khoa Sư Phạm Âm Nhạc ở Nhạc Viện TpHCM. Đối với mình, trong suốt hơn 22 năm qua, 1 đứa trẻ chỉ cầm trong tay có 6-7 hợp âm mà đi được đến vị trí này, có được những thành công này là 1 kỳ tích khó tin rồi! Đó là 1 hành trình rất đẹp! Những kiến thức và kinh nghiệm học được từ các anh em đồng nghiệp - từng giúp ích cho mình vượt qua bản thân trong mỗi thời kỳ- nay cũng đã đến lúc cần được hệ thống lại, củng cố lại từ gốc để nền tảng càng thêm vững chắc, thuận lợi cho những bước đi xa hơn. Thêm nữa, mình rất thích việc được đến giao lưu với các trường và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đúng với chủ trương năm nay của Nhà Nước, vì thế mình cần có thêm kỹ năng mới: kỹ năng sư phạm! Bên cạnh đó, một chiếc bằng chuyên ngành cũng sẽ bổ sung cho thiếu khuyết của mình, bảo vệ mình trước những ý kiến nghi ngờ "Bằng cấp gì mà đứng nói?", "Bằng cấp gì mà đến trường dạy?" Sau cùng, vì mình rất yêu con đường sáng tác này, nên luôn nghiêm túc dồn hết tâm huyết cho nó, mình rất muốn học thêm nhiều kỹ năng cần thiết vào từng thời điểm phù hợp với sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc. Mình muốn đi xa hơn nữa, viết được nhiều và đa dạng hơn nữa, nên học là cần thiết! Khi ôn thi, mình đã hiểu lý do tại sao phải học về lịch sử âm nhạc và những nhạc sĩ vĩ đại của thế giới, đó là vì khi nhìn thấy những công trình, tác phẩm họ để lại, những đóng góp họ đã dựng xây cho nền âm nhạc, mình bỗng nhiên có những tấm gương để phấn đấu, mình sẽ có 1 ước mơ lớn hơn để cố gắng mỗi ngày!

Trước đó vài tiếng, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe phiếu dự thi tuyển sinh Đại học Sư phạm Âm nhạc của mình, kèm theo chia sẻ hài hước rằng có người tưởng anh là giám thị hay chủ tịch nào đó vì ngoại hình diện vest bảnh bao. Quyết định đi thi của Nguyễn Văn Chung khiến nhiều người bất ngờ bởi anh vốn là nhạc sĩ nổi tiếng, sở hữu nhiều ca khúc viral và thường xuyên xuất hiện trong các buổi giao lưu, talkshow tại trường học hay các đơn vị.

Nguyễn Văn Chung khoe phiếu dự thi tuyển sinh Đại học Sư phạm Âm nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ cảm giác căng thẳng khi bước vào phòng thi, dù trước đó đã tập trung ôn luyện kỹ lưỡng, thuê khách sạn để học bài yên tĩnh. Anh nhận định rằng dù kết quả đậu hay rớt, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tiếp tục học hỏi, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người thầy đã kèm cặp và hỗ trợ anh trong quá trình ôn thi.